Pacientes Colombia celebró designación de Ana María Vesga como ministra de Salud de Abelardo de la Espriella y recordó sus principales retos

Denis Silva, vocero de la agrupación, aplaudió el nombramiento confirmado del presidente electo Abelardo de la Espriella y expuso cuáles serán los principales desafíos que tendrá la nueva titular de la cartera de salud - crédito suministrada a Infobae Colombia

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Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, celebró el jueves 30 de julio de 2026 la designación de Ana María Vesga, saliente presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), como la ministra de Salud en el arranque del Gobierno de Abelardo de la Espriella y le pidió asumir con independencia varios frentes urgentes del sistema en Colombia, que quedó en ‘cuidados intensivos’, según expuso, tras la administración Petro.

En su pronunciamiento, Silva le pidió a Vesga frenar la crisis humanitaria en el sector, que en su concepto debe ser declarada desde el mismo 7 de agosto. Además, espera que cumpla los autos de la Corte Constitucional, recupere las entidades adscritas al ministerio y definir qué ocurrirá con las EPS intervenidas, incluida Nueva EPS: a lo que se suman sus reclamos para que actúe como ministra de todos y no como representante de las EPS.

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Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, se pronunció sobre la designación de Ana María Vesga como designada ministra de Salud - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

“Estamos seguros, señora ministra, que usted mantendrá la independencia y será la ministra de Salud de todos los colombianos”, expresó el vocero de Pacientes Colombia, en relación con la llegada de Vesga al entrante gabinete y su papel en Acemi: un gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo y que durante el saliente Gobierno se opuso de manera férrea a los cambios en salud impulsados sin éxito por el saliente jefe de Estado.

Ana María Vesga deberá frenar la “crisis humanitaria” en salud, según vocero de Pacientes Colombia

Para Silva, la urgencia inmediata está en el deterioro de la atención. “Usted sabe que cuenta con todo el sector de salud, incluyendo las organizaciones de pacientes, para parar la crisis humanitaria que hay dentro del sector de la salud”, destacó el directivo de la organización, que luego hizo énfasis en primera medida que espera de la nueva titular. “Parar la crisis humanitaria y hacer la declaratoria de crisis humanitaria dentro del sector salud”, destacó el vocero.

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Por su parte, el segundo eje de su mensaje se concentró en las decisiones judiciales y en la financiación del sistema. “Dar cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional: no para pagar las deudas que tienen las EPS, pero sí para financiar debidamente el sistema de salud y garantizar el derecho fundamental a la salud y a la vida de todos los colombianos”, agregó el directivo, que expuso con ello la urgencia en poner en marcha un plan de choque.

Ana María Vesga asumirá el Ministerio de Salud en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las designaciones más esperadas del gabinete del presidente electo -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Y es que, en ese sentido, el Gobierno de De la Espriella prevé la destinación de 10 billones de pesos para regular el sistema, además de adelantar la revisión de la ejecución de la UPC y enfocarse en los recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Todo esto, enfocado en recuperar un sistema que “debe volver a poner a las personas en el centro de cada decisión”.

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Recuperar las entidades del sistema de salud: otro de los desafíos de la designada ministra de Salud

Silva, en su declaración, también pidió reconstruir la confianza institucional en el sector salud y detalló qué implica esa tarea, como la Adres, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, al igual que el Instituto Cancerológico Colombiano. En síntesis, añadió que hace falta recuperar el Ministerio de Salud y, de esta manera, “devolver la capacidad técnica a esta entidad”.

Ana María Vesga ha denunciado la crisis del sistema de salud en Colombia durante la administración de Gustavo Petro - crédito Camila Díaz/Colprensa

En el caso de la superintendencia, el directivo precisó que lo que se requiere es evitar la interferencia política que se ha apoderado de la entidad, en lo que sería su mención al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. En esa misma línea, otro de los puntos que dejó sobre la mesa fue el futuro de las aseguradoras bajo intervención que, a su juicio, es un “reto enorme”, pues se requiere definir qué pasará con las entidades que están intervenidas.

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De esta forma, pidió cambios en los que hoy administran esas entidades. “Hay que sacar a todos los interventores, hay que convocar para buscar los mejores interventores, mientras que se define qué va a pasar con las EPS intervenidas, incluyendo la nueva EPS”, expresó Silva, que cerró su mensaje con una oferta de trabajo conjunto desde las organizaciones de pacientes. “Ministra, cuente con las organizaciones de pacientes. Estamos listos para trabajar conjuntamente con usted y reconstruir el sistema de salud”, agregó el vocero.