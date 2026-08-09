Gustavo Petro reconoció que tiene la ‘Petrotusa’ y dio tips para superarla: “Mucha esperanza”

Gustavo Petro y su hija Antonella dialogan sobre la 'Petrotusa' - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

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En los últimos días del periodo presidencial de Gustavo Petro, hubo un término que sus seguidores adoptaron para manifestar su tristeza ante el fin de la gestión del líder progresista en Colombia.

Se trata de la ‘Petrotusa’, una palabra que mezcla el apellido del ahora exmandatario colombiano y el término coloquial referente al despecho o depresión profunda tras una ruptura amorosa.

Fue replicada continuamente esta palabra que llegó hasta el entorno familiar del expresidente colombiano. De hecho, su hija Antonella Petro Alcocer compartió este término con su padre y le consultó si sabía de la aparición de la misma.

“Bueno, pá, ¿has escuchado hablar de la Petrotusa?”, mencionó la joven. A lo que Petro contestó: “Obvio (risas) yo también tengo tusa”.

Gustavo Petro indicó que la esperanza es clave para superar la Petrotusa - crédito @infopresidencia/Instagram

Posteriormente, el exmandatario recordó que, en sus últimas apariciones públicas, notó la frustración de sus seguidores ante su salida de la Casa de Nariño. “Hay un poco de gente llorando que lo he visto físicamente y en redes. Muchísima”, indicó.

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Sin embargo, Gustavo Petro reveló las claves para superar la ‘Petrotusa’ a pesar de la decepción que tiene cierta parte de la población colombiana, ante la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

Inicialmente, reflexionó sobre la importancia de mantener la esperanza para superar este nuevo cuatrienio y no perder el horizonte de posibilidades para el país. “Hay que tener esperanza. Creo que es el sentimiento apropiado. No se puede perder la esperanza. Si no, todos los caminos están cerrados y el horizonte se apaga. Y Colombia tiene que tener horizonte. La potencia mundial de la vida es un horizonte”, expresó Petro.

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La hija del exmandatario compartió con su padre sobre la 'Petrotusa' - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

A la par, Antonella Petro compartió otros detalles que podrían sobrellevar la depresión de los seguidores del expresidente colombiano. “Yo creo que para sobrellevar la Petrotusa tocaría recordar y defender a partir de ahora los derechos adquiridos durante este gobierno”, comentó.

Acto seguido, el exjefe de Estado rememoró algunos de sus logros durante su administración. “Sacar millones de personas de la pobreza en cuatro años, eso significa menos hambre para mucha gente, más comida para la totalidad de Colombia, nunca hubo tanta. Eso significa más puestos de trabajo que logramos a partir de un modelo económico que ojalá se preserve, que es producir en vez de extraer”, comentó.

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Por último, Gustavo Petro reiteró sus críticas hacia el gobierno de De la Espriella, al considerarlo como ‘ilegítimo’, e instó a la ciudadanía para la defensa de sus derechos que, según él, fueron obtenidos en su mandato.

“Esos logros hay que luchar por ellos, porque ya un gobierno que viene ilegítimo, pues no va a luchar por ellos, no los va a profundizar, va a tratar de acabarlos. ¿Y quién puede garantizar que sigan? El pueblo”, puntualizó.

Al cierre de la conversación, su hija Antonella menciona una frase que hizo conmover a su padre: “No llores porque se acabó, sonríe porque sucedió”. El video generó varias reacciones entre los seguidores del exmandatario, así como de sus críticos.

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Petro se despidió de la Casa de Nariño junto con sus hijos Antonella Petro y Nicolás Alcocer - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Así fue la despedida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño

Horas antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, el expresidente Gustavo Petro abandonó la Casa de Nariño junto con integrantes de su familia y de su gabinete ministerial, cerrando así su mandato presidencial.

Vestido de blanco, el exjefe de Estado abandonó el palacio presidencial a través de una calle de honor formada por integrantes del batallón Guardia Presidencial en la Plazoleta de Armas, que le rindió su último homenaje militar.

Antes de salir, Petro pronunció sus últimas palabras como mandatario y respondió a cuestionamientos de la oposición sobre una eventual permanencia en el poder. “Dejo aquí mis últimas palabras. Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo. Lo dije desde un principio: el mandato popular se respeta. Y hasta aquí llega los once millones y medio que decidieron votar por mí como mayoría nacional”, afirmó.

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En ese mismo mensaje, también aludió a otra de las críticas que lo acompañaron durante su administración. “Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República. Ni un día. Hoy está cerrado. Pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República”, dijo.

El ahora expresidente colombiano cuestionó a aquellos que aseguraban su permanencia en el poder - crédito Presidencia de la República/X

El ahora expresidente sostuvo además que su gobierno actuó en defensa de los sectores más necesitados. “Y todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra, mar y, sobre todo, pueblo, el pueblo colombiano. Espero que nos recuerden”, expresó.

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Su despedida terminó con un agradecimiento a aquellos que lo acompañaron durante el mandato y a los soldados encargados de su seguridad. “Hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que viva Colombia libre”, puntualizó.