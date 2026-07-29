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Bogotá fue la ciudad que más impulsó el crecimiento económico del país en el último trimestre

El Banco de la República destacó que el consumo de los hogares, las ventas comerciales y el mercado automotor impulsaron la actividad productiva, aunque sectores como vivienda y agro enfrentaron dificultades en algunas zonas del país

Bogotá registró el mejor desempeño regional entre abril y junio de 2026, según el Pulso Económico Regional del Banco de la República -crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Bogotá registró el mejor desempeño regional entre abril y junio de 2026, según el Pulso Económico Regional del Banco de la República -crédito Nathalia Angarita/REUTERS
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La economía de Bogotá tomó la delantera entre las regiones del país durante el segundo trimestre de 2026, en un periodo donde el consumo de los hogares y el movimiento comercial marcaron el comportamiento de la actividad productiva. El resultado fue destacado por el Banco de la República en su más reciente Pulso Económico Regional.

El informe del Emisor muestra que entre abril y junio la economía nacional mantuvo un ritmo de crecimiento similar al de años anteriores, impulsada principalmente por las compras de bienes durables y la mayor demanda de productos por parte de los hogares. Aunque el desempeño no fue uniforme en todo el territorio, varias regiones lograron avances superiores al promedio nacional. Bogotá, Nororiente y Suroccidente encabezaron ese comportamiento, mientras otros territorios enfrentaron dificultades relacionadas con factores climáticos y el mercado de vivienda.

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El comercio fue uno de los principales motores del crecimiento, con mayor movimiento en tecnología, electrodomésticos y alimentos-crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
El comercio fue uno de los principales motores del crecimiento, con mayor movimiento en tecnología, electrodomésticos y alimentos-crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

El comercio fue el sector que más aportó al crecimiento regional durante el trimestre. Según el reporte, las ventas de tecnología, electrodomésticos y alimentos tuvieron un comportamiento favorable en distintas zonas del país, reflejando una mayor actividad de los consumidores. A este escenario se sumó el dinamismo del mercado automotor. El Banco de la República señaló que la comercialización de motocicletas y vehículos nuevos contribuyó al resultado económico de varias regiones, especialmente por la demanda de nuevos modelos.

El Emisor explicó que este comportamiento estuvo favorecido por “mayores ventas de motocicletas y vehículos nuevos, estos últimos favorecidos por la demanda de nuevos modelos, en particular híbridos y eléctricos”. En el caso de Bogotá, el informe ubicó a la capital como la región con mejor desempeño durante el periodo analizado. El crecimiento estuvo relacionado principalmente con el fortalecimiento del comercio y la mayor disposición de los hogares para adquirir productos de consumo.

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Nororiente y Suroccidente también registraron resultados superiores al promedio nacional. En estas regiones, las compras de equipos tecnológicos, electrodomésticos y alimentos fueron algunos de los factores que impulsaron la actividad económica entre abril y junio. El reporte del Banco de la República además resaltó una evolución positiva en Antioquia y la región Central Cafetera frente al primer trimestre del año. En Antioquia, el avance estuvo relacionado con el aumento del gasto de los hogares, una mejora en la actividad industrial y mayores desembolsos de crédito.

La capital colombiana anunció la primera red de cargadores públicos para coches eléctricos, un avance importante en movilidad sostenible - crédito Alcaldía de Bogotá
La venta de motocicletas y vehículos nuevos aportó al dinamismo económico de varias regiones durante el trimestre - crédito Alcaldía de Bogotá

Para la región Central Cafetera, el consumo tuvo un papel importante, acompañado por un mejor desempeño de la actividad agropecuaria. Estos elementos permitieron una recuperación frente a los primeros meses de 2026 y ayudaron a sostener el comportamiento económico regional. El panorama fue distinto en el Caribe y los Llanos Orientales. Aunque el comercio presentó resultados positivos en esas zonas, el efecto fue limitado por la reducción de la actividad agropecuaria y el menor dinamismo de la vivienda nueva.

De acuerdo con el informe, las condiciones climáticas adversas afectaron la producción agropecuaria durante el trimestre, situación que influyó en el comportamiento económico de esas regiones. En el balance sectorial, la vivienda fue la única actividad que presentó una contracción durante el segundo trimestre de 2026. El mercado inmobiliario continuó enfrentando dificultades frente a otros sectores que mostraron una evolución más favorable.

El comercio, por el contrario, se consolidó como uno de los principales impulsores de la economía regional. El Banco de la República destacó que las ventas relacionadas con el Mundial de fútbol ayudaron al desempeño del sector durante el periodo. La industria también mostró señales de recuperación, respaldada por un aumento de la demanda tanto en el mercado interno como en el externo. Este comportamiento permitió que varias regiones mantuvieran una trayectoria positiva pese a las diferencias entre sectores.

Son 300.000 familias colombianas las que dependen de la producción de leche - crédito Fedegán
La región Central Cafetera tuvo buen desempeño de la actividad agropecuaria - crédito Fedegán

El informe concluyó que el crecimiento regional estuvo marcado por el consumo y el comercio, aunque con resultados diferentes según las condiciones de cada territorio. Mientras algunas economías locales avanzaron con mayor fuerza, otras enfrentaron retos asociados a la producción agrícola y la vivienda. Los datos del Pulso Económico Regional muestran así un escenario diverso, en el que Bogotá lideró el desempeño del país durante el segundo trimestre de 2026, con el comercio como uno de los factores centrales para explicar la dinámica económica observada.

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