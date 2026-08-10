Universidades de Colombia pisan fuerte en Latinoamérica: Los Andes y la Nacional entran al top 10

La Universidad de los Andes se ubicó en el séptimo lugar de América Latina y alcanzó la posición 233 en el ranking mundial - crédito Universidad de los Andes

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Colombia logró ubicar a dos de sus universidades entre las diez instituciones mejor posicionadas de América Latina en la edición 2027 del QS World University Rankings. La Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia aparecen en los primeros lugares regionales, aunque ambas registraron descensos en su posición mundial frente a la clasificación anterior.

El desempeño más destacado del país corresponde a la Universidad de los Andes, que alcanzó el séptimo lugar de América Latina y se ubicó en la posición 2333 del listado mundial. La institución obtuvo una puntuación general de 52,8 puntos y quedó por debajo de la Universidade Estadual de Campinas, de Brasil, que ocupó el octavo puesto regional.

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La Universidad Nacional de Colombia ocupó el noveno puesto regional y quedó en la posición 293 de la clasificación global - crédito Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia también consiguió entrar en el grupo de las diez mejores de la región. En esta edición aparece en el noveno lugar latinoamericano y en la posición 293 a nivel mundial, con una puntuación general de 46,4 puntos. Los resultados, sin embargo, muestran una variación frente al ranking anterior. Los Andes pasó del puesto 212 al 233 en la clasificación mundial, mientras que la Universidad Nacional descendió del 259 al 293. A pesar de estos movimientos, ambas permanecen dentro del top 10 latinoamericano.

La parte alta del listado está dominada por universidades de Argentina, Chile, Brasil y México. La Universidad de Buenos Aires encabeza la clasificación regional y ocupa el puesto 84 mundial, con 72,3 puntos. La Pontificia Universidad Católica de Chile aparece segunda en América Latina y 119 en el mundo, con una puntuación de 65,6. El tercer lugar regional corresponde a la Universidade de São Paulo, de Brasil. La institución alcanzó la posición 133 del listado global y obtuvo 64,1 puntos.

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México aparece con dos representantes en los primeros lugares. La Universidad Nacional Autónoma de México ocupa la cuarta posición latinoamericana y el puesto 145 mundial, con 62,3 puntos. En el sexto lugar regional se encuentra el Tecnológico de Monterrey, ubicado en la posición 188 global y con 57,0 puntos. Entre ambas instituciones mexicanas aparece la Universidad de Chile, que se quedó con el quinto puesto regional y alcanzó la posición 185 a nivel mundial, con una puntuación de 57,1.

La Universidad de los Andes obtuvo una puntuación de 52,8 puntos en la edición 2027 del QS World University Rankings -crédito Universidad de los Andes

Después de los Andes se encuentra la Universidade Estadual de Campinas, conocida como Unicamp, que ocupa el octavo lugar de América Latina, el puesto 277 mundial y registra 47,9 puntos. La Universidad Nacional de Colombia aparece inmediatamente después, mientras que la Pontificia Universidad Católica del Perú completa el top 10 regional, en la posición 357 mundial y con 41,4 puntos.

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La clasificación de QS se elaboró a partir de la evaluación de 8.808 instituciones de educación superior pertenecientes a 106 países. De ese universo, 1.504 universidades lograron ingresar al ranking mundial. Para establecer las posiciones, el listado considera diferentes aspectos relacionados con la actividad y el desempeño de las instituciones. Entre los factores evaluados están la reputación académica, la empleabilidad y los resultados obtenidos por los graduados, la experiencia estudiantil y las oportunidades internacionales.

En el panorama mundial, las universidades estadounidenses y británicas vuelven a ocupar los primeros lugares. El Massachusetts Institute of Technology (MIT) lidera la clasificación con una puntuación perfecta de 100 puntos. El segundo puesto es compartido por Imperial College London y Stanford University, ambas con 99,2 puntos. La Universidad de Oxford completa los primeros lugares al ubicarse en la cuarta posición del ranking global.

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La Universidad Nacional de Colombia registró 46,4 puntos y se mantuvo entre las diez instituciones mejor posicionadas de América Latina- crédito Universidad de los Andes/Universidad de la Sabana/Universidad Nacional/Universidad Javeriana/VisualesIA

Para Colombia, la presencia simultánea de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional dentro de las diez instituciones mejor ubicadas de América Latina representa el principal resultado del país en esta edición. Aunque sus posiciones mundiales retrocedieron frente al año anterior, las dos universidades se mantienen entre las referentes regionales de la educación superior.