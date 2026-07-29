Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Enrique Gómez pidió a la Contraloría hacer un control fiscal de los $4 billones que Petro pidió trasladar a la Ungrd: “El mayor hurto”

El presidente solicitó que los recursos sean transferidos desde el Ministerio de Hacienda para atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño

El presidente Petro solicitó a los funcionarios encargados del traslado y manejo de los recursos tener cuidado con los actos de corrupción - crédito @PCambioRadical/X
Guardar

Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, instó a las autoridades competentes a poner la lupa sobre la reasignación de $4 billones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que ordenó el presidente Gustavo Petro, con el fin de atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño. Según el primer mandatario, las altas temperaturas que se presentarán en el país tendrán importantes impactos en los meses de diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027, los cuales podrían ocasionar escasez de agua y, por tanto, de energía.

“He pedido que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd y entonces tengamos $8 billones en Gcelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe)”, explicó el jefe de Estado en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que se llevó a cabo el 21 de julio.

PUBLICIDAD

Gómez advirtió que detrás de ese traslado de recursos podrían encontrarse irregularidades. En consecuencia, radicó una solicitud de control fiscal preventivo y concomitante ante la Contraloría General de la República, con el fin de que vigile los “graves hechos” que se estarían presentando en la Ungrd a pocos días del cambio de Gobierno en Colombia.

Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, aseguró que hay anomalías en la Ungrd, en la Comisión Nacional del Riesgo y en el Fondo de Adaptación - crédito @Enrique_GomezM/X

Según precisó, no solo busca que se indague sobre la reasignación de los recursos. También pretende que se haga una investigación de carácter fiscal en la Comisión Nacional del Riesgo y en el Fondo de Adaptación, por presuntas anomalías en el manejo del dinero público y contrataciones que, al parecer, serían irregulares.

PUBLICIDAD

Se está preparando el mayor hurto en concierto de recursos públicos y una avalancha de contratos a dedo para generar casos de corrupción”, precisó Gómez en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, informó que recurrió a la Procuraduría General de la Nación para que haga un acompañamiento y un control disciplinario preventivo, debido a que el ingeniero geólogo Javier Pava fue designado como director encargado de la Ungrd en junio de 2026 –cargo al que se suma el de gerente encargado del Fondo de Adaptación−.

“Ha revocado las delegaciones de contratación, no tiene control alguno para adjudicar a dedo $4 billones que se necesitan urgentemente en otras obras y a iniciativas urgentes como el dique de Cararegato”, precisó el director de Salvación Nacional.

El excandidato presidencial, Enrique Gómez, tuvo un cruce de palabras con un influenciador petrista. Foto: Colprensa
Enrique Gómez aseguró que los $4 billones que Gustavo Petro pidió trasladar sirven para otras obras e iniciativas urgentes - crédito Colprensa

Enrique Gómez afirmó que las irregularidades que presuntamente se encontrarían detrás de todas esas actuaciones constituirían un último “tumbe” perpetrado por el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, que dejará el poder el 6 de agosto, para que el 7 de agosto lo asuma el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

Por eso, insistió en que los órganos de control e inspección competentes deben investigar cualquier anomalía que se presente en las entidades. “Este es el último tumbe de Gustavo Petro, su ministro de Hacienda y todos estos funcionarios. Por eso los organismos de control deben actuar hoy mismo para impedir este gran despropósito y este gran saqueo en las finanzas públicas”, aseveró.

Gómez no es el único que ha advertido sobre anomalías en el traslado billonario que ordenó el jefe de Estado, que, además, llegará a una entidad que ya fue objeto de hechos de corrupción. El Partido Conservador se pronunció en su momento al respecto y aseguró que, además, de la transferencia de recursos, preocupa la suscripción de varios contratos en los últimos días.

El Partido Conservador cuestionó la reasignación de $4 billones para la Ungrd por el fenómeno de El Niño - crédito @soyconservador/X
El Partido Conservador cuestionó la reasignación de $4 billones para la Ungrd por el fenómeno de El Niño - crédito @soyconservador/X

“La orden del presidente Gustavo Petro de transferir $4 billones a la UNGRD en la recta final de su gobierno enciende todas las alarmas. Desde el @soyconservador hemos visto con preocupación cómo, en los últimos días de esta administración, se multiplican los contratos, las transferencias y decisiones de última hora (sic)”, detalló el partido político en X.

Temas Relacionados

Enrique GómezContraloría General de la RepúblicaUngrdCorrupciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Veeduría le puso la lupa a la designación de Juan Carlos Hurtado como presidente (e) de Ecopetrol: estos son los motivos

El reclamo del organismo de inspección ciudadana incluyó revisar los criterios usados para seleccionar al directivo de la estatal y el posible respaldo de actores externos en la toma de decisiones al interior de la misma

Veeduría le puso la lupa a la designación de Juan Carlos Hurtado como presidente (e) de Ecopetrol: estos son los motivos

El llanto de Luis Sinisterra, salida en camilla y un diagnóstico temido: Cruzeiro pierde a su figura clave

Las evaluaciones médicas abren dudas sobre el futuro inmediato del atacante colombiano, que nuevamente vuelve a sufrir por las molestias físicas

El llanto de Luis Sinisterra, salida en camilla y un diagnóstico temido: Cruzeiro pierde a su figura clave

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Con el avance de la competencia, las riñas no pueden faltar y tienen sorprendidos a los televidentes del famoso concurso

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Juan Carlos Osorio hubiera llevado a Jhon Durán al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No me lo impide nadie”

Jhon Jáder Durán estuvo en la lista de 50 preseleccionados por Colombia para la Copa del Mundo 2026, pero no hizo parte de la lista final de 26

Juan Carlos Osorio hubiera llevado a Jhon Durán al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No me lo impide nadie”

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios hacen cuentas para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Deportivo Independiente Medellín y Orsomarso disputarán el cupo restante de los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina 2026

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios hacen cuentas para clasificar a los cuadrangulares semifinales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Greeicy se defendió de señalamientos por sus bailes con otros hombres: “Veo la danza de una manera muy distinta”

Mavé, la reconocida tarotista colombiana, confesó el significado de las cartas lejos del tabú: “He sido adicta al psicoanálisis”

Plinio Apuleyo Mendoza: así reaccionaron las redes sociales tras el fallecimiento del escritor

Jorge Cao reveló que amigos del pasado reaparecieron tras su supuesto fallecimiento: “Tenían que matarme pa’ que pudieran hablar”

Deportes

Juan Carlos Osorio hubiera llevado a Jhon Durán al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No me lo impide nadie”

Juan Carlos Osorio hubiera llevado a Jhon Durán al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No me lo impide nadie”

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios hacen cuentas para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Benfica no se quiso conformar con Jhon Jáder Durán: habría buscado a otro colombiano, pero el dinero frenó todo

Javier Hernández Bonnet le respondió a los “equipos de garaje”: “Lamento mucho que se hayan molestado tanto, pero...”

Juan Carlos Osorio se ofreció para la selección Colombia por un salario mínimo: “Yo quiero contribuir y aportar”