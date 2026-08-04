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Sacaron de los patios de Cajicá el Spark azul que intentó subirse a un puente peatonal en Bogotá, pese a multas por más de $4.500.000

Las autoridades citaron la Ley 769 de 2002 para explicar la salida del Spark azul, señalado por maniobras temerarias y con comparendos pendientes

El concejal Juan David Quintero denunció la liberación del Spark azul y pidió acciones urgentes por el riesgo para la seguridad vial - crédito Juan David Quintero/X

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El controvertido Chevrolet Spark azul de placas ZIX013, protagonista de maniobras peligrosas y episodios de alto riesgo en Bogotá en un puente peatonal, volvió a circular por las calles tras haber sido inmovilizado el 30 de julio de 2026 en Cajicá, Cundinamarca.

La noticia generó una fuerte reacción por parte del concejal Juan David Quintero, que calificó de insólita la situación y pidió acciones urgentes para evitar que el vehículo y su propietario, Edward Figueredo, sigan representando una amenaza para la seguridad vial.

El Spark azul había sido retenido en los patios de tránsito de Cajicá luego de un operativo conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, tras ser identificado por múltiples infracciones y episodios de conducción temeraria, incluyendo la circulación por puentes peatonales y el uso del automóvil para servicios no autorizados.

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El Chevrolet Spark azul de placas ZIX013 volvió a circular en Bogotá tras haber sido inmovilizado el 30 de julio en Cajicá - crédito concejal Juan David Quintero
El Chevrolet Spark azul de placas ZIX013 volvió a circular en Bogotá tras haber sido inmovilizado el 30 de julio en Cajicá - crédito concejal Juan David Quintero

Sin embargo, el 4 de agosto, Quintero denunció que el automóvil fue retirado de los patios por su propietario, pese a su historial de infracciones y a la preocupación pública que había despertado el caso.

Indignación y vacío normativo

Desde su cuenta de X, el concejal Quintero expresó su indignación: “¡Absolutamente insólito! Soltaron el Spark azul y el IMBÉCIL les vio la cara a las autoridades. Este sujeto que fue capaz de subirse a un puente peatonal y poner en riesgo la vida de los ciudadanos, ya está otra vez en las calles. (…) La ley no le permitió a Cajicá retener el vehículo porque no existía una orden judicial o administrativa distinta a las infracciones de tránsito”.

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El cabildante criticó que, aunque se alertó a Bogotá sobre la inminente liberación del carro, no se tomaron medidas preventivas.

“Señor alcalde Carlos Fernando Galán y @SectorMovilidad: esta es una batalla que Bogotá debe liderar. Hay que modificar el Código Nacional de Tránsito para que, en casos de conductas gravísimas que pongan en peligro la vida de las personas, prevalezca el interés general y sea posible inmovilizar estos vehículos mientras avanzan las investigaciones”, agregó Quintero.

El organismo de tránsito señaló que la Ley 769 de 2002 solo habilitaba la inmovilización por infracciones cometidas en su jurisdicción, y que el propietario presentó los documentos requeridos para retirar el carro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El organismo de tránsito señaló que la Ley 769 de 2002 solo habilitaba la inmovilización por infracciones cometidas en su jurisdicción, y que el propietario presentó los documentos requeridos para retirar el carro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Explicación de las autoridades y antecedentes del caso

Las autoridades de Cajicá le informaron al cabildante que el Spark azul fue liberado porque no existía ninguna orden judicial o administrativa que justificara una retención adicional, más allá de las infracciones de tránsito cometidas en la jurisdicción.

Según lo señalado por el municipio, Según la Ley 769 de 2002, no es obligatorio que el infractor pague las multas pendientes para retirar su carro de los patios. Figueredo, el propietario, presentó los documentos requeridos y recuperó el vehículo, aunque sobre él pesan deudas superiores a $4.500.000 en multas, falta de revisión técnico-mecánica vigente y múltiples comparendos por desobedecer señales de tránsito y circular en sitios restringidos.

Acorde con la información oficial, se emitió una alerta a las autoridades de Bogotá, Cali y Villavicencio para monitorear el vehículo en caso de futuras órdenes administrativas. La Secretaría de Movilidad de Bogotá también envió el caso a la Fiscalía General de la Nación, investigando posibles delitos de obstrucción de la vía pública y falsedad marcaria, ya que el conductor habría cubierto las placas para evadir identificación.

El Spark azul de placas ZIX013 fue inmovilizado por las autoridades de tránsito en Cajicá y será trasladado a patios mientras avanzan las investigaciones por las maniobras de alto riesgo registradas en Bogotá - crédito @JD_Quintero
Las autoridades de Cajicá liberaron el Chevrolet Spark azul porque no existía una orden judicial o administrativa distinta a las infracciones de tránsito - crédito @JD_Quintero

Figueredo, reincidencia y polémica en redes sociales

Edward Figueredo enfrenta procesos de embargo sobre sus cuentas, incluso en plataformas electrónicas como Nequi, y una suspensión administrativa en curso de su licencia de conducción por reincidencia. Tras la inmovilización del vehículo, Figueredo usó sus redes sociales para publicar videos del procedimiento, alegando que la acción de los agentes fue un abuso de autoridad y que no conducía el automóvil en el momento de la intervención.

El video muestra un intercambio con agentes de tránsito, donde Figueredo argumenta que el vehículo estaba parqueado y sostiene que solo la circulación activa configura una infracción. Acusó a los funcionarios de falsedad ideológica y abuso de autoridad, desatando una nueva ola de comentarios en redes sociales.

Más denuncias y antecedentes de riesgo

No es la primera vez que Figueredo es señalado por poner en riesgo la vida de usuarios y peatones. En una denuncia reciente, un pasajero afirmó que, durante un viaje solicitado por aplicación, el conductor manejaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas, evadió controles policiales y usó una identidad falsa en la plataforma para evitar ser identificado.

El ciudadano se quejó del estado en el que se encontraba el conductor del Chevrolet Spark azul y advirtió a un allegado - crédito prensa concejal Juan David Quintero
El ciudadano se quejó del estado en el que se encontraba el conductor del Chevrolet Spark azul y advirtió a un allegado - crédito prensa concejal Juan David Quintero

El caso del Spark azul evidencia un vacío legal y operativo para retener vehículos y conductores reincidentes en conductas peligrosas. El concejal Quintero pidió al alcalde Galán y a la Secretaría de Movilidad liderar una reforma legal que permita inmovilizar preventivamente automóviles involucrados en hechos de alto riesgo, priorizando el interés general y la seguridad ciudadana por encima de la impunidad.

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