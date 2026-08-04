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Detectaron 23 hallazgos administrativos en la Gobernación y la Secretaría de Salud de Antioquia: advierten presunta malversación de recursos

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, informó que al menos cuatro funcionarios de la gobernación podrían ser investigados por la Contraloría por presuntas irregularidades fiscales

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ya está adelantando investigaciones para llevar a cabo procesos sancionatorios ante irregularidades en el manejo de recursos en la Gobierno de Antioquia y en la Secretaría de Salud - crédito Supersalud
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El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, presentó en una rueda de prensa los resultados del Informe Ejecutivo de Auditoría Integral al departamento de Antioquia - Secretaría de Salud e Inclusión Social.

De acuerdo con la información que suministró, la entidad identificó 23 hallazgos administrativos que están siendo investigados, en aras de adelantar respectivos procesos sancionatorios. Además, indicó que hay otros seis hallazgos de carácter disciplinario detectados en la Gobernación de Antioquia, cuyos funcionarios podrían ser investigados y sancionados por la Procuraduría General de la Nación.

De igual manera, cuatro funcionarios de la gobernación podrían ser investigados por la Contraloría General por hallazgos fiscales que también identificó la superintendencia, a los cuales se suman otros tres de carácter penal, por la presunta comisión de delitos.

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Una de las irregularidades más graves que reportó la Superintendencia Nacional de Salud en el informe está relacionada con la presunta malversación de recursos.

“Según el equipo de auditoría, la Gobernación de Antioquia había malversado $4.700 millones del Sistema General de Participaciones que debían ir a municipios de categoría cinco y seis para tareas de gestión de salud pública. Estos recursos terminaron en cuentas bancarias de ESE, es decir, Empresas Sociales del Estado, sin contrato y por fuera de las cuentas oficiales”, detalló el superintendente Quintero en la rueda de prensa.

En desarrollo...

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