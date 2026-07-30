Después del atentado contra un congresista, la Cámara exigió a la UNP “garantizar” la protección de los legisladores sin esquema

La Cámara de Representantes solicitó a la UNP acelerar la asignación de esquemas de protección luego del atentado contra la vivienda de un congresista en Los Patios (Norte de Santander) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

La Secretaría General de la Cámara de Representantes solicitó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, la asignación inmediata de esquemas de seguridad para los congresistas que no cuentan con este servicio; requerimiento que se tramita diez días después de la posesión de los congresistas para el nuevo periodo legislativo.

El pedido institucional se formalizó tras el ataque con explosivos registrado contra la vivienda del representante a la Cámara por el Partido Liberal Luis Ariel Francisco Rodríguez. El hecho ocurrió en la noche del miércoles 29 de julio en el sector de La Floresta, en el municipio de Los Patios (Norte de Santander), donde se encontraban la esposa e hijos del legislador, sin que se reportaran personas heridas.

PUBLICIDAD

A través de un documento firmado por el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Ángel Sánchez, la entidad administrativa advirtió que el episodio en Norte de Santander evidencia un deterioro en las garantías para los parlamentarios en las regiones.

La Cámara alertó sobre los riesgos de seguridad para los congresistas tras el ataque contra la vivienda del representante Luis Ariel Francisco Rodríguez - crédito @arielrodriguezbel/Instagram

“Este atentado no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto nacional de creciente riesgo para quienes ejercen la función legislativa. En este escenario, resulta inaceptable que existan representantes a la Cámara que, pese a estar expuestos a niveles de riesgo comparables o superiores, aún no cuenten con esquema de protección asignado, o cuenten con esquemas insuficientes frente al nivel de amenaza que enfrentan”, se lee en la carta que dirigió la Secretaría General a la unidad.

PUBLICIDAD

El oficio enviado a la UNP prioriza la atención en zonas con problemas de orden público y pide agilizar los trámites pendientes sobre la evaluación del entorno de cada congresista para determinar el tipo de vehículo y personal requerido.

De igual forma, la corporación legislativa enfatizó que los esquemas asignados deben contar con las condiciones técnicas necesarias para cubrir los desplazamientos del Congreso en todo el territorio nacional, especialmente durante los eventos institucionales programados para los próximos días.

La solicitud enviada a la UNP incluye la realización de estudios de riesgo pendientes y la asignación inmediata de esquemas de protección para representantes que enfrentan amenazas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Cámara pide a la UNP proteger a congresistas sin esquema de seguridad

“Garantizar, con carácter urgente, que los esquemas de protección asignados o por asignar garanticen las condiciones de seguridad para el ejercicio de sus funciones legislativas en todo el territorio nacional, con especial atención a las que deberán implementarse con razón de la sesión de Congreso Pleno el próximo 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Santiago de Cali, para la toma de juramento al Presidente y Vicepresidente de la República electos”, señala la solicitud enviada a Augusto Rodríguez.

PUBLICIDAD

En el documento, el secretario general presentó un desglose de cinco peticiones puntuales a la UNP para resolver la situación de los congresistas sin protección y reforzar la vigilancia en los casos de vulnerabilidad acreditada.

Dentro de los puntos planteados figura la revisión del esquema del representante Ariel Rodríguez y la entrega de un informe administrativo a la Cámara que consolide el estado actual de los trámites radicados por los legisladores.

La Cámara de Representantes solicitó a la Unidad Nacional de Protección acelerar la asignación de esquemas de seguridad para congresistas que aún no cuentan con protección - crédito @SecreCamara/X

“Adelantar de manera urgente los estudios de nivel de riesgo pendientes de los representantes a la Cámara que aún no cuentan con esquema de protección. Asignar de inmediato los esquemas de protección que resulten procedentes conforme a dichos estudios, priorizando a los representantes de regiones con mayor exposición al riesgo”, solicitó Miguel Ángel Sánchez en el escrito.

PUBLICIDAD

La Secretaría General incluyó además la petición de revisar el entorno familiar del representante afectado en Los Patios, con el fin de extender las medidas preventivas a los allegados del parlamentario mientras las autoridades judiciales avanzan en las investigaciones correspondientes.

“Revisar y reforzar, con carácter prioritario, el esquema de protección del representante Ariel Rodríguez y de su núcleo familiar, a la luz de los hechos ocurridos. Informar a esta Secretaría General, en el menor tiempo posible, el estado actual de las solicitudes de protección elevadas por los representantes a la Cámara”, se lee en el documento.

El Congreso solicitó a la UNP, liderada por Augusto Rodríguez, entregar un informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección presentadas por los representantes y priorizar los casos con mayor nivel de riesgo - crédito @SenadoGovCo/X

El organismo legislativo concluyó la comunicación ante la Dirección General de la UNP, al recordar que la integridad física de los representantes resulta fundamental para el normal desarrollo de las sesiones plenarias y las comisiones constitucionales.

PUBLICIDAD

“La seguridad de los miembros de la Cámara de Representantes es una condición indispensable para el ejercicio libre e independiente de la función legislativa”, puntualizó el secretario de la Cámara de Representantes en el comunicado.