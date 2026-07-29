Ante el aumento de inseguridad, el alcalde de Bogotá lanzó una iniciativa que ya tocó puertas en el Ministerio de Justicia entrante

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que conversó con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en torno a la seguridad de la capital colombiana - crédito @CarlosFGalan/X

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fijó una agenda de trabajo conjunta con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y con el ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, Iván Cancino, con el fin de implementar una estrategia para acabar con la impunidad y la inseguridad en la capital.

La propuesta, elaborada durante varios meses con juristas y académicos, de acuerdo con el mismo mandatario local, busca reformar aspectos clave del sistema judicial penal para evitar la liberación de delincuentes recurrentes y agilizar los juzgamientos en el país.

“El único camino para tener ciudades más seguras es garantizar que los delincuentes sean realmente sancionados. Ayer me reuní con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para presentarle las propuestas en las que hemos venido trabajando desde hace varios meses con expertos penalistas, académicos, magistrados y exmagistrados de las Altas Cortes”, informó el alcalde por medio de una publicación en la red social X.

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Carlos Fernando Galán presentó la estrategia ‘Fin a la impunidad’, una propuesta con la que busca reformar aspectos del sistema judicial para combatir la inseguridad en la capital - crédito @CarlosFGalan/X

Carlos Fernando Galán explicó en un video que la propuesta estructurada para combatir la criminalidad en la ciudad se desarrolló en cinco puntos fundamentales, enfocados en acelerar las condenas, evaluar antecedentes, integrar tecnología, responsabilizar a los jefes de las bandas y optimizar el tiempo de los uniformados.

A continuación, los puntos clave con los que el alcalde de Bogotá busca fortalecer la seguridad y mejorar el acceso a la justicia en la capital:

Aceleración de procesos en flagrancia: Este componente busca reducir de forma drástica los tiempos judiciales entre el momento del arresto y la condena definitiva para evitar la reincidencia.

“Acelerar los procesos contra quienes son capturados en flagrancia, reduciendo el tiempo entre la captura y la sentencia para garantizar la sanción efectiva y evitar la reincidencia”, señaló Galán.

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Carlos Fernando Galán espera que los jueces tengan mayor acceso a la información para tomar sus decisiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Evaluación del historial de los detenidos: La iniciativa plantea brindar información completa a los jueces para que consideren las detenciones anteriores de un sospechoso al momento de definir si lo envían a prisión.

Galán detalló sobre este punto: “Fortalecer las herramientas para que los jueces puedan valorar el historial de capturas e imputaciones al definir medida de aseguramiento, algo así como reforzar los sistemas de información con los que ya cuenta el sistema en Colombia”.

Acceso directo a cámaras privadas: Propone suprimir los trámites burocráticos para que la Policía Nacional pueda conectarse a los circuitos cerrados de televisión de residencias y comercios.

“Eliminar barreras administrativas para que la policía pueda acceder a las cámaras privadas de vigilancia y así pueda reaccionar mucho más rápido cuando se cometa un delito”, explicó el alcalde.

El alcalde de Bogotá busca que hayan más cámaras de seguridad en la ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Endurecimiento de penas a cabecillas: Busca modificar el marco del delito de concierto para delinquir para que los jefes de las estructuras paguen por los crímenes cometidos por sus subordinados.

Galán detalló en su video que busca “reforzar el delito de concierto para delinquir, haciendo que los jefes de las bandas criminales que operan en ciudades deban responder también por cada delito que cometan los demás miembros de esas estructuras”.

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Uso de inteligencia artificial en trámites policiales: Plantea la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas en el proceso de captura y legalización para que los uniformados no deban permanecer custodiando detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

“Usar herramientas de inteligencia artificial para agilizar los trámites de captura y legalización de captura, que hoy requieren que los policías se queden acompañando a los delincuentes mientras son procesados, dejando a la ciudad con menos uniformados”, afirmó el mandatario.

El alcalde plantea modificar el delito de concierto para delinquir para que los cabecillas de organizaciones criminales respondan por las acciones de sus integrantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la mesa de trabajo realizada en la sede de la Fiscalía participaron Carlos Zolórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Jorge Vallejo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura; y los expresidentes de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y José Fernando Reyes.

Posteriormente, el alcalde entabló comunicación con el designado ministro de Justicia del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, Iván Cancino, que asumirá el cargo el 7 de agosto: “Mostró una gran disposición para trabajar en estas propuestas una vez asuma el cargo. Seguiremos dando la discusión para dotar al sistema de justicia de las mejores herramientas”.

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