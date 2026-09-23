James Rodríguez está en duda para el partido de Atlético Nacional contra Millonarios: tendría problemas de salud

James Rodríguez ha jugado dos partidos de la Liga BetPlay con Atlético Nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El mediocampista James Rodríguez es duda para el clásico de Atlético Nacional ante Millonarios, previsto para el jueves 24 de septiembre a las 7:30 p. m., por un malestar de salud que le impidió entrenarse con normalidad y que podría condicionar su primera titularidad en la Liga BetPlay II-2026.

El colombiano acumuló 76 minutos en dos partidos del campeonato, ambos como suplente. Debutó en el triunfo 2-3 frente a Internacional de Bogotá, en El Campín, donde asistió el gol de la victoria en el último minuto.

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Su segunda aparición fue en la derrota 2-0 ante Llaneros, en Villavicencio, cuando ingresó durante el segundo tiempo. El partido frente a Millonarios, correspondiente a la fecha 12, podría ser su primera presentación ante la afición verdolaga en Medellín

La salud de los planteles de Nacional y Millonarios concentra atención desde hace más de una semana, mientras ambos equipos preparan el encuentro en el estadio Atanasio Girardot. En el caso de Rodríguez, el cuerpo técnico también administra su regreso al ritmo competitivo después de un período sin jugar.

James Rodríguez jugó 45 minutos en su segundo partido con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Lucas González explicó que el volante llegó en buenas condiciones físicas, sin molestias musculares y con parámetros adecuados de peso y porcentaje de grasa. Su último partido antes de incorporarse al club había sido con la selección de Colombia en el Mundial, mientras se entrenaba de manera individual con su preparador físico.

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La participación de Rodríguez dependerá de cómo evolucione antes del clásico. González reveló en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio que el volante terminó el partido contra Llaneros con molestias y no completó al máximo la práctica del martes: “No sé si será un virus, pero hoy no ha entrenado al 100 % con nosotros”.

El técnico habló con el jugador, quien le expresó que se siente en condiciones de jugar. González precisó que la decisión se resolverá el miércoles: “Esperaremos a mañana para ver cómo amanece y, si está listo, lo veremos desde el inicio”.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El entrenador proyecta que el tercer partido de Rodríguez incluya cerca de 60 minutos de juego. Cuando alcance cuatro o cinco encuentros, el cuerpo técnico evaluará si está preparado para disputar los 90 minutos.

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González espera que el mediocampista aporte tanto con el balón como en las tareas sin posesión, aunque reconoció que su capacidad para recuperar no es igual a la de otros jugadores. El técnico sostuvo que el futbolista tendrá responsabilidades definidas dentro de la estructura del equipo.

La relación entre ambos se remonta a la etapa de Rodríguez en Rayo Vallecano. González contó que lo conoció en Madrid después de viajar desde Argentina para visitar a entrenadores de su confianza y que más tarde volvieron a encontrarse durante una concentración del jugador en Sevilla.

El entrenador aseguró que comparten una visión similar del fútbol y que el mediocampista trabajó con varios de los técnicos más reconocidos del mundo. Cuando surgió la posibilidad de su contratación, González le manifestó al presidente de Nacional que consideraba a Rodríguez el jugador más importante de la historia de Colombia.

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Así va Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional apenas ha jugado ocho de los 11 partidos programados en la Liga - crédito Atlético Nacional

América de Cali: 21 puntos / +15 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Millonarios: 19 puntos / +7 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Independiente Medellín: 19 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Atlético Nacional: 18 puntos / +9 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportivo Cali: 18 puntos / +7 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 17 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Deportes Tolima: 17 puntos / +2 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 16 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados.