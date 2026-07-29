Capturan en Panamá a ‘Chino Arias’, sospechoso del crimen de ‘la Reina’, suegra del reguetonero Pipe Calderón

La Policía de Panamá confirmó la captura de Andrés Felipe Arias, alias Chino Arias, principal sospechoso del asesinato de María del Pilar Zea Cobo - crédito @terrycultura / X

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La Policía de Panamá confirmó la captura de Andrés Felipe Arias, conocido en el mundo criminal bajo el alias de Chino Arias, señalado como el principal sospechoso del asesinato de María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante colombiano Pipe Calderón.

La captura, efectuada en colaboración con Interpol y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de Colombia, se produjo tras una persecución que se extendió por un año. La detención representa un avance en el caso del homicidio ocurrido en Medellín en 2025.

El crimen en una zona exclusiva de Medellín

El 8 de mayo de 2025, María del Pilar Zea Cobo, conocida en el mundo del narcotráfico como “la Reina”, fue asesinada de dos disparos en la cabeza en el estacionamiento del Mall del Este, en El Poblado, una exclusiva zona del suroriente de Medellín.

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La víctima se encontraba acompañada de su pareja, Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y DJ conocido como DJ Toro. De acuerdo con el testimonio recogido por la Policía, Toro relató que su pareja le pidió que comprara unas bebidas y, al regresar, la encontró gravemente herida en la camioneta.

La Policía de Panamá capturó a Andrés Felipe Arias por el asesinato de la suegra de Pipe Calderón - crédito @terrycultura / X

Cámaras de seguridad del centro comercial registraron el momento en que el “Chino Arias” abandonó la camioneta, portando una bolsa, para luego abordar un automóvil Chevrolet Emotion gris y abandonar el lugar. Desde ese momento, Arias se convirtió en el principal sospechoso y huyó de Colombia pocos días después del crimen.

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Antecedentes: ‘la Reina’ y su entorno

Según reportes judiciales, María del Pilar Zea Cobo era investigada por su presunta participación en una red de narcotráfico internacional y tenía vínculos con organizaciones como el Clan del Golfo. Su zona de operaciones principal era el Valle del Cauca y era conocida por manejar rutas que conectaban el Pacífico colombiano, Centroamérica y Estados Unidos.

En 2022, las autoridades estadounidenses, incluyendo el FBI y la DEA, comenzaron a seguir sus movimientos luego de decomisar 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, Costa Rica. A raíz de ese decomiso y tras endeudarse por aproximadamente $40.000 millones con varios carteles, “la Reina” cambió su residencia de Cali a Medellín y buscó colaborar con la DEA para obtener beneficios judiciales en Florida y Texas.

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Las autoridades buscan establecer si el crimen se relaciona con una orden atribuida a alias Chupeta o con la cooperación de la víctima con la DEA, en medio de indagaciones por tráfico internacional - crédito Colprensa

Fuentes consultadas por Semana señalaron que la víctima había sido cercana a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, un reconocido narcotraficante que fue liberado en Estados Unidos meses antes del crimen. Algunas versiones apuntan a que “la Reina” habría entregado información sobre “Chupeta” a la DEA, hecho que la habría dejado expuesta y sin protección, ya que prescindió de escoltas y mantenía una vida pública.

El desarrollo de la investigación

La Unidad de Vida de la Seccional de Fiscalías de Medellín quedó a cargo de la investigación y gestionó la orden de captura internacional contra Arias. La investigación también involucra a autoridades de Estados Unidos, donde Zea Cobo era objeto de indagaciones por narcotráfico y donde se presume que mantenía contactos con redes criminales de alto perfil.

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El día del asesinato, la reunión entre “la Reina” y “el Chino Arias” giraba en torno a un tema relacionado con estupefacientes, de acuerdo con las versiones entregadas a la policía por DJ Toro. Tras el ataque, las cámaras y los testimonios permitieron reconstruir la secuencia de hechos, colocando a Arias como el principal sospechoso y motivando la alerta internacional que llevó a su captura en Panamá.

La mujer fue asesinada en un centro comercial en Medellín - crédito Google Maps

La detención de Andrés Felipe Arias en Panamá abre la puerta para esclarecer la autoría y la motivación detrás del asesinato de María del Pilar Zea Cobo. Fuentes judiciales declararon a Semana que ahora corresponde determinar si hubo otras personas involucradas en el crimen y si el asesinato está relacionado con un ajuste de cuentas ordenado por alias Chupeta o por la colaboración de la víctima con la DEA.

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Además de las investigaciones por narcotráfico, Zea Cobo estaba vinculada a dos procesos judiciales en Colombia por presuntos delitos de constreñimiento ilegal y amenazas, aunque ambos permanecían en etapa preliminar.