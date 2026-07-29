Gustavo Petro compartió una columna en la que vinculan a Angie Rodríguez con “gestores de paz” y el hijo de ‘Jorge 40′

El presidente Gustavo Petro insistió en emitir señalamientos contra Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El presidente saliente, Gustavo Petro, no ha dejado de lado su perfil de X para demeritar las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de que salió a la prensa a contar detalles sobre varios escándalos del Gobierno nacional.

En una publicación reciente, Petro respaldó públicamente una columna que analizó el actuar de Angie Rodríguez tras las denuncias presentadas por la funcionaria en medios de comunicación.

A través de su cuenta en redes sociales, Petro escribió que dicho texto, publicado por analista político de izquierda Horacio Duque para el medio Unicornio “muestra un esfuerzo investigativo a fondo sobre el caso Angie Rodríguez”.

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La columna, en medio de fuertes cuestionamientos y ataques contra Rodríguez, describe su paso por distintas instituciones públicas y, en repetidas ocasiones, la califica como una funcionaria marcada por el “oportunismo” y los vínculos con sectores políticos tradicionales.

Gustavo Petro compartió una columna contra Angie Rodríguez - crédito @petrogustavo/X

El autor de la columna recurrió al calificativo de “agente oportunista”, citando al sociólogo Anthony Giddens para describir a quienes “acomodan sus acciones y principios a las circunstancias del momento para obtener el máximo beneficio personal posible”.

Según la publicación, el movimiento político de Rodríguez correspondería al de una “ficha de la oposición”; de hecho, en el texto le atribuyen motivaciones políticas ajenas al proyecto del Gobierno.

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El paso de Angie Rodríguez por distintas instituciones políticas

El texto detalló el recorrido de Angie Rodríguez por la Contraloría General de la Nación, el Congreso de la República en la UTL de la senadora Clara López, el Ministerio de Salud y la Dirección del Dapre, así como su cercanía con figuras políticas de diferentes partidos.

La columna también mencionó supuestas relaciones personales de alto impacto político y la acumulación de poder burocrático en sectores estratégicos del Estado.

“En su gestión como directora del Dapre la señora vio en la reactivación de las Gestorías de Paz de los paras de la Mesa de Ralito, tremenda coyuntura para seguir ascendiendo en su estrellato”, dice un fragmento del texto.

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También se leyó que “en su relación con los paramilitares/Gestores de paz (Rodíguez) encontró una oportunidad única para su estrellato; rápidamente sufrió el síndrome de Estocolmo: aquel en el que una víctima de secuestro, abuso o coerción desarrolla un vínculo afectivo, empatía o complicidad hacia su agresor, ella y su familia, que fueron víctimas de los paramilitares en Granada (Meta)”.

Esto dice la columna que replicó Gustavo Petro en sus redes sociales - crédito El Unicornio/sitio web

Uno de los puntos más álgidos de la carta que Petro reprodujo en sus redes sociales es sobre “un documento que llegó a manos” del escritor que indica que “según versiones coincidentes dentro del Ejecutivo”, Angie Rodríguez habría sostenido “una relación sentimental con el representante a la Cámara Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40″.

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“Fue vista como un factor altamente sensible dentro del Gobierno. No se trataba solo de un asunto personal. El Dapre es una de las oficinas con mayor acceso a información estratégica del Estado. En ese contexto, distintas fuentes señalan que esta relación generó incomodidad y desconfianza en sectores clave del Ejecutivo”, dice el texto.

En el texto señalan a Angie Rodríguez de tener presuntos vínculos con gestores de paz - crédito El Unicornio/sitio web

Durante su gestión en el Fondo de Adaptación, la columna señaló posibles cuestionamientos sobre la articulación de proyectos en la región Caribe, procesos contractuales de alto valor y la gestión ante emergencias climáticas.

“También se menciona la entrega de contratación directa en zonas como La Mojana para proyectos de vivienda, infraestructura y temas ambientales, y la compraventa de contratos aprobados, enmascarada como cesión, que es el caso de la Ruta del arroz, un proyecto que deambula en desgracia (a pesar de la prioridad dada por el presidente) bajo la coordinación de un inepto y oscuro funcionario apoltronado en el Fondo de Adaptación”, se lee en la columna.

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El autor advirtió sobre posibles riesgos institucionales derivados de la permanencia de Rodríguez en el cargo, en un área clave para la atención de desastres y fenómenos climáticos como el “Mega Niño”.

Según el escritor, Rodriguez habría realizado "maniobras burocráticas" en el Ejecutivo - crédito El Unicornio/Sitio web

Finalmente, la columna reprodujo las denuncias sobre las acusaciones de Rodríguez contra el presidente saliente en el caso de la muerte del coronel Óscar Dávila y sobre movimientos políticos, presuntamente, liderados por Rodríguez, en el Congreso, para asegurar que las curules de paz del Congreso respaldaran a Abelardo de la Espriella, presidente electo.

Pese a que Gustavo Petro aseguró que es una muestra de un proceso de investigación, el texto no presentó documentos que soportaran los señalamientos contra Angie Rodríguez.

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