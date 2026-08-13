El Centro Democrático negó haber dejado de ser opositor a Petro, tras autorizar su salida del país: “Esto no es defenderlo”

El Centro Democrático aseguró que sigue vigilando las actuaciones del expresidente Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia

Guardar

El partido Centro Democrático se pronunció ante los cuestionamientos y críticas que surgieron en redes sociales en contra de la colectividad por la decisión que tomaron sus senadores de autorizar la salida del país del expresidente Gustavo Petro, ante cuyo gobierno hicieron oposición durante cuatro años.

El exmandatario envió una misiva a la mesa directiva del Senado el 10 de agosto de 2026, en la que pidió que se le permitiera salir de Colombia para poder cumplir con distintos compromisos. “En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, se lee en el documento allegado al Senado.

PUBLICIDAD

Con 73 votos a favor y 11 en contra, el Senado dio luz verde a la petición del ex jefe de Estado. Aprobó una proposición del Centro Democrático en la que se autoriza la salida del país del exmandatario, siempre y cuando especifique las fechas y los lugares que visitará.

Debido a que el partido avaló la solicitud del ex jefe de Estado, en redes sociales han cuestionado su postura de oposición. Por eso, el movimiento político emitió una comunicación en la que aclaró que no ha cambiado su postura con respecto a Gustavo Petro y aseguró que la colectividad se centró en imponer condiciones para que pueda salir de Colombia.

PUBLICIDAD

La proposición aprobada por el Senado autoriza a Gustavo Petro a salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato, con la condición de informar previamente las fechas y los destinos de sus viajes -crédito suministrado a Infobae Colombia

“El Centro Democrático no cambió su posición frente a Gustavo Petro. Seguimos siendo oposición, ejerciendo control político y denunciando sus errores y decisiones cuando afectan al país. Petro pidió un permiso amplio para salir del país. El Centro Democrático se opuso a una autorización abierta e indefinida y exigió condiciones y mecanismos de seguimiento”, detalló en X.

Asimismo, explicó que, por iniciativa del movimiento político, el expresidente tendrá que informar las fechas y destinos de sus viajes. Además, recordó que otros expresidentes de Colombia han acudido al Congreso para hacer esa misma petición, como Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

PUBLICIDAD

Sobre la autorización que se otorgó al expresidente, aseguró que estará sujeta a control y seguimiento en todo momento. Además, precisó que no es inmodificable. En caso de que las circunstancias jurídicas del exmandatario cambien, así como sus condiciones o su alcance, el permiso podrá ser revisado dentro de las competencias del Congreso de la República.

Insistió en que las indagaciones que se adelanten en contra del ex jefe de Estado deben ser adelantadas por las autoridades competentes. “Las investigaciones y eventuales responsabilidades deben avanzar por las vías institucionales correspondientes. Si una autoridad competente establece restricciones, deberán cumplirse”, indicó.

PUBLICIDAD

El Centro Democrático aseguró que sigue siendo opositor de Gustavo Petro - crédito @CeDemocratico/X

Asimismo, aclaró que el partido se centra en hacer oposición y en cumplir con sus obligaciones, sin que eso implique generar una persecución política. Recalcó que no puede desconocer la Constitución Política y el Estado de derecho.

“Nuestra posición sigue intacta. Esto no es defender a Petro. Es hacer oposición dentro de la Constitución. A Petro se le controla, se le fiscaliza y se le exige responder políticamente por sus actuaciones. Y si existen responsabilidades jurídicas, serán las autoridades competentes las que deberán determinarlas”, añadió.

A través de su cuenta de X, el expresidente Petro indicó que su petición no quiere decir que vaya a estar fuera del país por un año completo. Simplemente, solicitó la respectiva autorización para hacer los viajes que desee durante el año posterior a la finalización del cumplimiento de sus funciones como jefe de Estado.

PUBLICIDAD

El expresidente de la República aseguró que atenderá compromisos de “carácter personal, social, político y académico”, aunque no detalló el destino - crédito @petrogustavo/X

Además, aseguró que no tiene cuentas pendientes con la justicia que le impidan dejar el territorio. “No estoy enfermo y aun tengo capacidad de hacer nuevas cosas y proponer, y es mi derecho (...). No tengo líos pendientes con la justicia y la sanción administrativa que abusivamente me puso Estados Unidos solo es para las personas de los Estados Unidos”, señaló.