Juan Fernando Quintero salió lesionado en la victoria de Independiente Medellín ante Jaguares de Córdoba: qué fue lo qué paso

El director técnico Luis Amaranto Perea manifestó inquietud por la presencia de Quintero en el próximo encuentro ante Junior-crédito David Jaramillo/Colprensa

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El 22 de septiembre de 2026, Juan Fernando Quintero salió lesionado por una molestia en el muslo izquierdo durante el triunfo 2-1 de Independiente Medellín ante Jaguares de Córdoba, y su presencia contra Junior quedó en duda. El volante antioqueño, de 33 años, pidió el cambio cerca del minuto 40 en el Atanasio Girardot, en el cierre de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.

Quintero abandonó el campo después de sentir dolor al rematar una pelota hacia el arco del conjunto cordobés. Yony González ingresó en su lugar, mientras el capitán del DIM expresó su frustración al quitarse la cinta y arrojar al suelo una venda que tenía en la mano.

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La lesión obliga al club a esperar estudios médicos para definir el alcance de la molestia y el eventual tiempo de recuperación. El mediocampista había regresado al equipo rojo para el segundo semestre de la temporada.

El "Poderoso de la Montaña" no contaría con Quintero para el juego ante Junior-crédito @WinSportsTV/X

Luis Amaranto Perea, director técnico de Independiente Medellín, admitió que el estado físico del jugador genera inquietud antes del encuentro 26 de septiembre ante Junior, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El entrenador explicó que todavía no hay un diagnóstico definitivo:

“Con relación a ‘Juanfer’ no nos queremos adelantar. Sí estamos preocupados, pero esperemos que sea el susto. Es posible que no lo tengamos para el próximo partido, pero ya uno ya no sabe”.

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Perea comparó la situación con la evolución de Frank Fabra, quien inicialmente parecía tener una recuperación de dos o tres meses y mejoró más rápido de lo previsto.

“Esperemos que no sea tanto y que ‘Juanfer’ pronto pueda estar con nosotros”, añadió el técnico.

Óscar Tobón, corresponsal de Win Sports en Medellín, indicó que la dolencia apareció en el remate que realizó Quintero. Por prevención, el mediocampista probablemente no viajará con el plantel a Barranquilla para el duelo ante el bicampeón de Colombia.

La segunda lesión de Quintero en 2026

Quintero ya venía de una lesión cuando jugaba en River-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La molestia en el muslo izquierdo es la segunda lesión que sufre Quintero durante 2026. En abril, cuando integraba River Plate de Argentina, padeció un desgarro muscular de primer grado en el psoas de la pierna izquierda, un músculo ubicado en la zona de la cadera.

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La ausencia potencial del volante llega en un momento de disputa ajustada por la clasificación. Medellín ocupa el tercer puesto con 19 puntos tras nueve partidos.

Perea valoró el resultado ante Jaguares, aunque señaló que el equipo buscaba una diferencia más amplia:

“Era importante ganar, habíamos hablado con los muchachos que era momento de darle una alegría a la gente; nos hubiese gustado ganar por más goles. Porque como lo dije en la previa, está muy ajustada la clasificación”, dijo.

Así fue la victoria de Independiente Medellín ante Jaguares de Córdoba

Agustín Martegani convirtió el gol del empate tras una jugada previa con John Montaño-crédito @DIM_Oficial/X

Independiente Medellín remontó ante Jaguares y se ubicó tercero en la tabla tras imponerse 2-1 el 22 de septiembre de 2026. El equipo dirigido por Amaranto Perea llegó a 19 puntos, los mismos que Millonarios, aunque permanece por debajo del conjunto capitalino por diferencia de gol.

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El triunfo tuvo como contratiempo la lesión de Juan Fernando Quintero, quien dejó el campo a los 39 minutos por molestias en el muslo izquierdo. Yony González ingresó en su lugar y participó en la jugada del segundo tanto.

Jaguares se adelantó a los 25 minutos mediante un penal ejecutado por Andrés “El Topo” Rentería. La sanción se originó después de que Didier Moreno tocara el balón con la mano dentro del área, tras la intervención del VAR.

El empate llegó siete minutos más tarde, cuando Agustín Martegani definió una combinación con John Montaño. Medellín controló el segundo tiempo y selló la remontada a los 69 minutos, con un cabezazo de Montaño tras un centro de González.

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Jaguares quedó con siete unidades y ocupa el penúltimo lugar, solo por encima de Junior de Barranquilla.