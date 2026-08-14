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Abelardo de la Espriella entregó balance tras reunión con el sector de la construcción y reafirmó medidas excepcionales para los damnificados

El presidente de la República, en una nueva comparecencia desde el Palacio de San Carlos, entregó novedades sobre cómo se avanzará en las labores en los sitios más afectados por el desastre natural, que ya deja 281 muertos, 3.971 heridos y más de 100.000 colombianos afectados

El presidente Abelardo de la Espriella, en su sexto día de Gobierno, entregó novedades sobre cómo será la reconstrucción de las viviendas de los damnificados por el terremoto - crédito REUTERS
El presidente Abelardo de la Espriella, en su sexto día de Gobierno, entregó novedades sobre cómo será la reconstrucción de las viviendas de los damnificados por el terremoto - crédito REUTERS
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Tras la reunión sostenida en el Palacio de San Carlos entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y representantes del sector de la construcción, el jefe de Estado anunció un plan extraordinario para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el reciente terremoto, que, de acuerdo con las cifras oficiales, ya deja 281 muertos, 3.971 heridos, 348 desaparecidos y, en total, 102.105 ciudadanos afectados.

En el encuentro, al que asistieron las principales empresas y gremios del ramo, se definieron medidas excepcionales para atender a los damnificados y restaurar la infraestructura dañada. Junto al jefe de Estado compareció el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y entre ambos dieron luces de cuál será la hoja de ruta que se seguirá para avanzar en la reconstrucción de las estructuras colapsadas y averiadas.

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Cali es una de las ciudades más afectadas en materia de infraestructura por el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto - crédito Colprensa
Cali es una de las ciudades más afectadas en materia de infraestructura por el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto - crédito Colprensa

“Convoqué a las empresas más importantes de la construcción en Colombia, también a los gremios que hacen parte del sector. Este es un momento histórico que requiere del concurso de todos los colombianos. Esta tragedia no la vamos a superar solos como gobierno. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos”, expresó De la Espriella.

Medidas urgentes para los damnificados y la articulación público-privada

El mandatario colombiano confirmó que se coordina un plan de acción junto al sector privado, para lo cual le pidió al ministro Beltrán que diseñe un cronograma con las acciones que deben adelantarse. Sobre todo cuando existen 10.677 viviendas que fueron destruidas por el terremoto y 127 edificios colapsados; a lo que se suman las afectaciones en 236 centros de salud, 2.136 centros educativos y 1.168 centros comunitarios.

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“Debo reconocer públicamente que han acudido todos de manera muy clara y muy comprometida tan pronto fueron convocados. Y le hemos propuesto un plan al sector, un plan que vamos a articular juntos para reconstruir a Colombia”, dijo el jefe de Estado.

Pereira, que ya había sufrido el impacto del terremoto de 1999, volvió a ser epicentro de la tragedia con el fuerte movimiento telúrico del 10 de agosto de 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE
Pereira, que ya había sufrido el impacto del terremoto de 1999, volvió a ser epicentro de la tragedia con el fuerte movimiento telúrico del 10 de agosto de 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE

Por su parte, el ministro Beltrán reveló cuáles fueron las primeras determinaciones tomadas tras la reunión, en la que se valoró la articulación entre los diferentes sectores. “En unión con los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones y los empresarios aquí presentes, vamos a enfrentar esta crisis en tres momentos”, detalló el titular de la cartera, que explicó cómo se adelantará el proceso de reconstrucción.

Así pues, se confirmó que se entregará un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo, hasta por tres meses. Del mismo modo, Beltrán informó que en las próximas horas se firmará un decreto que permitirá el alivio para el pago de servicios públicos a las familias damnificadas; y las empresas del sector se unirán con maquinaria para la remoción de escombros y la creación de un banco de materiales,

Este banco será distribuido por alcaldías y gobernaciones, con el fin de generar soluciones oportunas. Así, partir de la semana del 17 de agosto, el Gobierno desplegará un equipo de profesionales para adelantar un diagnóstico sobre el estado de las viviendas. “Vamos a tener un ejército de profesionales levantando un diagnóstico real de cuántas casas necesitan mejoramiento y cuántas definitivamente hay que reconstruirlas”.

El ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán será el encargado de liderar la reconstrucción de las viviendas que se vinieron abajo por el terremoto que estremeció al país - crédito Luisa González/REUTERS
El ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán será el encargado de liderar la reconstrucción de las viviendas que se vinieron abajo por el terremoto que estremeció al país - crédito Luisa González/REUTERS

La reconstrucción se desarrollará en dos fases. La primera, centrada en mejoramientos habitacionales articulados entre empresa privada, Estado y entes territoriales; y la segunda, enfocada en la entrega de subsidios y la generación de créditos con tasas bajas y soluciones rápidas por parte de aseguradoras, para que las familias puedan volver a tener vivienda, con el gran desafío de darles soluciones a todos los afectados.

“A largo plazo, presidente, es que las más de 44.000 familias que perdieron su casa puedan volver a sentir que Colombia no les dio la espalda ni las dejó solas”, agregó el ministro.

Llamado a la unidad y resiliencia nacional

En su intervención, De la Espriella dirigió un mensaje a las familias afectadas y a la ciudadanía en general.

“Mi corazón está con los familiares de las víctimas y con los familiares de aquellas personas que siguen desaparecidas y que espero podamos encontrar con vida, con la ayuda de Dios. Sin duda, compatriotas, son momentos aciagos y duros, pero los colombianos estamos acostumbrados a renacer como el ave fénix desde las cenizas. Nunca la hemos tenido fácil. Siempre hemos afrontado desafíos muy fuertes”, expresó.

En sus palabras, “esta es una oportunidad para demostrar una vez más de qué estamos hechos los colombianos, de qué somos capaces, cómo nos crecemos en la adversidad. Porque la adversidad es al ser humano lo que el fuego al hierro: forja. Y nosotros, los colombianos, estamos forjados en la adversidad. Dios nos pone en los lugares que debemos estar y le entrega a sus mejores soldados las batallas más complejas”.

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