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Se reactivarán las órdenes de captura contra importantes cabecillas de las disidencias de las Farc: esta habría sido la orden del Gobierno Petro

Esta revocatoria implica que los mencionados pierden cualquier rol formal en las negociaciones que se venían desarrollando entre el gobierno y las facciones guerrilleras

Acuarela de un hombre de espaldas con uniforme y sombrero, frente a siete hombres armados con uniformes de camuflaje y brazaletes de Colombia en la selva.
Gobierno de Gustavo Petro pide reactivar órdenes de captura contra alias Gafas y otros jefes de las disidencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El gobierno de Gustavo Petro anunció la revocatoria del reconocimiento como miembros representantes en las mesas de negociación para siete cabecillas de las disidencias de las Farc. Esta medida afecta a Alexander Farfán Suárez, conocido como “Gafas”; Jaime Muñoz Dorado, alias Sebastián; Ciro Romero, alias Willy Romero; Yenimahr Nasare; Jair Narváez Quintero; Ramiro Pinzón Novoa; Mauricio Ortiz Murillo y Andrés Orlando Ayala.

De acuerdo con la información suministrada por Cambio, a menos de tres días de concluir el mandato, el Ejecutivo saliente argumentó que la falta de compromiso con el proceso de paz por parte de estos jefes insurgentes motivó la exclusión. Según la posición oficial, “la decisión se toma al no haber voluntad de paz de estos cabecillas”.

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Esta revocatoria implica que los mencionados pierden cualquier rol formal en las negociaciones que se venían desarrollando entre el gobierno y las disidencias. La decisión llega en un contexto de tensiones crecientes y después de varios intentos de avanzar en un diálogo que no logró consolidarse.

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