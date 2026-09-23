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Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero hoy 23 de septiembre cuando inician para Colombia las competencias de kárate y taekwondo

La delegación cafetera se mantiene a tres medallas de oro de Argentina, la anfitriona que ocupa en el segundo lugar, mientras que Brasil es líder sólido del certamen

Ronal Longa fue el gran protagonista llevándose el oro en la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos - crédito Comité Olímpico Colombiano
Ronal Longa fue el gran protagonista llevándose el oro en la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos - crédito Comité Olímpico Colombiano
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Colombia sumó cuatro medallas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: los oros fueron para Ronal Longa en los 100 metros y Stefany Cuadrado en la velocidad individual de ciclismo de pista. Yerlin Mesa obtuvo la plata en lanzamiento de disco y el relevo mixto 4×100 metros ganó el bronce.

La delegación colombiana también aseguró presencia en definiciones de squash y en los cuartos de final del tenis de mesa. Este miércoles, además, disputará las rondas decisivas por equipos del tiro con arco, desde los cuartos de final hasta las finales.

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Cuadrado dominó la competencia de velocidad individual femenina después de registrar el mejor tiempo en la clasificación. La ciclista ganó sus series de cuartos de final, semifinal y final sin recurrir a una carrera de desempate, y superó en dos mangas a la chilena Daniela Colilef.

El ciclismo de pista definirá la nación campeona en la jornada del 23 de septiembre - crédito Comité Olímpico Colombiano
El ciclismo de pista definirá la nación campeona en la jornada del 23 de septiembre - crédito Comité Olímpico Colombiano

En squash, Lucía Bautista derrotó 3-0 a la brasileña Laura Da Silva y avanzó a la final femenina, donde enfrentará a la ecuatoriana María Moya. En la rama masculina, Matías Knudsen venció 3-1 a Ronald Palomino en una semifinal colombiana y jugará por el título contra el peruano Diego Elías.

Carlos Arcila superó 4-3 al brasileño Leonardo Iizuka en los octavos de final del individual masculino de tenis de mesa. Emmanuel Otálvaro consiguió el mismo resultado ante el argentino Francisco Sanchi, por lo que ambos colombianos avanzaron a los cuartos de final.

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Longa ganó los 100 metros masculinos con un registro de 10.10 segundos. En el lanzamiento de disco femenino, Mesa alcanzó 55.49 metros, mientras que el relevo integrado por Carlos Flórez, Angélica Gamboa, Carlos Palacios y Danna Banquez terminó tercero con 42.37 segundos.

Colombia perdió 3-0 ante Argentina en su estreno en el Round Robin del voleibol de piso masculino. El equipo nacional enfrentará este miércoles a Bolivia en su segundo partido.

Así va el medallero en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El tenis de mesa entregará medallas en la jornada del 23 de septiembre - crédito Comité Olímpico Colombiano
El tenis de mesa entregará medallas en la jornada del 23 de septiembre - crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. Brasil: 83 medallas de oro; 67 medallas de plata; 54 medallas de bronce.
  2. Argentina: 48 medallas de oro; 51 medallas de plata; 85 medallas de bronce.
  3. Colombia: 45 medallas de oro; 44 medallas de plata; 36 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 34 medallas de oro; 36 medallas de plata; 36 medallas de bronce.
  5. Chile: 31 medallas de oro; 34 medallas de plata; 37 medallas de bronce.

Los deportes de combate y el atletismo se roban la atención en la jornada del miércoles 23 de septiembre

Karáte y taekwondo vuelven a la acción en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Karáte y taekwondo vuelven a la acción en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia cerrará sus últimos debuts deportivos en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este miércoles 23 de septiembre, con participación en bádminton, taekwondo, karate y canotaje de velocidad. La jornada reunirá a dos atletas de bádminton, 12 taekwondistas, 12 karatecas y 11 representantes del canotaje.

El canotaje de velocidad será el único de estos deportes con actividad en la ciudad de Santa Fe. En Costanera Este, sobre la laguna Sétubal, se disputarán 16 pruebas finales de canoa y kayak hasta el viernes 25 de septiembre, con 16 medallas de oro, 16 de plata y 16 de bronce en juego.

El bádminton tendrá como escenario el Instituto Superior de Educación Física N° 11, en el Parque la Independencia de Rosario, hasta el sábado 26 de septiembre. Juliana Giraldo y Miguel Quirama competirán en las pruebas individuales, dobles y equipos mixtos; cada prueba entrega medallas de oro, plata y bronce, con dos preseas de bronce en las modalidades distintas a equipos mixtos.

Rosario también recibirá las competencias de kárate y taekwondo. El Invencible Rosario albergará el karate hasta el viernes 25 de septiembre, con las modalidades individuales de kata y kumite, mientras que el taekwondo se desarrollará en el Rural Nave B del Parque la Independencia, con pruebas de poomsae y combate.

En atletismo se llevarán a cabo más de 20 competencias, siendo las más destacadas los 100 metros vallas femeninos, la final del triple salto femenino, la de salto alto masculino y las pruebas de fondistas en los 1.500 metros planos.

El tiro con arco tendrá sus eliminatorias por equipos durante la próxima jornada: por la mañana competirán los conjuntos masculino y femenino de arco recurvo, y por la tarde será el turno de las selecciones de arco compuesto.

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