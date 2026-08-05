Cancillería de Gustavo Petro aseguró que colombianos tendrían problemas en Europa por decisión de Abelardo de la Espriella:“Un mensaje desacertado”

La exclusión de 11 países europeos de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia abrió una inquietud diplomática - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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La exclusión de 11 países europeos de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia ha causado una inquietud inesperada en el ámbito diplomático.

Según informó la misma Cancillería en un memorando, el hecho ha provocado consultas formales de varias delegaciones, que han manifestado su desconcierto ante la falta de invitación para el evento programado el 7 de agosto.

El memorando interno de la Dirección de Europa de la Cancillería reveló que los gobiernos de naciones como Ucrania, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y Armenia han solicitado aclaraciones, tanto por escrito como por vía telefónica, sobre su posible participación en la transmisión del mando presidencial.

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Además, la oficina diplomática aseguró que la ausencia de comunicación oficial ha sido interpretada como un hecho con posibles repercusiones políticas para las relaciones bilaterales.

De hecho, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, calificó la decisión de excluir a estos países como un “mensaje desacertado” dirigido a la comunidad internacional.

En diálogo con Caracol Radio, Jaramillo afirmó que el gobierno entrante debería recapacitar ante la señal que se transmite, especialmente cuando la organización de la ceremonia depende exclusivamente del nuevo Ejecutivo.

Según el viceministro, la exclusión de países como Estonia, Georgia, Chipre, Malta, San Marino y Serbia, además de los ya mencionados, podría tener efectos adversos en la percepción de Colombia ante sus socios europeos.

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La inquietud no se limita al protocolo, ya que varios de estos Estados participan de manera activa en decisiones estratégicas para la política exterior colombiana.

La decisión de no cursar invitaciones a estas delegaciones, advierte la Cancillería, podría influir negativamente en el desarrollo de las relaciones con la Unión Europea, especialmente por su papel en el proceso de exención de la visa Schengen para ciudadanos colombianos.

“Yo creo que el mensaje que se le está enviando a la comunidad internacional es un mensaje desacertado (...) Y esto no se debería entender de forma desconectada a los anuncios de algunos cierres de embajadas. Me preocupa el mensaje en general al que se suman declaraciones altisonantes”, comentó el funcionario a Caracol Radio.

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Consecuencias para la exención de visa Schengen

El memorando de la Cancillería advirtió que la falta de invitación a países miembros de la Unión Europea podría incidir en futuras decisiones que afectan directamente a los colombianos, como el régimen de exención de visa Schengen.

El documento señala que una señal política negativa en este contexto podría traducirse en la pérdida de apoyos clave para mantener el beneficio migratorio con uno de los continentes con mayor movilidad de turismo y negocios para los colombianos.

“Desde la perspectiva de las funciones de esta Dirección, estimamos que la ausencia de una invitación o, en su defecto, de una comunicación oficial sobre su participación podría ser interpretada por dichos Estados como una señal con implicaciones políticas y generar inquietudes que podrían incidir negativamente en el desarrollo de las relaciones bilaterales”, señala el documento.

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Asimismo, el memorando dedica especial atención a la situación de Ucrania, destacando que la ausencia de invitación puede interpretarse como una postura política frente al conflicto con Rusia. La invitación extendida a la delegación rusa, en contraste, podría generar lecturas incómodas tanto en Kiev como en otras capitales europeas que han respaldado a Ucrania.

El vicecanciller Jaramillo agregó que Colombia y Ucrania han colaborado en temas como el mercenarismo, por lo que considera necesario mantener espacios de diálogo para proteger los derechos de los ciudadanos colombianos involucrados en ese fenómeno.

La Cancillería colombiana ha solicitado directrices claras para responder a las inquietudes de los países no invitados. Además, advirtió que una falta de comunicación oficial respecto a la participación de estas delegaciones podría profundizar las suspicacias y perjudicar la cooperación bilateral en áreas sensibles.

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La Unión Europea es el principal inversor extranjero en Colombia y desempeña un papel relevante en diversas áreas de cooperación. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se considera que el mensaje enviado por la exclusión no favorece los intereses nacionales.