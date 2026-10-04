Cayó el Baloto en Colombia: más de 60.000 millones recibirá el nuevo millonario en Boyacá

Un jugador en el municipio de Nobsa obtuvo el acumulado de Baloto de 61.600 millones de pesos - crédito suministrada por Operador Nacional de Juegos

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Hay revuelo en el municipio de Nobsa, en el departamento de Boyacá, después de que el Operador Nacional de Juegos anunciara que en esa zona reside el nuevo ganador del gran acumulado de Baloto, que asciende a más de 60.000 millones de pesos.

Según los administradores del juego, el nuevo millonario obtuvo su tiquete en un punto de la red comercial aliada JER y, tras el sorteo 2717, logró ‘pegarle’ a la totalidad de las balotas.

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La jugada ganadora estuvo integrada por los números 03, 10, 14, 26 y 31, junto con la súper balota 10, que lo hizo acreedor de un premio total de 61.600 millones, convirtiéndose, además, en el primer millonario del 2026 producto de la mecánica.

El resultado representa la cuarta caída más alta en la historia de Baloto. También es el mayor acumulado entregado por el juego desde 2017.

El premio entregado en Nobsa representa la cuarta caída más alta en la historia de Baloto - crédito Baloto

Además del premio principal, la jornada dejó otras 40.239 personas ganadoras en las distintas categorías del juego. La suma de todos los premios superó los 61.965 millones de pesos.

El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual. La venta se realizó a través de JER, una de las redes comerciales aliadas de Baloto. Ahora, el nuevo multimillonario deberá ponerse en contacto con la fiduciaria encargada para conocer las condiciones y los pasos necesarios para gestionar la entrega del dinero.

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La compañía indicó que la información sobre el trámite de reclamación está disponible en su sitio web oficial. El proceso corresponde exclusivamente al ganador del tiquete.

Boyacá se sumó como el décimo departamento con un gran acumulado

Con este resultado, Boyacá se convirtió en el décimo departamento del país donde ha caído al menos una vez el gran acumulado desde que comenzó la actual concesión de Baloto, en mayo de 2022.

La combinación ganadora del sorteo 2717 registró las balotas 03, 10, 14, 26, 31 y la súper balota 10 - crédito Baloto

Dentro de ese periodo, Bogotá y Santander son los únicos territorios en los que el premio principal cayó en dos ocasiones. En los demás departamentos mencionados por la compañía, el resultado se produjo una sola vez.

La llegada del premio a Nobsa ubicó al municipio boyacense entre los lugares donde se vendieron los tiquetes ganadores de los acumulados más altos del juego bajo la administración actual.

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Desde el lanzamiento de la concesión, el 25 de mayo de 2022, y hasta el 27 de septiembre de 2026, Baloto entregó más de 425.617 millones de pesos en premios. Durante ese mismo lapso, el juego registró 12.373.513 ganadores en todo el país. La cifra contempla las distintas modalidades y categorías de premio disponibles en cada sorteo.

La empresa también informó que transfirió más de $268.982 millones al sistema de salud colombiano. Esa suma forma parte de los recursos asociados a la operación del juego durante el periodo informado.

Baloto señaló que los usuarios pueden comprar sus jugadas desde un teléfono celular o una computadora, mediante su página oficial. La alternativa presencial está disponible en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS en Colombia. También se puede adquirir en las principales cadenas de grandes superficies.

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El ganador del Baloto solo recibirá cerca de 49.000 millones: esta es la razón

La retención por ganancias ocasionales aplica un descuento del 20 % sobre el monto del premio - crédito Luisa González/Reuters

El ganador del acumulado de Baloto vendido en Nobsa, Boyacá, deberá descontar al menos $12.320 millones por el impuesto de ganancias ocasionales. Si el dinero queda sujeto al gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1000, el monto disponible podría reducirse hasta cerca de $49.083 millones más.

Los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y juegos de azar están sujetos a una tarifa del 20% por ganancias ocasionales cuando superan el límite establecido en unidades de valor tributario (UVT).

La retención se aplica al momento del pago. Por esa razón, el ganador no recibirá los $61.600 millones completos para luego declarar y pagar ese tributo, sino que la fiduciaria encargada del desembolso girará el valor neto y entregará el certificado de retención correspondiente.

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Luego del descuento por ganancias ocasionales, el cobro y posterior manejo de los recursos puede generar el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1000. Este impuesto equivale a $4 por cada $1.000 retirados, transferidos o utilizados en operaciones gravadas dentro del sistema financiero.

Si se aplica sobre los $49.280 millones que quedarían tras la retención tributaria, el cálculo sería el siguiente:

Dinero neto después del impuesto de ganancias ocasionales: $49.280 millones

4x1000 estimado: $197,12 millones

Valor restante: $49.082,88 millones

Así, los descuentos entre la retención del 20% y el 4x1000 podrían ascender a $12.517,12 millones.

El valor definitivo del gravamen financiero dependerá del mecanismo que se acuerde para el pago, de la cuenta bancaria que utilice el ganador y de las operaciones posteriores que realice. La exención mensual del 4x1000 para una cuenta marcada ante la entidad financiera tendría un efecto limitado frente a una suma de este tamaño.

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Baloto informó que el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de verificar el tiquete y gestionar la entrega del acumulado. El poseedor del formulario debe conservarlo en buen estado, ya que constituye el documento necesario para reclamar el dinero.

El plazo para solicitar el pago es de un año contado desde la fecha del sorteo. De acuerdo con la información divulgada por el operador, el premio corresponde a la cuarta caída más alta en la historia de Baloto y a la mayor entrega del juego desde 2017.