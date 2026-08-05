Se conocen los presuntos líos legales de Carlos Oñoro, el ‘experto’ que expuso el supuesto fraude electoral que denunció Petro

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Carlos Eder Oñoro Ramos es el nombre del empresario de conciertos y gestor cultural que se convirtió en la principal voz de la denuncia que amplificó el presidente saliente Gustavo Petro, y que comprobaría la existencia de presunto fraude electoral en las elecciones de segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026.

La exposición de Oñoro Ramos apuntó a una posible planeación en las metas de votación para agrupar votantes por números de cédula en algunos puestos de sufragio y generar presuntos patrones estadísticos irregulares, detectados en 1.350 puestos de votación, que —según la denuncia— afectarían alrededor de siete millones de votos.

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“Solo después de un análisis forense de 51 páginas, certificado por alguien con las credenciales, di por hechos los hallazgos”, afirmó. La teoría, avalada por el propio Petro, sostiene que habría existido un uso de software para alterar los resultados electorales.

Gustavo Petro presentó a Carlos Oñoro como ingeniero de metadatos para sostener su hipótesis de fraude - crédito Reuters y @RTVCnoticias/X

“Como raro: si hay 20 mesas en el puesto de votación, de la uno a la 10 gana Abelardo. De la 11 a la 20 gana Cepeda”, dijo Oñoro.

Los datos fueron presentados durante una exposición en la Casa de Nariño el 3 de agosto en la que Oñoro expuso ante la opinión pública los hallazgos de una investigación que, según sus palabras, fue respaldada por un “análisis forense de 51 páginas, certificado por alguien con las credenciales”.

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El mandatario saliente defendió la legitimidad del informe y la labor de Oñoro: “Carlos es barranquillero y logra claramente expresar cómo se hizo el fraude electoral en las pasadas elecciones. Una ciudadanía inteligente en programación y estadística de más de 75.000 testigos digitales lograron descubrir el fraude electoral”, declaró el presidente Petro durante la intervención.

En redes circularon las denuncias contra Carlos Oñoro - crédito @eramiren2021/X - @ricflorez/X - @RolandoGonGa/X

Quién es Carlos Eder Oñoro: estas son las demandas en su contra

Tras explicaciones y debates entre líderes de opinión, políticos e internautas, se conoció que Carlos Eder Oñoro en redes sociales se define como ingeniero electrónico y programador y, con algunos documentos, se identificó que su principal actividad ha sido como gestor cultural en el Gobierno Petro, así como empresario de eventos musicales.

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Sin embargo, algunas publicaciones en redes lo involucran con algunos líos legales.

El grupo Bancolombia y Hoteles Tequendama hicieron cuentan con acciones legales contra Oñores - crédito @eramiren2021/X

El concejal de Bogotá Rolando González escribió en su cuenta de X que “resulta que el ‘experto’ que llevaron a explicar el “#ElGranFraudeElectoral” que habló de ’150 mil pueblos’ es un empresario de conciertos demandado".

Con algunos documentos que ya habían sido divulgados en la red social, González publicó un video en el que constan dos acciones legales en contra de Oñoro; una, por parte de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., otra por Bancolombia y una más por la banda El Mago de Oz.

De hecho, un usuario con el perfil de @eramiren2021 afirmó que Oñoro fue demandado también por Colpatria, por “demandado por empresas de entretenimiento y varios particulares. Pague don Carlos”.

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Algunas denuncias incluida la del grupo Mago de Oz - crédito @SrSergioG/X - @eramiren2021/X

Incluso, la acción que presentó la reconocida banda española indica que: “los miembros integrantes de MÄGO DE OZ me han encargado la interposición de demanda civil PARA LA PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL HONOR contra D. CARLOS EDER OROÑO RAMOS por las afirmaciones PUBLICADOS EN LA RED SOCIAL “FACEBOOK” POR PARTE DEL DEMANDADO donde se les imputan a los miembros de MAGO DE OZ determinadas conductas de manera injuriosa, calumniosa y difamatoria a propósito de la cancelación del concierto en la ciudad de CALI en COLOMBIA. En el día de hoy hemos procedido a remitir dicha demanda a los Juzgados para su presentación (SIC)”.

Frente a las críticas sobre su idoneidad, Oñoro respondió en su cuenta de X: “Sobre mi ‘experticia’, desde el primer día de los hallazgos dije que necesitaba un estadístico o un científico de datos que replicara y certificara estos datos. Y así fue”. Aseguró que solo dio por válidos los resultados tras la certificación de un especialista externo.

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