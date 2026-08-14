Volvió a temblar en el Chocó la madrugada del viernes 14 de agosto: uno de los sismos se sintió hasta en Bogotá, reportó el SGC

Sipí y San José del Palmar son dos de los municipios más afectados en Chocó por el terremoto de 7.4 del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Alcaldía Municipal de Sipí / Facebook

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Siguen repotándose réplicas en el departamento de Chocó luego del terremoto de 7.4 que se presentó el lunes 10 de agosto de 2026 con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

Durante el inicio de la jornada del viernes 14 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que con corte a las 7:00 a. m. se han reportado cuatro movimientos telúricos, y uno de ellos, de acuerdo con lo que señalaron varios usuarios en la publicación de X del instituto de investigación, en la madrugada se sintió uno de esos eventos sísmicos en Bogotá.

Los registros del SGC detallaron cinco sismos:

Litoral del San Juan (Docordó)

Hora local: 01:07 a. m.

Magnitud: 2,8

Profundidad: superficial

Localizado a 31 km de Sipí, a 45 km de Trujillo (Valle Del Cauca), y a 51 km de Riofrío (Valle Del Cauca).

Sipí

Hora local: 02:29 a. m.

Magnitud: 2,4

Profundidad: 54 km

Localizado a 15 km de Sipí (Chocó), a 43 km de El Dovio (Valle del Cauca), y a 48 km de Versalles (Valle del Cauca)

crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web

Sipí

Hora local: 03:44 a. m.

Magnitud: 3,1

Profundidad: superficial (menor a 30 km)

Localizado a 10 km de Sipí (Chocó), a 43 km de Nóvita (Chocó), y a 51 km de El Dovio (Valle del Cauca)

San José del Palmar

Hora local: 05:01 a. m.

Magnitud: 3,2

Profundidad: superficial (menor a 30 km)

Localizado a 18 km de San José del Palmar (Chocó), a 24 km de Nóvita (Chocó), y a 25 km de El Cairo (Valle del Cauca)

De acuerdo con los reportes, el último sismo en Sipí junto al de San José del Palmar se alcanzaron a sentir en la capital colombiana.

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crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web