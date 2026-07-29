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Violento robo en Soacha: ladrones disfrazados de policías desataron balacera en pleno centro del municipio

La persecución terminó con la retención de los sospechosos por agentes y residentes, luego de que una alarma alertara a los cuadrantes y se activara un plan candado en Soacha Centro

El implicado ingresó con chaqueta de la Sijín y gorra institucional, intimidó a empleados y clientes al sacar un arma desde una bolsa, y se llevó siete teléfonos, una tableta y accesorios - crédito Policía Soacha
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La noche del lunes 27 de julio, Soacha vivió momentos de alta tensión tras un robo que involucró la suplantación de autoridad y el uso de armas de fuego.

De acuerdo con un reporte de las autoridades, dos sujetos ingresaron a un establecimiento comercial dedicado a la venta de celulares y accesorios. Uno de ellos vestía prendas exclusivas de la Policía Nacional, incluyendo una chaqueta de la Sijín y una gorra policial.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se observa cómo los individuos intimidan a los empleados y clientes del local, obligando a los presentes a lanzarse al piso mientras extraen los equipos.

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Un robo en Soacha incluyó la suplantación de autoridad con prendas de la Policía Nacional y el uso de armas de fuego en un local de celulares - crédito Policía Soacha
Un robo en Soacha incluyó la suplantación de autoridad con prendas de la Policía Nacional y el uso de armas de fuego en un local de celulares - crédito Policía Soacha

El individuo disfrazado de policía ocultaba un arma de fuego en una bolsa y, tras extraerla, amenazó a los presentes. El segundo asaltante, vestido de negro, colaboró en la reducción de las víctimas y la sustracción de los equipos de alta gama. El botín incluía siete teléfonos móviles —entre ellos, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy y Redmi— así como una tablet Galaxy Tab A11 y diversos accesorios, todo avaluado en más de $30 millones.

Intervención de la policía y reacción de la comunidad

La situación escaló cuando, tras activarse la alarma del local, los cuadrantes de vigilancia de la Policía Metropolitana de Soacha llegaron al lugar. El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la unidad, explicó a Citytv que los delincuentes dispararon contra los uniformados para intentar evadir la detención. La balacera se produjo en plena vía pública, justo cuando varias personas transitaban por el sector comercial de la carrera Séptima.

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Las cámaras externas del comercio registraron la escena. Un sujeto con chaqueta negra accionó su arma en varias ocasiones, lo que llevó a que transeúntes y comerciantes buscaran refugio. Entre ellos, una pareja a bordo de una motocicleta, junto a un menor de edad, realizó maniobras evasivas para evitar los disparos, como se aprecia en los videos.

Las cámaras de seguridad registraron cómo dos asaltantes intimidaron a empleados y clientes para robar teléfonos móviles, una tablet y accesorios - crédito Policía Soacha
Las cámaras de seguridad registraron cómo dos asaltantes intimidaron a empleados y clientes para robar teléfonos móviles, una tablet y accesorios - crédito Policía Soacha

Durante la persecución, los delincuentes intentaron huir en motocicleta, disparando varias veces hacia la multitud y las autoridades. Sin embargo, la rápida reacción de la policía y el apoyo de los residentes locales permitieron cerrar las rutas de escape mediante un plan candado.

Captura de los responsables y recuperación del botín

La persecución finalizó cuando la comunidad, junto con la policía, logró retener a ambos asaltantes. El primero fue capturado cuando intentaba huir en motocicleta y el otro, que escapó a pie, fue interceptado por ciudadanos y agentes. El coronel Gómez Ramírez resaltó: “Con ayuda de la comunidad se logra la captura de dos sujetos, la incautación de dos armas de fuego y la inmovilización de una motocicleta”.

En el operativo se incautaron dos armas de fuego: una pistola marca Astra, calibre 32, con siete cartuchos, y un revólver marca Llama, calibre 38, equipado con supresor de sonido y dos cartuchos percutidos. Ambos dispositivos habrían sido utilizados para intimidar a las víctimas y enfrentar a los uniformados.

El mandatario Julián Sánchez Perico aseguró en X que no habrá tregua, tras la reacción de la Policía Metropolitana que dejó dos detenidos, dos armas decomisadas y la devolución de los dispositivos a sus dueños - crédito @JulianPericoJr / X
El mandatario Julián Sánchez Perico aseguró en X que no habrá tregua, tras la reacción de la Policía Metropolitana que dejó dos detenidos, dos armas decomisadas y la devolución de los dispositivos a sus dueños - crédito @JulianPericoJr / X

Las autoridades recuperaron los siete teléfonos móviles y una tablet, que fueron devueltos a los propietarios legítimos tras el procedimiento de reconocimiento e incautación. Los sujetos capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de hurto calificado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y uso indebido de uniformes e insignias de la fuerza pública.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se refirió al operativo a través de su cuenta X: “¡En Soacha no le damos tregua a la delincuencia! Tras un intercambio de disparos en el sector de Soacha Centro, nuestra Policía Soacha reaccionó de manera rápida y efectiva, logrando la captura de 2 delincuentes por hurto, la incautación de 2 armas de fuego y la recuperación de celulares. Seguiremos en las calles protegiendo la tranquilidad de los soachunos (sic)”.

Las investigaciones continúan para determinar si los capturados tienen antecedentes por otros delitos.

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