Previo al concierto de BTS en Bogotá, ‘cosquilleros’ hicieron de las suyas y robaron celulares: la Policía los capturó

Autoridades detuvieron a cinco hombres por robos en medio de la multitud que acudió a BTS -crédito @PasaenBogota/X

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Cinco presuntos delincuentes fueron capturados en las inmediaciones del estadio El Campín, en Bogotá, durante la segunda presentación de la banda surcoreana BTS en la capital colombiana.

Según la información conocida sobre el procedimiento, los detenidos habrían aprovechado la llegada y salida masiva de asistentes para cometer hurtos entre el público.

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El operativo se desarrolló el sábado 3 de octubre de 2026, mientras miles de personas se reunían en los accesos y sectores cercanos al estadio para asistir al segundo concierto de la agrupación asiática. Las autoridades habían dispuesto controles adicionales ante la previsión de una alta afluencia de espectadores durante ambas jornadas.

Los cinco sospechosos estarían vinculados con la modalidad conocida como cosquilleo, que consiste en sustraer celulares, billeteras u otros objetos personales mediante contactos físicos, empujones o distracciones en lugares con gran concentración de personas.

Un radio incautado abre investigación tras capturas en los alrededores de El Campín - crédito @PasaenBogota/X

Un radio de comunicación quedó bajo análisis de las autoridades

Durante uno de los procedimientos, los uniformados hallaron un radio de comunicación en poder de uno de los detenidos. Ese dispositivo se convirtió en una pieza de interés para las indagaciones, ya que pudo haber servido para intercambiar información con otros integrantes de un posible grupo delictivo.

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Entre las hipótesis figura que algunos integrantes identificaban a posibles víctimas, mientras otros se acercaban para ejecutar los robos y trasladar los elementos sustraídos.

El análisis del equipo de comunicación también buscará precisar si existieron contactos con personas que permanecían fuera del perímetro donde se efectuaron las capturas. Por ahora, no se informó si durante los operativos se recuperaron pertenencias de asistentes ni si hay más personas identificadas dentro de la investigación.

La actuación de BTS en Bogotá reunió a más de 50.000 espectadores cada noche en el estadio El Campín, donde el grupo ofreció conciertos el 2 y el 3 de octubre. Fue la primera presentación de la banda musical en Colombia y generó movimientos masivos de público desde horas antes de la apertura de puertas.

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La asistencia llevó a reforzar la presencia policial y los controles en vías de acceso, puntos de encuentro y zonas comerciales cercanas al estadio.

Cinco sospechosos fueron detenidos por presuntos hurtos a asistentes de BTS - crédito @PasaenBogota/X

Los eventos de gran formato suelen elevar el riesgo de delitos oportunistas, en especial en trayectos de ingreso y salida, cuando las personas portan celulares, dinero, documentos y otros objetos de valor.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial.

Capturaron a un joven que presuntamente se hacía pasar por teniente en TransMilenio

Por otra parte, un joven de 19 años fue detenido en la estación San Victorino de TransMilenio, en el centro de Bogotá, tras ser sorprendido con prendas similares a las de la Policía Nacional y presentarse ante otras personas como “teniente” de la institución.

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El procedimiento se realizó durante una jornada de registro e identificación del Grupo de Transporte Masivo. Una auxiliar alertó a sus compañeros sobre un ciudadano que afirmaba pertenecer a la fuerza pública y aseguraba tener ese rango.

Los uniformados se acercaron al señalado y le solicitaron permitir una revisión. El joven aceptó el registro de forma voluntaria. Durante la verificación, los agentes encontraron una chaqueta y otros elementos con rasgos semejantes a los utilizados por integrantes de la Policía.

Falso policía capturado en Transmilenio: cayó hombre que suplantaba a un teniente con prendas de uso privativo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Ante los hallazgos, las autoridades efectuaron la captura en flagrancia por la presunta utilización ilegal de uniformes e insignias.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con las prendas incautadas. El ente investigador deberá establecer si existen elementos para imputarle cargos y avanzar con su judicialización.

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La conducta bajo investigación contempla el uso no autorizado de piezas, distintivos o elementos que puedan inducir a otras personas a creer que quien los porta pertenece a una institución oficial. Las diligencias también buscan precisar si el joven utilizó esa apariencia para obtener algún beneficio o intervenir en hechos adicionales.

La Policía no informó sobre denuncias de ciudadanos que hubieran resultado afectados por la presunta suplantación. Tampoco entregó detalles acerca del tiempo durante el cual el detenido habría usado las prendas ni sobre otros objetos encontrados en su poder.