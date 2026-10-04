Colombia

Previo al concierto de BTS en Bogotá, ‘cosquilleros’ hicieron de las suyas y robaron celulares: la Policía los capturó

Los detenidos habrían aprovechado la concentración de más de 50.000 espectadores para sustraer celulares, billeteras y otros objetos en los accesos al estadio

Autoridades detuvieron a cinco hombres por robos en medio de la multitud que acudió a BTS -crédito @PasaenBogota/X

Guardar

Cinco presuntos delincuentes fueron capturados en las inmediaciones del estadio El Campín, en Bogotá, durante la segunda presentación de la banda surcoreana BTS en la capital colombiana.

Según la información conocida sobre el procedimiento, los detenidos habrían aprovechado la llegada y salida masiva de asistentes para cometer hurtos entre el público.

PUBLICIDAD

El operativo se desarrolló el sábado 3 de octubre de 2026, mientras miles de personas se reunían en los accesos y sectores cercanos al estadio para asistir al segundo concierto de la agrupación asiática. Las autoridades habían dispuesto controles adicionales ante la previsión de una alta afluencia de espectadores durante ambas jornadas.

Los cinco sospechosos estarían vinculados con la modalidad conocida como cosquilleo, que consiste en sustraer celulares, billeteras u otros objetos personales mediante contactos físicos, empujones o distracciones en lugares con gran concentración de personas.

Un radio incautado abre investigación tras capturas en los alrededores de El Campín - crédito @PasaenBogota/X
Un radio incautado abre investigación tras capturas en los alrededores de El Campín - crédito @PasaenBogota/X

Un radio de comunicación quedó bajo análisis de las autoridades

Durante uno de los procedimientos, los uniformados hallaron un radio de comunicación en poder de uno de los detenidos. Ese dispositivo se convirtió en una pieza de interés para las indagaciones, ya que pudo haber servido para intercambiar información con otros integrantes de un posible grupo delictivo.

PUBLICIDAD

Entre las hipótesis figura que algunos integrantes identificaban a posibles víctimas, mientras otros se acercaban para ejecutar los robos y trasladar los elementos sustraídos.

El análisis del equipo de comunicación también buscará precisar si existieron contactos con personas que permanecían fuera del perímetro donde se efectuaron las capturas. Por ahora, no se informó si durante los operativos se recuperaron pertenencias de asistentes ni si hay más personas identificadas dentro de la investigación.

La actuación de BTS en Bogotá reunió a más de 50.000 espectadores cada noche en el estadio El Campín, donde el grupo ofreció conciertos el 2 y el 3 de octubre. Fue la primera presentación de la banda musical en Colombia y generó movimientos masivos de público desde horas antes de la apertura de puertas.

La asistencia llevó a reforzar la presencia policial y los controles en vías de acceso, puntos de encuentro y zonas comerciales cercanas al estadio.

Cinco sospechosos fueron detenidos por presuntos hurtos a asistentes de BTS - crédito @PasaenBogota/X
Cinco sospechosos fueron detenidos por presuntos hurtos a asistentes de BTS - crédito @PasaenBogota/X

Los eventos de gran formato suelen elevar el riesgo de delitos oportunistas, en especial en trayectos de ingreso y salida, cuando las personas portan celulares, dinero, documentos y otros objetos de valor.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial.

Capturaron a un joven que presuntamente se hacía pasar por teniente en TransMilenio

Por otra parte, un joven de 19 años fue detenido en la estación San Victorino de TransMilenio, en el centro de Bogotá, tras ser sorprendido con prendas similares a las de la Policía Nacional y presentarse ante otras personas como “teniente” de la institución.

El procedimiento se realizó durante una jornada de registro e identificación del Grupo de Transporte Masivo. Una auxiliar alertó a sus compañeros sobre un ciudadano que afirmaba pertenecer a la fuerza pública y aseguraba tener ese rango.

Los uniformados se acercaron al señalado y le solicitaron permitir una revisión. El joven aceptó el registro de forma voluntaria. Durante la verificación, los agentes encontraron una chaqueta y otros elementos con rasgos semejantes a los utilizados por integrantes de la Policía.

Falso policía capturado en Transmilenio: cayó hombre que suplantaba a un teniente con prendas de uso privativo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Falso policía capturado en Transmilenio: cayó hombre que suplantaba a un teniente con prendas de uso privativo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Ante los hallazgos, las autoridades efectuaron la captura en flagrancia por la presunta utilización ilegal de uniformes e insignias.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con las prendas incautadas. El ente investigador deberá establecer si existen elementos para imputarle cargos y avanzar con su judicialización.

La conducta bajo investigación contempla el uso no autorizado de piezas, distintivos o elementos que puedan inducir a otras personas a creer que quien los porta pertenece a una institución oficial. Las diligencias también buscan precisar si el joven utilizó esa apariencia para obtener algún beneficio o intervenir en hechos adicionales.

La Policía no informó sobre denuncias de ciudadanos que hubieran resultado afectados por la presunta suplantación. Tampoco entregó detalles acerca del tiempo durante el cual el detenido habría usado las prendas ni sobre otros objetos encontrados en su poder.

Temas Relacionados

BTSEstadio El CampínCapturadosLadronesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Judicializan a 16 presuntos miembros de La Terraza en Medellín: extorsionaban y amenazaban a comerciantes del Valle de Aburrá

El operativo desarticuló tres grupos autónomos vinculados a extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y robos en municipios del área metropolitana antioqueña

Judicializan a 16 presuntos miembros de La Terraza en Medellín: extorsionaban y amenazaban a comerciantes del Valle de Aburrá

Ex Señorita Colombia reveló un detalle poco conocido sobre su esposo cuando estaban separados: “No voy a volver a lo mismo”

Eileen Roca contó en un podcast el momento en que confrontó a su ex en un festival y recibió una respuesta que no esperaba, pese a estar en otra relación

Ex Señorita Colombia reveló un detalle poco conocido sobre su esposo cuando estaban separados: “No voy a volver a lo mismo”

Ministro de Justicia le salió al paso a las críticas y ratificó el recorte para la JEP en el Presupuesto del 2027: “Dejen de quejarse”

Iván Cancino, jefe de cartera, afirmó que el tribunal especial debe adecuar su funcionamiento a la situación fiscal y reiteró que la entidad no ha ejecutado la totalidad de los recursos asignados

Ministro de Justicia le salió al paso a las críticas y ratificó el recorte para la JEP en el Presupuesto del 2027: “Dejen de quejarse”

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil una estación de Policía en Nariño: esto se sabe

De acuerdo con información preliminar, detrás del ataque contra el centro policial del municipio del Peñol sería un grupo armado ilegal

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil una estación de Policía en Nariño: esto se sabe

Por qué la camioneta roja de Pablo Escobar terminó en una casa en Laureles, Medellín: Esto ocurrió con el museo del hermano del capo colombiano

El inmueble de la vía Las Palmas –donde funcionaba la memorabilia del narco–, avaluado en más de $6.115 millones, pasó a una fundación tras la extinción de dominio ordenada por un juzgado en mayo de 2026

Por qué la camioneta roja de Pablo Escobar terminó en una casa en Laureles, Medellín: Esto ocurrió con el museo del hermano del capo colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Ex Señorita Colombia reveló un detalle poco conocido sobre su esposo cuando estaban separados: “No voy a volver a lo mismo”

Ex Señorita Colombia reveló un detalle poco conocido sobre su esposo cuando estaban separados: “No voy a volver a lo mismo”

Sebastián Villalobos se refirió por primera vez sobre su separación con Camila Santamaría: “No está siendo una madrugada fácil”

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero

Bogotá vivió la segunda fecha de BTS: así se desarrolló su concierto del 3 de octubre en El Campín

Deportes

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”