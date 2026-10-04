Colombia

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

La activista Laura Camila Vargas respondió a la actriz y afirmó que las voces masivas deberían reconocer los derechos obtenidos por generaciones de mujeres, en lugar de minimizar una causa ligada a su autonomía

La actriz expuso su postura durante una charla con Laura Tobón, una intervención que recibió la réplica de Laura Camila Vargas por separar los derechos de mujeres de sus luchas históricas - crédito @lauracamilavargas96/IG

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Luego de que Viña Machado planteara una distancia entre feminismo e igualdad durante una entrevista en La Tobón Show, la creadora de contenido Laura Camila Vargas se desmarcó de esa postura, al considerar que desconoce las luchas que permitieron ampliar los derechos de las mujeres.

Machado sostuvo ante la presentadora de televisión Laura Tobón que su experiencia personal definía su mirada sobre el tema. “Nunca me he peleado con los hombres con absolutamente nada. No creo en el feminismo, creo en la igualdad”, afirmó la actriz, recordada por su participación en Enfermeras, MasterChef Celebrity y Cien años de soledad.

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Ante ello, Vargas cuestionó que la igualdad pueda presentarse como una idea desligada de las demandas feministas. También sostuvo que las mujeres con visibilidad pública disfrutan derechos obtenidos por otras generaciones y que el feminismo les ha dado “éxito y dinero”.

Viña Machado, 'Cien años de soledad'
Viña Machado, actriz de 'Cien años de soledad' generó polémica al afirmar que deben dejar ser hombres a los hombres - crédito @vinamachado/IG

La influencer política situó su crítica en el alcance de las declaraciones. Según Vargas, quienes cuentan con educación, equipos y una audiencia amplia tienen herramientas para conocer el significado del feminismo y las conquistas vinculadas a ese movimiento.

Vargas vinculó la igualdad con luchas contra la violencia y la discriminación

La respuesta de Vargas partió de la frase con la que Machado caracterizó al feminismo. “Repetir que el feminismo es una pelea contra los hombres cuando las mujeres seguimos denunciando violaciones, feminicidios, acoso y hombres encubriendo a otros hombres no es una opinión inocente”, expresó.

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Para la creadora de contenido, ese tipo de formulaciones alimenta discursos que presentan a las mujeres como el problema y ridiculizan sus reclamos. La discusión, según planteó, ocurre en un momento en el que existen cuestionamientos sobre derechos ya conquistados.

Machado también afirmó que “hay que dejar al hombre ser hombre”. Vargas respondió con una pregunta sobre el sentido de esa idea y vinculó esa expresión con modelos de masculinidad que, a su juicio, han enseñado que ser hombre equivale a ejercer poder sobre las mujeres.

A través de las redes sociales, Laura Camila Vargas denunció negligencia por parte de las autoridades - crédito @lauracamilavargas96/Instagram
A través de las redes sociales, Laura Camila Vargas denunció la falta de coherencia con el feminismo y la igualdad - crédito @lauracamilavargas96/Instagram

“¿Qué parte de dominar, violentar, humillar, sexualizar o imponerse sobre nosotras viene escrita en sus cromosomas?”, preguntó Vargas. La creadora sostuvo que el feminismo ha cuestionado esas formas de relación sin implicar una ruptura con los hombres presentes en la vida de las mujeres.

La crítica apuntó al uso de plataformas para cuestionar el feminismo

Vargas afirmó que hay niñas que viven con sus abusadores y mencionó el abandono de familias por parte de hombres como parte de una realidad que, según dijo, tiene cifras “absurdas”. También aludió a que hasta hace un año niñas del país al que hizo referencia eran obligadas a casarse con adultos.

La creadora de contenido señaló que las mujeres que defendieron derechos enfrentaron riesgos personales. “Defenderlos podía costarles la cárcel, la familia, el trabajo e incluso la vida”, afirmó.

Vargas cuestionó que figuras con público masivo utilicen esa exposición para desacreditar al feminismo. “Lo más cínico es usar justamente esos privilegios para atacar la lucha que permitió tenerlos”, sostuvo.

Dibujo de una protesta callejera de mujeres diversas. Llevan pancartas con mensajes como "ALTO AL ACOSO", "NI UNA MÁS" y "RESPETO".
Una ilustración vibrante captura una protesta de mujeres con pancartas que proclaman "ALTO AL ACOSO", "NI UNA MÁS" y "RESPETO", alzando sus voces en una calle con edificios urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensora de los derechos de las mujeres cerró su respuesta con una referencia a las consecuencias de la violencia machista. “El machismo nos ha quitado a todas una mujer que amamos o nuestra tranquilidad. El feminismo les ha dado a ustedes éxito y dinero. Dejen el cinismo”, concluyó.

Las reacciones en la publicación de Vargas no tardaron en aparecer y muchas estuvieron en contra de las declaraciones de Machado, con mensajes como: “Pero qué esperaban, es Viña en un programa de Laura Tobón”; “Las que no crean en el feminismo que devuelvan la cédula y no voten, total, votaron por Abelardo”; “muchas mujeres, hasta las que no son víctimas, no entienden el feminismo”; “Yo le pediría que se calle, si no le sirve el feminismo que se calle”, entre otros.

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