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Bancada provida radicó proyecto en contra del aborto, busca que se proteja la vida desde la concepción: “Daremos el debate”

La Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación y no estableció límite temporal alguno en tres causales específicas

El congresista David Cote aseguró que el Congreso tiene el deber de debatir la reglamentación del aborto en Colombia - crédito @DavidGerardoC/X

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El representante a la Cámara David Cote informó que la bancada provida del Senado de la República y de la Cámara de Representantes radicó un proyecto de acto legislativo que busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política, que indica que el derecho a la vida es inviolable y que, por ende, no habrá pena de muerte. Según el legislador, la iniciativa está centrada en establecer expresamente la protección de la vida desde la fecundación.

“En palabras sencillas: buscamos que la Constitución reconozca de manera expresa que la protección de la vida comienza desde la fecundación y que sea el Congreso de la República, como representante de los colombianos, quien dé este debate de cara al país”, detalló.

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El congresista David Cote informó que presentó un proyecto de acto legislativo que busca establecer expresamente la protección de la vida desde la fecundación - crédito @DavidGerardoC/X
El congresista David Cote informó que presentó un proyecto de acto legislativo que busca establecer expresamente la protección de la vida desde la fecundación - crédito @DavidGerardoC/X

Esta iniciativa va en contra de la Sentencia C-055-22 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró exequible la tipificación del delito de aborto consentido en Colombia. Básicamente, la Corte despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo cuando se practique antes de la semana 24 de gestación.

Además, determinó que no habrá comisión de delito alguno cuando se acceda al aborto después de la semana 24 de gestación, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos, contemplados en la Sentencia C-355 de 2006:

  • Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer.
  • Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida.
  • Cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violencia sexual (acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto). Esto, siempre y cuando haya sido debidamente denunciado.

“En su sabiduría, el constituyente primario, que delegó su función en la Asamblea Constituyente el año 1991, planteó en el artículo 1 que el derecho a la vida en Colombia es inviolable. Pero, lamentablemente, algunas organizaciones, acudiendo a litigio estratégico y una Corte Constitucional que lamentablemente terminó legislando y tomando la decisión por 50 millones de colombianos, lamentablemente despenalizó el aborto”, señaló el representante Cote.

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De acuerdo con el servidor público, es necesario que el Congreso de la República discuta el tema, teniendo en cuenta que su labor es legislar. Esto, pese a que la Corte Constitucional se pronunció al respecto en 2022, en una decisión que, a su juicio, no era de su competencia, por no pertenecer a la Rama Legislativa. “Es por eso que el legislativo colombiano, el Congreso de la República, no puede omitir su función de reglamentar este tema”, precisó.

En 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
En 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Asimismo informó que, desde 2006, miles de embarazos han sido interrumpidos de manera voluntaria en Colombia. Desde su perspectiva, estos abortos son problemáticos en la medida en que se impidió el progreso de vidas potenciales que, incluso, pudieron haber sido claves para el país.

Levantando la voz por esos 500.000 niños que desde el año 2006 han sido abortados. Han sido 500.000 corazones que han dejado de latir. Han sido 500.000 sueños que se frustraron. Han sido 500.000 vidas que pudieron aportarle mucho a Colombia”, señaló.

Al igual que el congresista Cote, la senadora Sara Castellanos impulsa el proyecto de acto legislativo radicado ante el Congreso. De acuerdo con la funcionaria, toda vida debe ser protegida desde el momento de la concepción, lo que impediría de cualquier manera la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.

La congresista Sara Castellanos hizo parte del grupo de legisladores que presentó un proyecto de acto legislativo para reformar el artículo 11 de la Constitución y que exista protección de la vida humana desde la concepción - crédito @sarag12/X
La congresista Sara Castellanos hizo parte del grupo de legisladores que presentó un proyecto de acto legislativo para reformar el artículo 11 de la Constitución y que exista protección de la vida humana desde la concepción - crédito @sarag12/X

“¡La vida merece protección desde la concepción! Hoy radicamos junto con algunos Congresistas de la bancada provida de la Cámara y el Senado un Acto Legislativo para reformar el artículo 11 de la Constitución y que exista protección de la vida humana desde la concepción. Daremos el debate! #SíALaVida”, precisó la legisladora en su cuenta de X.

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