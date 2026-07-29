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Paloma Valencia exigió a la Fiscalía una investigación a fondo por la muerte del coronel Óscar Dávila tras revelaciones de Angie Rodríguez

La solicitud surge luego del testimonio de la directora del Fondo Adaptación, quien aseguró haber recibido advertencias relacionadas con la muerte del oficial y expresó temor por su seguridad

La senadora del Centro Democrático sostuvo que las declaraciones de Angie Rodríguez sugieren un homicidio del coronel Óscar Dávila para silenciarlo - crédito Composición fotográfica: Colprensa
La senadora del Centro Democrático sostuvo que las declaraciones de Angie Rodríguez sugieren un homicidio del coronel Óscar Dávila para silenciarlo - crédito Composición fotográfica: Colprensa
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La senadora Paloma Valencia reclamó a la Fiscalía General de la Nación que realice una investigación exhaustiva y transparente sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, después de que Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, expusiera en entrevista con Blu Radio que recibió advertencias policiales al asumir funciones en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

A través de sus redes sociales, la parlamentaria del Centro Democrático resaltó que las declaraciones de Rodríguez son de “extrema gravedad”, pues sugieren la posibilidad de un homicidio para silenciar al oficial.

“Angie Rodríguez afirma que la muerte del coronel Óscar Dávila no fue un suicidio, sino un asesinato para silenciarlo”, escribió Valencia en la red social X, y recalcó la necesidad de que la Fiscalía actúe “con total transparencia y sin presiones”.

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Paloma Valencia insistió en la necesidad de que la Fiscalía actúe con independencia y otorgue garantías a quienes entreguen información relevante sobre el caso. “Quienes denuncian no pueden quedar desprotegidos”, afirmó la congresista.

Además exigió que, si la investigación determina responsabilidades, los implicados respondan ante la justicia: “Exigimos que los responsables sean llevados ante la justicia y que paguen con cárcel por la muerte del coronel”.

Paloma Valencia pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación exhaustiva y transparente sobre la muerte del coronel Óscar Dávila - crédito @PalomaValenciaL / X
Paloma Valencia pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación exhaustiva y transparente sobre la muerte del coronel Óscar Dávila - crédito @PalomaValenciaL / X

La senadora subrayó que los hechos denunciados por Angie Rodríguez ameritan un esclarecimiento que proporcione confianza a la ciudadanía y protección a los denunciantes.

Declaraciones de Angie Rodríguez y contexto de la controversia

El llamado de la senadora Valencia llegó después de que Angie Rodríguez ampliara en Blu Radio sus declaraciones previas sobre el traslado de un billón de pesos del Fondo Adaptación, recursos originalmente dirigidos a La Mojana.

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Rodríguez había señalado que la entidad no fue integrada en las mesas técnicas previas a la decisión y que había alertado a organismos de control, entre ellos la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la Ungrd y el Ministerio de Hacienda.

En la entrevista, la funcionaria abordó el caso del coronel Dávila, que falleció en 2023. Rodríguez relató que, al llegar al Dapre, varios policías le advirtieron sobre riesgos y le mencionaron que “lo de mi coronel no fue un suicidio”.

Agregó que los uniformados le manifestaron preocupación porque “nadie hablaba del caso debido al poder de la Presidencia”. Según Rodríguez, la atmósfera de temor era tal que le aconsejaron que tuviera cuidado y le advirtieron sobre las consecuencias de hablar del tema: “¿Quién va a hablar? ¿Quién te va a creer si tienen el poder de todo?”, le dijeron.

Óscar Dávila, coronel de la Policía muerto
Rodríguez aseguró que policías en el Dapre le advirtieron que la muerte del coronel Óscar Dávila no fue un suicidio y que existía temor por el poder de la Presidencia - crédito Composición Fotográfica: Fiscalía, Policía Nacional

Al ser consultada en la emisora sobre si creía que desde la Casa de Nariño se hubieran ordenado crímenes, delitos o muertes durante el actual Gobierno, Rodríguez evitó señalar responsables directos, pero sostuvo: “Cosas oscuras que la justicia tendrá que esclarecer para el bien de todos los colombianos”. También expresó sentirse intimidada: “Tengo miedo que ellos me hagan algo”.

Reacciones y antecedentes del caso

La controversia escaló cuando Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, recordó en X que un día antes de la muerte del coronel Dávila recibió una llamada de un abogado desde la cuenta de Instagram de la esposa del oficial. Vásquez relató que le pidieron reunirse sin seguridad ni acompañantes, y agregó que en ese momento se encontraba en una reunión con la periodista Vicky Dávila en Semana. “¿Qué supone uno?”, escribió Vásquez junto a la afirmación de que hay testigos del hecho.

Las declaraciones de Rodríguez surgieron en medio de un conflicto por la transferencia de recursos del Fondo Adaptación y luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara al ministro de Hacienda que declarara insubsistente a la funcionaria. El mandatario cuestionó la gestión de Rodríguez y calificó de falsas sus afirmaciones sobre la defensa de su cargo.

Rodríguez sostuvo que, hasta la fecha de la entrevista, no había sido retirada de su puesto y explicó que se hallaba en incapacidad médica, rechazando que su salud fuera utilizada para poner en duda su idoneidad profesional.

Gustavo Petro negó que la Presidencia ordenara el asesinato de Óscar Dávila y afirmó que la investigación del caso corresponde a la Fiscalía - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
Gustavo Petro negó que la Presidencia ordenara el asesinato de Óscar Dávila y afirmó que la investigación del caso corresponde a la Fiscalía - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Respuesta del presidente Petro y posición oficial

El presidente Gustavo Petro rechazó de manera enfática, en declaraciones recogidas por Blu Radio, que desde la Presidencia de la República se haya ordenado el asesinato de Óscar Dávila.

Petro expresó que conoció al oficial y sostuvo que su fallecimiento fue un suicidio, atribuyéndolo a la presión ejercida por periodistas que “buscaban algo que no fue real”. El mandatario indicó que la investigación penal está a cargo de la Fiscalía y calificó como “la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia” la acusación de que la Casa de Nariño ordenó la muerte del coronel.

Petro afirmó que nunca dio una orden para asesinar a alguien y reivindicó el respeto por la vida como principio de su actuación política. Sobre las declaraciones de Rodríguez, el presidente consideró que responden a temores y a “mentiras en medio de algunas verdades”.

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