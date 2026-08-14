Información falsa aseguró que la guerrilla impide llevar ayudas por tierra al Chocó, pero influenciadora demostró que no es cierto: “Llegamos con un camión”

crédito @andrearico_24/IG

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La emprendedora antioqueña Andrea Rico desmintió en redes sociales los rumores que circularon sobre supuestos bloqueos armados a los camiones de ayuda humanitaria que se dirigen al Chocó, el departamento más afectado por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026.

En un video publicado en sus cuentas oficiales, Rico hizo un llamado a la ciudadanía para no difundir información falsa que pueda obstaculizar la llegada de donaciones a las zonas críticas.

“La guerrilla está parando los camiones”, dice el fragmento de la grabación que compartió la antioqueña, y a lo que ella misma señaló: “Por favor, no difundir información falsa. Y me atrevo a decir que es información falsa porque yo ya llegué y llegamos por tierra, porque la gente deja de venir a traer las ayudas al Chocó”.

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La joven empresaria desvirtuó con su experiencia directa los mensajes de alerta que circulan en plataformas digitales.

Rico explicó que, junto a un equipo de voluntarios, logró arribar al Chocó por vía terrestre y sin contratiempos, transportando un camión de trece toneladas con donaciones recolectadas en diferentes regiones.

“De verdad que han metido mucho terror, que las vías, que la guerrilla, que no hay nada. Nosotros llegamos con el camión, vean el camión acá, este camión es supergrande, creo que es de trece toneladas y ya llegamos”, afirmó la emprendedora, que mostró imágenes del vehículo y del proceso de descarga en el lugar de destino.

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La también creadora de contenido advirtió que la circulación de noticias infundadas sobre bloqueos armados y supuestas amenazas ha tenido un impacto negativo en la logística de ayuda, pues desmotiva a quienes desean colaborar y retrasa la atención a las comunidades damnificadas.

“Dejan de venir las ayudas por la información falsa que están dando porque le meten terror a la gente. Ya llegamos y de una vez agradezco a la empresa Zeta Express, que nos hizo el favor de traer todo al Chocó y nos ha ayudado a, a llevar las donaciones a todos los lugares, a Pereira, Cali, a todos los lugares”, recalcó Rico.

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Durante la grabación, la antioqueña agradeció a la empresa de transporte Zeta Express por su apoyo en la movilización de los insumos y por su compromiso para facilitar la entrega en distintas ciudades afectadas por el sismo, y destacó también la labor de los numerosos voluntarios que colaboran en la descarga y distribución de los víveres.

En el cierre de su mensaje, Rico reiteró su invitación a la ciudadanía para que verifique la información antes de compartirla y para que no se deje llevar por mensajes alarmistas que puedan perjudicar la respuesta solidaria.

“Por aquí hay mucha gente ya voluntaria que nos está ayudando a bajar del camión. Ya vamos a ir a repartir las donaciones”, concluyó la emprendora, que mostró la organización y el espíritu colaborativo que prevalece en las zonas de emergencia.

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