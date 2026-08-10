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Incautan más de 3.500 galones de ACPM en importante vía del Chocó

El operativo se realizó entre Istmina y Condoto con tropas del Ejército y la Policía, al interceptar un cargamento de diésel sin requisitos ni soportes, que quedó bajo custodia judicial

El Ejército Nacional y la Policía incautaron 3.524 galones de ACPM en la vía entre Istmina y Condoto, en Chocó - crédito @Ejercito_Div7 / X
El Ejército Nacional y la Policía incautaron 3.524 galones de ACPM en la vía entre Istmina y Condoto, en Chocó - crédito @Ejercito_Div7 / X
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La incautación de 3.524 galones de ACPM en el departamento de Chocó, realizada por tropas del Ejército Nacional y la Policía, representa un nuevo golpe a las fuentes de financiamiento de estructuras armadas ilegales que operan en la región.

El operativo, llevado a cabo en la vía que conecta los municipios de Istmina y Condoto, se suma a una serie de acciones recientes enfocadas en debilitar las economías criminales y proteger los recursos estratégicos del departamento, según informó la institución castrense.

Incautación de hidrocarburos en Istmina

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, la operación, desarrollada por el Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño en coordinación con la Policía Nacional, permitió la incautación de 3.524 galones de ACPM (diésel) que eran transportados sin cumplir la normativa vigente ni la documentación requerida para el movimiento de hidrocarburos. Los insumos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su proceso judicial correspondiente.

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La incautación de hidrocarburos en Istmina buscó frenar el uso de los ejes viales de Chocó como corredores logísticos de grupos armados ilegales - crédito @Ejercito_Div7 / X
La incautación de hidrocarburos en Istmina buscó frenar el uso de los ejes viales de Chocó como corredores logísticos de grupos armados ilegales - crédito @Ejercito_Div7 / X

La autoridad militar aseguró que esta acción busca frenar el uso de los ejes viales del departamento como corredores logísticos para actividades ilegales, debilitando así el actuar delictivo de los grupos armados presentes en la zona.

“El Ejército Nacional continúa debilitando las fuentes de financiamiento y el actuar delictivo de los grupos armados que utilizan los principales ejes viales del departamento como corredores para sus actividades ilegales”, afirmó la institución en un comunicado.

Intervención a la minería ilegal y afectación a las rentas criminales

El despliegue de operaciones de control no se limitó al transporte de hidrocarburos ni a la prevención de atentados. La Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada Nacional y la Policía Nacional, intervino recientemente 18 unidades de producción minera en la zona rural de Quibdó, Chocó.

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Durante la intervención, se inutilizaron ocho dragas, ocho motobombas y 10 motores empleados en la explotación ilícita de yacimientos, además de incautar 50 galones de ACPM y 100 metros de manguera.

El valor económico estimado de la maquinaria supera los $192 millones. Según cálculos de inteligencia militar, estos equipos permitían la extracción mensual de aproximadamente 2.000 gramos de oro, con un valor cercano a los $877 millones, lo que representa un golpe sustancial a las finanzas del Clan del Golfo.

La Décima Quinta Brigada intervino 18 unidades de producción minera en zona rural de Quibdó para afectar las rentas criminales de la minería ilegal - crédito Ejército Nacional
La Décima Quinta Brigada intervino 18 unidades de producción minera en zona rural de Quibdó para afectar las rentas criminales de la minería ilegal - crédito Ejército Nacional

Según informó el Ejército Nacional, la explotación ilícita de minerales tiene un impacto ambiental severo al contaminar fuentes hídricas y degradar suelos y hábitats de especies locales. La institución aseguró que continuará con operaciones orientadas a contrarrestar este tipo de actividades ilegales y proteger los recursos naturales estratégicos de la región.

Nuevos golpes al Clan del Golfo en el Chocó

En otra operación desarrollada por el Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño en el municipio de Cantón de San Pablo, también en Chocó, las tropas intervinieron cuatro unidades dedicadas a la explotación ilícita de oro. El resultado incluyó la incautación de dos excavadoras, dos dragas, una clasificadora, 250 galones de ACPM y 450 metros de manguera, equipos utilizados en la extracción y procesamiento del metal.

Estas unidades, de acuerdo con inteligencia militar, pertenecerían a la subestructura Jhon Fredy Orejuela Carreteras del Clan del Golfo. La afectación económica para esta organización criminal asciende a unos $1.000 millones por la pérdida de maquinaria, y se estima que la producción mensual de oro alcanzaba los 3.000 gramos, equivalentes a $1.400 millones.

Avances contra atentados y estructuras armadas en el sur del país

En Acevedo, Huila, el Ejército y la Sijín neutralizaron siete artefactos explosivos de la comisión Óscar Mondragón de la Segunda Marquetalia y reforzaron la presencia militar - crédito Ejército Nacional
En Acevedo, Huila, el Ejército y la Sijín neutralizaron siete artefactos explosivos de la comisión Óscar Mondragón de la Segunda Marquetalia y reforzaron la presencia militar - crédito Ejército Nacional

Durante la misma jornada, unidades del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena y agentes de la Sijín de la Policía neutralizaron siete artefactos explosivos improvisados de alto poder en la vereda Montosa, municipio de Acevedo, en el departamento de Huila. El hallazgo se produjo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar un escondite clandestino perteneciente a la comisión Óscar Mondragón’, facción de la Segunda Marquetalia.

En este lugar, los uniformados incautaron también equipos de comunicación, baterías y cargadores que el grupo armado utilizaba para monitorear las frecuencias de la fuerza pública. La desactivación de estos explosivos evitó acciones violentas planificadas contra la población civil y propias tropas.

Las autoridades reforzaron la presencia militar en las zonas altas de Acevedo para dar con el paradero de los integrantes de esta estructura, que opera en los límites entre Huila y Caquetá y se dedica a la extorsión, la instalación de artefactos explosivos y el control de corredores estratégicos para armas y narcóticos.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de mantener operaciones sostenidas que buscan frenar las economías ilegales, combatir la contaminación ambiental y fortalecer la seguridad en el departamento del Chocó y otras regiones afectadas por la presencia de grupos armados.

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