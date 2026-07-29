Enrique Gómez pidió a la Contraloría hacer un control fiscal de los $4 billones que Petro pidió trasladar a la Ungrd: “El mayor hurto”

El presidente Petro solicitó a los funcionarios encargados del traslado y manejo de los recursos tener cuidado con los actos de corrupción - crédito @PCambioRadical/X

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Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, instó a las autoridades competentes a poner la lupa sobre la reasignación de $4 billones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que ordenó el presidente Gustavo Petro, con el fin de atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño. Según el primer mandatario, las altas temperaturas que se presentarán en el país tendrán importantes impactos en los meses de diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027, los cuales podrían ocasionar escasez de agua y, por tanto, de energía.

“He pedido que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd y entonces tengamos $8 billones en Gcelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe)”, explicó el jefe de Estado en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que se llevó a cabo el 21 de julio.

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Gómez advirtió que detrás de ese traslado de recursos podrían encontrarse irregularidades. En consecuencia, radicó una solicitud de control fiscal preventivo y concomitante ante la Contraloría General de la República, con el fin de que vigile los “graves hechos” que se estarían presentando en la Ungrd a pocos días del cambio de Gobierno en Colombia.

Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, aseguró que hay anomalías en la Ungrd, en la Comisión Nacional del Riesgo y en el Fondo de Adaptación - crédito @Enrique_GomezM/X

Según precisó, no solo busca que se indague sobre la reasignación de los recursos. También pretende que se haga una investigación de carácter fiscal en la Comisión Nacional del Riesgo y en el Fondo de Adaptación, por presuntas anomalías en el manejo del dinero público y contrataciones que, al parecer, serían irregulares.

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“Se está preparando el mayor hurto en concierto de recursos públicos y una avalancha de contratos a dedo para generar casos de corrupción”, precisó Gómez en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, informó que recurrió a la Procuraduría General de la Nación para que haga un acompañamiento y un control disciplinario preventivo, debido a que el ingeniero geólogo Javier Pava fue designado como director encargado de la Ungrd en junio de 2026 –cargo al que se suma el de gerente encargado del Fondo de Adaptación−.

“Ha revocado las delegaciones de contratación, no tiene control alguno para adjudicar a dedo $4 billones que se necesitan urgentemente en otras obras y a iniciativas urgentes como el dique de Cararegato”, precisó el director de Salvación Nacional.

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Enrique Gómez aseguró que los $4 billones que Gustavo Petro pidió trasladar sirven para otras obras e iniciativas urgentes - crédito Colprensa

Enrique Gómez afirmó que las irregularidades que presuntamente se encontrarían detrás de todas esas actuaciones constituirían un último “tumbe” perpetrado por el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, que dejará el poder el 6 de agosto, para que el 7 de agosto lo asuma el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

Por eso, insistió en que los órganos de control e inspección competentes deben investigar cualquier anomalía que se presente en las entidades. “Este es el último tumbe de Gustavo Petro, su ministro de Hacienda y todos estos funcionarios. Por eso los organismos de control deben actuar hoy mismo para impedir este gran despropósito y este gran saqueo en las finanzas públicas”, aseveró.

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Gómez no es el único que ha advertido sobre anomalías en el traslado billonario que ordenó el jefe de Estado, que, además, llegará a una entidad que ya fue objeto de hechos de corrupción. El Partido Conservador se pronunció en su momento al respecto y aseguró que, además, de la transferencia de recursos, preocupa la suscripción de varios contratos en los últimos días.

El Partido Conservador cuestionó la reasignación de $4 billones para la Ungrd por el fenómeno de El Niño - crédito @soyconservador/X

“La orden del presidente Gustavo Petro de transferir $4 billones a la UNGRD en la recta final de su gobierno enciende todas las alarmas. Desde el @soyconservador hemos visto con preocupación cómo, en los últimos días de esta administración, se multiplican los contratos, las transferencias y decisiones de última hora (sic)”, detalló el partido político en X.

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