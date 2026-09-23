Siguen las dudas sobre el presupuesto General de la Nación 2027: Ministerio de Hacienda avaló algunos cambios pero mantuvo el monto total en $634,9 billones

Presupuesto General de la Nación 2027: Ministerio de Hacienda avaló algunos cambios y mantuvo el monto total en $634,9 billones - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters

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El Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez, avaló una parte de las modificaciones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, pero mantuvo en $634,9 billones el monto total del proyecto que irá a primer debate en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República. Las proposiciones incorporadas redistribuyen recursos hacia salud, justicia y deporte, mientras quedaron fuera solicitudes por billones de pesos para atender zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, reforzar la defensa y ampliar programas sectoriales.

Las 615 proposiciones presentadas por distintos sectores implicaban demandas de gasto o redistribuciones por $111,6 billones. El 66% correspondía a iniciativas sin fuente de financiación o que comprometían recursos asignados a otras necesidades, por lo que quedaron como constancias o sujetas a análisis posterior.

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La estructura del proyecto reformulado conserva el reparto general de los recursos: 62% para funcionamiento, 24% para el servicio de la deuda y 14% para inversión. El titular de la cartera respaldó las modificaciones incluidas en la ponencia, algunas con ajustes frente a las solicitudes originales.

El Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez, avaló una parte de las modificaciones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 - crédito @MinHacienda/X

Salud, justicia y deporte dentro de la redistribución

El mayor movimiento aprobado asigna $2 billones adicionales al sector de Salud y Protección Social, mediante recursos inicialmente presupuestados en Hacienda. La partida busca cubrir el aseguramiento ante el envejecimiento de la población, el aumento de los precios de medicamentos e insumos, y la incorporación de tecnologías y servicios.

La Rama Judicial recibirá $100.000.000.000 para cubrir faltantes en gastos de personal derivados del ajuste de la bonificación judicial. Deporte y Recreación contará con $99.100.000.000 para programas de apoyo a antiguos deportistas destacados, formación, preparación de atletas y alto rendimiento.

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Parte de esos incrementos se financia con reducciones en otras partidas. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendrá un recorte de $170.000.000.000: $30.000.000.000 en funcionamiento y $140.000.000.000 en inversión.

La ponencia justifica esa reducción en un plan de austeridad y priorización del gasto ante las restricciones fiscales del año, aunque contempla recursos para el funcionamiento y la labor misional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También se reducen $15.600.000.000 de un proyecto de inversión de la Aeronáutica Civil, tras la estimación de aportes al Aeropuerto del Café, y $13.500.000.000 de Planeación.

Reconstrucción y defensa, entre las solicitudes excluidas

El mayor movimiento aprobado asigna $2 billones adicionales al sector de Salud y Protección Social, - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La propuesta de recortar $20 billones del servicio de la deuda para destinarlos a los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 no fue incluida. La iniciativa, respaldada entre otros por el senador del Centro Democrático Christian Garcés, partía de daños materiales preliminares cercanos a $30 billones y planteaba renegociar pagos de capital para liberar los recursos.

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El servicio de la deuda concentra cerca de $155,4 billones del PGN, frente a unos $392,6 billones para funcionamiento y cerca de $87 billones para inversión. Esa partida representa uno de los principales componentes del proyecto presentado por el Gobierno nacional.

Tampoco prosperó la proposición del senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo para adicionar $15 billones a Defensa. Los recursos se dirigirían a recuperar la movilidad, renovar armamento convencional y fortalecer la seguridad urbana y tecnológica.

La solicitud contemplaba la recuperación de helicópteros MI-17, el mantenimiento de aeronaves Black Hawk UH-60, la adquisición de transporte táctico y sistemas de artillería, además de equipos para control fluvial y marítimo. Incluía el Proyecto Escudo Antidrones, cuyas necesidades se calculaban en $2,8 billones.

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. La iniciativa, respaldada entre otros por el senador del Centro Democrático Christian Garcés, partía de daños materiales preliminares cercanos a $30 billones y planteaba renegociar pagos de capital para liberar los recursos - crédito @ChriGarces/X

El planteamiento de Henríquez se orienta a sumar $13,9 billones a Salud para aseguramiento e inversión. Aunque el sector recibió una adición de $2 billones, la petición no fue incorporada en los términos presentados por el senador.

El pliego tampoco incluyó $500.000.000.000 adicionales para el Ministerio de Transporte, destinados a respaldar financieramente sistemas integrados y estratégicos de transporte público. Entre las solicitudes pendientes figura además una adición cercana a $149.371.000.000 para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, con la que su presupuesto de inversión alcanzaría $200.000.000.000.

La Universidad del Valle solicitó $50.000.000.000 para funcionamiento, infraestructura académica y cobertura educativa, además de $20.000.000.000 vinculados a la Ley 2527 de 2025. También quedaron sin incorporación $130.810.000.000 para la Defensoría del Pueblo y $55.530.000.000 para la Universidad del Ministerio Público.

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Otras tres proposiciones de la senadora Andrea Padilla pretendian redistribuir $49.000.000.000 hacia Comercio para sustituir vehículos de tracción animal, $32.000.000.000 hacia Ambiente para esterilizar perros y gatos, y $12.900.000.000 de Defensa al Ministerio del Interior para vehículos del Programa de Rescate Animal de la Policía.

Mientras que unas peticiones buscaban adicionar $44.344.000.000 al funcionamiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar, dentro de la sección presupuestal del Ministerio del Trabajo, y $300.000.000.000 a la Registraduría Nacional del Estado Civil para el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de atender sus necesidades y garantizar sus competencias en las elecciones territoriales de 2027.

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