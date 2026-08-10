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Abelardo de la Espriella hizo balance de golpes contra disidencias y Clan del Golfo en su primer fin de semana de gobierno: “No habrá tregua”

El mandatario entregó un balance de las operaciones militares en Meta, Antioquia y Urabá, con varios integrantes de grupos armados abatidos, capturados e importantes incautaciones

El mandatario presentó los principales resultados de las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública en Meta, Antioquia y Urabá, que dejaron bajas, capturas e incautaciones de material de guerra -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella presentó un balance de las principales operaciones adelantadas por la Fuerza Pública en distintas regiones del país, con resultados contra estructuras de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. El mandatario destacó la muerte de varios integrantes de grupos armados, capturas e incautaciones de armas y material de inteligencia.

Uno de los resultados centrales ocurrió en el Meta, donde alias Ruso o Alemán, señalado como cabecilla principal de la estructura 28, facción de las disidencias de alias Mordisco, murió durante una operación militar en zona rural de Mapiripán. De acuerdo con la explicación entregada por el jefe de Estado, la operación contó con inteligencia del Ejército Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea. El señalado cabecilla fue trasladado desde Arauca hacia el Meta, en una zona ubicada entre los departamentos de Guaviare y Vichada, con la misión de asumir el mando de esa estructura.

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La operación en Anorí, Antioquia, dejó dos integrantes del Clan del Golfo abatidos y la incautación de seis fusiles -crédito @COL_EJERCITO
La operación en Anorí, Antioquia, dejó dos integrantes del Clan del Golfo abatidos y la incautación de seis fusiles -crédito @COL_EJERCITO

De la Espriella aseguró además que alias Ruso tenía experiencia como explosivista y que habría recibido la orden de enfrentarse a las disidencias de alias Calarcá por el control territorial. “Este importante golpe, queridos colombianos, se realizó en zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta”, afirmó el presidente en el video publicado en su cuenta de X.

Durante esa misma operación fueron abatidos otros tres integrantes de la estructura. El Gobierno considera el resultado como un golpe contra el frente 28, que mantiene presencia armada en esa zona del país. El balance presidencial incluyó, además, operaciones realizadas en Antioquia. En la vereda Liberia, municipio de Anorí, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y participación de la Policía y la Fiscalía, dieron muerte a dos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo; entre ellos uno de sus cabecillas.

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La acción permitió incautar seis fusiles, abundante material de guerra e inteligencia. De la Espriella recordó que esa estructura estaría relacionada con el asesinato de cuatro soldados ocurrido en 2024 durante operaciones militares en esa región. El tercer resultado mencionado por el mandatario se produjo en Necoclí, en el Urabá antioqueño. Allí, soldados de la Séptima División y unidades de la Armada Nacional capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo.

Abelardo de la Espriella entregó balance operacional de las tropas
En su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella entregó balance operacional de las tropas durante sus primeros tres días de Gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En este procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, material de intendencia y elementos de inteligencia militar. Con estos resultados, el presidente aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales y sostuvo que las Fuerzas Militares recibieron instrucciones para desarrollar las operaciones que sean necesarias.

“Estos resultados operacionales queridos compatriotas alcanzados por nuestra Fuerza Pública son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos en Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide”, afirmó. El mandatario agregó que algunas operaciones fueron “aguantadas por el anterior gobierno” y planteó una postura contundente frente a los grupos armados. “En la era del Tigre no habrá tregua para los bandidos y los vamos a cazar, no importa en dónde se escondan. Hoy más que nunca estoy firme por la patria”, concluyó.

Aunque el balance se concentró en estos resultados, durante la misma jornada se registraron otros hechos de orden público que no fueron mencionados por el presidente. Uno de ellos ocurrió en Rioblanco, Tolima, donde grupos armados atacaron con drones cargados de explosivos la Alcaldía y la estación de Policía.

Un ataque con drones explosivos sacudió la Alcaldía de Rioblanco, Tolima, en medio de hostigamientos armados en el sur del departamento - crédito @AdrianaMatizTol / X
Un ataque con drones explosivos sacudió la Alcaldía de Rioblanco, Tolima, en medio de hostigamientos armados en el sur del departamento - crédito @AdrianaMatizTol / X

El ataque estuvo acompañado por disparos desde las montañas cercanas. Habitantes de la zona difundieron videos en redes sociales en los que se escucharon ráfagas y explosiones, mientras varias familias buscaron refugio ante el temor de nuevos enfrentamientos. La Quinta División del Ejército atribuyó el hecho al frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc. Las tropas realizaron disparos para intentar neutralizar los drones empleados en la acción, que las autoridades calificaron como una “grave violación al Derecho Internacional Humanitario”.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó el ataque y pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública, además de plantear la posibilidad de evaluar un toque de queda. Los hechos de Rioblanco se suman a recientes hostigamientos contra bases militares en Planadas y Ataco. En sectores rurales de San Antonio también se reportaron incidentes con drones y combates.

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