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Manifestantes prendieron fuego a una zona aledaña a la vía Medellín-Bogotá, denunció el gobernador de Antioquia: “Qué indolencia y vandalismo”

Andrés Julián Rendón pidió a las autoridades avanzar en la identificación de los responsables para que sean judicializados

El gobernador de Antioquia afirmó que manifestantes bloqueron la carretera - crédito @AndresJRendonC/X
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que manifestantes que participaban en los bloqueos de la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Copacabana, habrían provocado un incendio en una zona aledaña después de que la fuerza pública restableció el tránsito, en medio de un escenario de emergencias simultáneas por fuegos activos en varios municipios y por las afectaciones del terremoto.

La protesta que derivó en cierres intermitentes este jueves 13 de agosto de 2026 fue convocada por habitantes de la vereda Granizal, en Bello, para exigir el cumplimiento de medidas sobre agua potable y vías. Entre sus reclamos figura el suministro de 50 litros de agua por persona al día, mientras la comunidad sostiene que no estaría recibiendo siquiera 10 litros diarios por habitante.

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Gobernador de Antioquia denunció que manifestantes prendieron fuego a una zona aledaña a la vía Medellín-Bogotá - crédito @AndresJRendonC/X
Gobernador de Antioquia denunció que manifestantes prendieron fuego a una zona aledaña a la vía Medellín-Bogotá - crédito @AndresJRendonC/X

Rendón hizo la denuncia en su cuenta de X y atribuyó la información a un reporte de la Policía Nacional. El mandatario regional también sostuvo que se registran conflagraciones en varios municipios de Antioquia que están siendo atendidas por las autoridades competentes.

“En la autopista Medellín Bogotá hubo hoy bloqueos por parte de un grupo de personas. Una vez la Fuerza Pública logró darles paso a los vehículos, la Policía Nacional nos reporta que los manifestantes le prendieron fuego a una zona aledaña a la vía. Tenemos incendios activos en varios municipios del departamento: los bomberos y organismos de socorro están concentrados en atender esas emergencias y las ocasionadas por el terremoto”, expuso.

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En efecto, cuestionó la actuación de quienes habrían intervenido en esos hechos y dijo que ocurre cuando los organismos de atención están desplegados en varios frentes. También pidió a las autoridades avanzar en la identificación de los responsables para que sean judicializados.

Andrés Julián Rendón pidió a las autoridades avanzar en la identificación de los responsables para que sean judicializados - crédito @AndresJRendonC/X
Andrés Julián Rendón pidió a las autoridades avanzar en la identificación de los responsables para que sean judicializados - crédito @AndresJRendonC/X

“Lamentable, tenemos incendios activos en varios municipios del Departamento: los bomberos y organismos de socorro están concentrados en atender esas emergencias y las ocasionadas por del terremoto. ¡Qué indolencia y vandalismo! He pedido judicializar a los responsables”.

La protesta en Granizal se centró en agua potable y en el estado de las vías

Los bloqueos se registraron en el sector de Copacabana durante una jornada de cierres intermitentes sobre uno de los principales corredores entre Medellín y Bogotá. La movilización fue impulsada por residentes de Granizal, una vereda de Bello, que reclaman respuestas frente al acceso al agua potable y al deterioro de las vías.

Según lo expuesto por la comunidad, las autoridades no habrían cumplido de manera efectiva las obligaciones fijadas en decisiones judiciales relacionadas con esas necesidades. Ese incumplimiento es uno de los puntos que sostienen la protesta.

La exigencia más puntual de los habitantes apunta al acceso mínimo de agua. La comunidad asegura que el estándar reclamado es de 50 litros por persona al día y que hoy ni siquiera se estaría garantizando un volumen inferior a 10 litros diarios por habitante.

La Alcaldía de Bello reportó obras y una prueba piloto de dos meses

La Alcaldía de Bello reportó obras y una prueba piloto de dos meses - crédito Alcaldía de Medellín
La Alcaldía de Bello reportó obras y una prueba piloto de dos meses - crédito Alcaldía de Medellín

Frente a los reclamos, la Alcaldía de Bello, encabezada por Yulieth Lorena González, sostiene que ha venido ejecutando acciones para mejorar el abastecimiento. De acuerdo con la Administración municipal, en trabajo conjunto con Empresas Públicas de Medellín (EPM) se instalaron 6.865 metros de tubería, se habilitaron 59 puntos humanitarios de distribución y se dispusieron seis plantas portátiles de potabilización.

El gobierno local también informó sobre una prueba piloto de dos meses para evaluar el funcionamiento del sistema de potabilización. Ese ejercicio busca definir cómo se distribuirá el agua en los distintos sectores de Granizal.

El desacuerdo entre la comunidad y las autoridades se mantiene abierto. Mientras los habitantes insisten en el cumplimiento de las obligaciones sobre agua y vías, la Alcaldía asegura que ya avanza en alternativas para mejorar el abastecimiento.

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