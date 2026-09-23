Colombia

Ministerio de Transporte anunció medida que beneficia a los taxistas en Colombia: ahora tendrán menos restricciones

La cartera suprimió el permiso para los vehículos de servicio individual que trasladen usuarios entre localidades vecinas, salvo que la autoridad receptora imponga restricciones con respaldo en estudios de oferta y demanda

El Ministerio de Transporte eliminó la Planilla Única de Viaje Ocasional para los taxis que circulan entre municipios contiguos - crédito Luisa González/Reuters
El Ministerio de Transporte eliminó la Planilla Única de Viaje Ocasional para los taxis que circulan entre municipios contiguos - crédito Luisa González/Reuters
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El Ministerio de Transporte eliminó la Planilla Única de Viaje Ocasional, conocida como Puvo, para los taxis que trasladan pasajeros entre municipios contiguos en Colombia.

La Resolución 20263040038685 busca facilitar la movilidad de los usuarios y simplificar la operación de los conductores, aunque mantiene una excepción temporal en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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La eliminación no habilita de forma automática todos los trayectos fuera del municipio de origen. Las autoridades del municipio, distrito o área metropolitana de destino podrán exigir la planilla si un estudio técnico de oferta y demanda fundamenta que no es posible permitir el ingreso de taxis a su jurisdicción.

La restricción también sigue vigente para los vehículos que salgan de su radio de acción autorizado y no se dirijan a un municipio colindante.

La Resolución 20263040038685 busca facilitar la movilidad de los usuarios y simplificar la operación de los conductores - crédito @MinTransporteCo/X
La Resolución 20263040038685 busca facilitar la movilidad de los usuarios y simplificar la operación de los conductores - crédito @MinTransporteCo/X

La Puvo era el documento que permitía a taxis y otros vehículos de servicio público transportar pasajeros fuera de la jurisdicción en la que tenían autorización para operar.

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