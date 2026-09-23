Colombia

Ángela Benedetti acusó a Agmeth Escaf de “actos indignos” en el gobierno de Petro: “Deja de estar negando tu amistad con Verónica Alcocer”

La hermana del exministro del Interior Armando Benedetti cuestionó que el congresista del Pacto Histórico ocultara su cercanía con la ex primera dama y afirmó que el legislador habría obtenido réditos de ese vínculo durante el pasado cuatrienio

Ángela Benedetti - Verónica Alcocer - Agmeth Escaf
Ángela Benedetti, hermana del exministro del Interior Armando Benedetti, lanzó duras acusaciones contra el senador del Pacto Histórico, cercano a la exprimera dama Verónica Alcocer - crédito @DesigualCol/X - suministrada a Infobae Colombia
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En respuesta a los comentarios que hizo en sus redes sociales el senador Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, Ángela Benedetti, hermana del exministro del Interior Armando Benedetti arremetió contra el congresista: y recordó lo que sería, a su juicio, la relación de poder de Escaf con la exprimera dama Verónica Alcocer, de la que según indicó “le sacó bastante provecho”.

En un hilo publicado en la red social X, el 21 de septiembre de 2026, Escaf afirmó que nunca oyó la expresión Los Verónicos ni durante la campaña presidencial ni en su trabajo como congresista. También sostuvo que jamás tomó un café o hizo campaña con Ángela Benedetti, en un pronunciamiento en el que negó tener vínculos sentimentales contra la exesposa de Gustavo Petro.

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Agmeth Escaf, Gustavo Petro y Verónica Alcocer
Agmeth Escaf fue cercano al expresidente Gustavo Petro y su exesposa Verónica Alcocer cuando la pareja, que estuvo en la Casa de Nariño, seguía unida - crédito suministrada a Infobae Colombia

Ante esta versión, que también involucra al exjefe de Estado, la mujer respondió en un video difundido por el medio digital Desigual y, en síntesis, lo señaló de desconocer su vínculo con la mujer. “Deja de estar negando tu amistad con Verónica Alcocer”, indicó Benedetti, sin hacer precisión si, en efecto, hubo o no un vínculo afectivo entre ambos durante los últimos años.

Ángela Benedetti apuntó al provecho político de Agmeth Escaf

La respuesta de Benedetti se enfocó en la validez en la intención de participar en una campaña presidencial y querer integrarla, y en la forma en que, según ella, Escaf se relacionó con el Gobierno. “Trabajar en un proyecto político y luego pretender ser parte de ese gobierno es absolutamente legítimo. No es tan legítimo lo que tú has hecho, ni tan digno”, insinuó la mujer en el video.

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Del mismo modo, la exembajadora de Colombia en Panamá y exconcejala de Bogotá rechazó que el congresista la involucrara en las acusaciones que lanzó contra la catalana Eva Ferrer, exfuncionaria del Gobierno, y reiteró que fue ella la persona que volvió a mencionar a Los Verónicos. “La que no tiene velas en este entierro soy yo. En cambio, tú sí le sacaste bastante provecho”, afirmó.

Verónica Alcocer - Ángela Benedetti
Ángela Benedetti, exembajadora y exconcejal de Bogotá, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, ya se había despachado contra Verónica Alcocer - crédito Presidencia - @AngelaBenedet/X

De hecho, en su declaración, que se extiende por cerca de un minuto, Benedetti también ironizó sobre la relación que atribuye entre Escaf y Alcocer. “Hay algo de lo que te quiero felicitar y es esa lealtad tuya con Verónica. Es muy afortunada Verónica”, dijo la hermana de uno de los hombres clave en la campaña, como Armando Benedetti, y que luego tuvo presencia en el Gobierno Petro.

¿Qué fue lo que dijo Agmeth Escaf sobre Verónica Alcocer y Ángela Benedetti?

El senador, por su parte, había expresado que el término difundido por Benedetti nunca formó parte de la campaña ni de su actividad como representante. “A mí me han acostado con Raimundo y todo el mundo”, dijo al rechazar las versiones sobre su vida privada, en un hilo en el que negó que hubiera tenido una relación con Alcocer y advirtió que llevará a los tribunales a los que lo insinúen.

Agmeth Escaf negó haber sido 'amante' de Verónica Alcocer
En este mensaje en su perfil de X, el senaror Agmeth Escaf negó haber sido 'amante' de Verónica Alcocer - crédito @agmethescaf/X

“Ni fui amante de Vero ni la vi jamás con amantes”, sostuvo Escaf. “Aquí el que venga a difamarme va a tener que contratar abogados y enfrentarse conmigo en los estrados judiciales”, agregó el parlamentario, que describió el ambiente que, según afirmó, encontró en el legislativo y contó cómo desde entonces fue “acusado de absolutamente todo lo imaginable e inimaginable”.

Al referirse a las versiones sobre Alcocer, Escaf vinculó esas acusaciones con conflictos internos en el entorno presidencial. “El Palacio se había convertido en un lugar lleno de chismes de pasillo y de celos, que buscaban minar al gobierno y, en el fondo, acabar con la familia del presidente”, aseguró el congresista atlanticense, que defendió su inclusión al proyecto político de Petro.

El legislador sostuvo que una de esas versiones buscaba afectar la imagen de la ex primera dama. Según Escaf, el rumor más grave pretendía presentar a Verónica Alcocer “como una mujer díscola, infiel, indigna y corrupta”, por lo que no solo salió en su defensa, sino que pidió respeto hacia la expareja de Petro, que también tuvo un rol clave en la campaña y en el Ejecutivo.

Agmeth Escaf y sus dardos a Ángela Benedetti
Con esta publicación en la red social X, el senador Agmeth Escaf lanzó sus dardos a Ángela Benedetti y recordó su relación con el periodista y exasesor del Gobierno Juan Fernández - crédito @agmethescaf/X

En relación con Ángela Benedetti, Escaf había cuestionado las motivaciones de la mujer y mencionó a Juan Fernández, expareja de la dirigente y exasesor presidencial. Afirmó que el periodista y administrador de empresar estuvo los cuatro años del Gobierno y que fue mano derecha de Laura Sarabia durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

“Doña Ángela, molesta porque no le dieron el alto cargo al que aspiraba y cree ella se merecía, sale ardida a hablar paja porque jura y perjura que quien la sacó fue Verónica. Y la verdad es que sí le dieron un alto cargo, ¿o no tuvo ahí a ‘Juanchi’ de puente con los empresarios todo el gobierno Petro?”, apuntó el senador, que cuestionó por qué la mujer no menciona a su hermano, Armando.

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