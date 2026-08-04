Congresista de Cambio Radical acusó a Petro de estar fraguando un golpe de Estado, a menos de tres días de la posesión de De la Espriella

El representante a la Cámara criticó al presidente saliente Gustavo Petro y lo acusó de despedirse del poder de la peor manera, casi convocando a un golpe de Estado - crédito @TrianaCongreso/X

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En la recta final de su administración, a la que le restan menos de 72 horas para su finalización, el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro fue señalado de estar presuntamente fraguando un golpe de Estado: no solo por su desconocimiento de la victoria del mandatario electo Abelardo de la Espriella, sino también por su llamado a lo que se ha conocido como “guardias libertadoras”.

Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, señaló al presidente de atacar la institucionalidad y, en especial, al mandatario electo Abelardo de la Espriella. “Petro decide despedirse, dejar el poder de la peor manera que lo puede hacer un presidente, casi que convocando a un golpe de Estado y casi que gestando el derrocamiento del nuevo presidente”, destacó Triana.

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El congresista enlazó esa acusación con una frase atribuida al propio jefe de Estado durante la rueda de prensa convocada en la Casa de Nariño para explicar, según el mandatario y el colectivo Testigos Digitales, lo que habría sido el supuesto fraude electoral en los comicios del 21 de junio de 2026. “Y aquí está clarito lo que puede ser una guerra civil”, dijo el parlamentario, del departamento del Huila.

A través de su perfil de X, el presidente Gustavo Petro llamó a organizar guardias libertadoras ante ola de violencia en el Cauca - crédito @petrogustavo/X

Las duras críticas de Julio César Triana a Gustavo Petro: “Deje de excusarse”

En esa misma línea, el representante Triana expresó sus reparos sobre la manera en que el presidente Petro buscaría encender el ambiente previo a la posesión. “¿Cómo explicar que durante las últimas horas ha hablado de una guerra civil, de milicias urbanas armadas y que los soldados desobedezcan al nuevo presidente?”, afirmó el congresista, que se ha convertido en uno de los voceros de su partido en la corporación legislativa.

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Y agregó de la mención a una presunta amenaza de seguridad en diferentes lugares del país.

“¿O cómo entender que, cuando el país se prepara para que el nuevo mandatario de Colombia jure cumplir la Constitución y la ley, el presidente saliente Petro habla de una posible escalada terrorista, de información de artefactos explosivos, casi que sonando a amenaza para que no asistamos?”, dijo.

El representante Julio César Triana le puso la lupa a las afirmaciones del presidente saliente, Gustavo Petro, sobre supuesto fraude electoral en favor de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

De esta forma, Triana enfocó sus críticas con un reclamo directo a Petro. “Usted lo que debería decir es que garantiza la seguridad, que hasta el último minuto de su mandato usted va a ejercer como comandante en jefe de la fuerza pública en Colombia y hará posible que esta posesión ocurra sin tragedias y sin presencia de esos grupos criminales”, destacó el político huilense en su mensaje.

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Porque, de lo contrario, agregó el representante de Cambio Radical, dejaría la sensación de que “seguirá siendo complaciente con el terrorismo y con los bandidos” hasta el último minuto de su mandato. “Presidente, deje de excusarse ya en ese cuento chimbo de un fraude electoral que nunca existió. Compórtese como un demócrata y despídase con la grandeza que los colombianos piden, y es reconociendo el resultado electoral”.

Rechazo a las guardias libertadoras de las que habló Gustavo Petro

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) rechazó las declaraciones atribuidas al mandatario saliente sobre organizar “guardias libertadoras” y advirtió que ninguna comunidad o movimiento político puede armarse ni sustituir a la fuerza pública; lo anterior en relación con las declaraciones publicadas por el primer mandatario en su cuenta oficial de X, el 3 de agosto.

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"Por primera vez se desarrolla un fraude electoral a partir del manejo del software y los algoritmos. El mensaje al mundo es que cualquier elección puede ser manipulada a través de este tipo de software", denunció el presidente a los medios - crédito Presidencia

La organización recordó que el presidente Petro llamó a organizar estos colectivos, que calificó como una “milicia popular”, y propuso coordinarlas con el Ejército Nacional, lo que causó un fuerte rechazo. “Esto implica un llamado grave a la violencia”, destacó la fundación, que también sostuvo que ese tipo de iniciativa no puede quedar en manos de actores civiles, sin importar su orientación.

“Ni el jefe de Estado ni los ciudadanos, partidos, movimientos u organizaciones sociales, cualquiera que sea su orientación ideológica, pueden promover grupos civiles armados, crear estructuras de seguridad paralelas o asumir funciones reservadas al Estado”, remarcó FEDe Colombia, que condenó los atentados y actos de violencia que, según indicó, motivaron su enérgica respuesta frente al particular.

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La fundación FEDe Colombia se pronunció sobre afirmaciones del presidente saliente Gustavo Petro sobre las "guardias libertadoras" - crédito suministrado a Infobae Colombia

Así pues, el colectivo expresó su repudio a lo dicho por Petro, en una serie de interrogantes aun sin respuesta.

“La Constitución establece que la fuerza pública está integrada exclusivamente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; que nadie puede poseer o portar armas sin autorización de la autoridad competente; y que el Estado conserva el monopolio legítimo de la fuerza”, remarcó.

A su vez, FEDe añadió que el porte de armas por particulares no es un derecho, sino una excepción sometida al control estatal y añadió que ninguna comunidad o asamblea puede crear cuerpos armados, establecer cadenas de mando o asumir funciones de seguridad y defensa; al punto de expresar su preocupación por la relación que Petro habría trazado entre esas guardias y la defensa de sus reformas.

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Con ello, la fundación pidió una rectificación al presidente saliente y el cumplimiento de garantías institucionales.

“El deber del presidente Gustavo Petro es contribuir a una transición pacífica, preservar la neutralidad de la Fuerza Pública y respetar las reglas democráticas”, expresó la organización, que solicitó al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares a desmarcarse.