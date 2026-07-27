Los sueldos del Ejército quedarían desproporcionados tras el aumento salarial a los soldados que decretó Petro: los suboficiales ganarían casi lo mismo

El Ejército Nacional advirtió que el aumento a los soldados profesionales puede generar una desproporción salarial dentro de la fuerza - crédito Ejército Nacional

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Una reciente advertencia del Ejército Nacional ha puesto en primer plano el riesgo de una desproporción salarial dentro de la fuerza, tras el aumento concedido a los soldados profesionales.

El informe institucional señala que el nuevo esquema de remuneración podría introducir distorsiones relevantes en la escala de sueldos respecto a suboficiales y oficiales que, entre otras, no tuvieron un incremento semejante.

El documento, elaborado para el proceso de empalme, pide analizar a fondo la estructura salarial vigente. La principal preocupación radica en que el incremento otorgado a los soldados profesionales podría romper el equilibrio histórico de sueldos entre los distintos grados, una base clave de la organización militar.

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La solicitud del Ejército, contenida en el informe oficial, advierte que el aumento ha generado “un impacto en la estructura remunerativa de la Fuerza”, dejando al descubierto posibles desequilibrios con los demás rangos.

Según la institución, “este escenario podría afectar la diferenciación salarial que debe existir conforme a los principios de jerarquía, responsabilidad, mando, antigüedad y funciones propias de cada grado”.

En términos directos, la inquietud del Ejército se centra en que la nueva brecha salarial podría afectar la moral y la disciplina interna, elementos esenciales para el funcionamiento del cuerpo castrense. La jerarquía y el respeto profesional, sostienen las fuentes consultadas, dependen de la percepción de justicia y proporcionalidad en la remuneración asignada.

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En este contexto, el Ejército Nacional ha solicitado una “revisión técnica exhaustiva” de la nivelación salarial, con el objetivo de mantener la coherencia y la equidad interna dentro de la institución.

El informe no plantea revertir el aumento a los soldados profesionales, sino evaluar si corresponde ajustar los sueldos de suboficiales y oficiales para conservar la proporcionalidad que exige la estructura de mando.

“El incremento aplicado al personal de Soldados Profesionales ha generado un impacto en la estructura remunerativa de la Fuerza, evidenciándose una posible desproporción frente a los grados de Suboficiales y Oficiales”, señaló la institución.

El documento institucional destaca que cualquier ajuste salarial debe ser fruto de un análisis minucioso y no de decisiones aisladas. La revisión propuesta busca “garantizar coherencia, equidad interna y proporcionalidad en la asignación de la remuneración del personal”, evitando así efectos no deseados en la carrera de los miembros y en la cohesión de la Fuerza.

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Expertos en defensa consultados por IFM Noticias coinciden en que cualquier modificación en los sueldos militares puede desencadenar consecuencias de gran alcance.

“No se trata solo de subir o bajar salarios de forma aislada, sino de mantener una lógica interna que respete la trayectoria profesional y el reconocimiento al esfuerzo de cada miembro”, puntualizó un analista del sector.

Actualmente, la institución no propone reducir ni desmontar el incremento concedido a los soldados profesionales. La prioridad es revisar la remuneración de los demás rangos, con la intención de restablecer el orden salarial y evitar resentimientos o desmotivación dentro del personal militar.

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“Resulta necesario evaluar la escala salarial vigente, con el fin de garantizar coherencia, equidad interna y proporcionalidad en la asignación de la remuneración del personal”, concluyó el Ejército Nacional.

Impacto en la administración y la cohesión institucional

La preocupación del Ejército no solo se limita al ámbito económico. Las autoridades advierten que la estabilidad y el buen funcionamiento de la Fuerza Pública dependen, en buena medida, de que todos sus integrantes perciban un sistema de compensación justo y acorde a sus responsabilidades y funciones.

En conclusión, el Ejército Nacional ha elevado la voz para que el Gobierno y las entidades competentes revisen el actual esquema salarial. El objetivo es prevenir una fractura en la estructura de mando y asegurar que la carrera militar siga siendo percibida como un camino de reconocimiento y ascenso, sustentado en la experiencia, la responsabilidad y el cumplimiento del deber.

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