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Gustavo Bolívar pidió que se investiguen los hechos de corrupción que salpican a Juliana Guerrero y a su hermana: “No se puede ser tibio”

Presuntamente, la joven y su hemana Verónica Guerrero habrían ofrecido contratos a empresarios y cobrado coimas por gestionarlos con el Gobierno, según una investigación periodística

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Gustavo Bolívar aseguró que el presidente no solo le tiene confianza a Juliana Guerrero; también a la juventud colombiana - crédito Colprensa y @jguerrero112/Instagram
Gustavo Bolívar aseguró que se debe investigar el presunto actuar delictivo de Juliana Guerrero y pidió a las personas "engañadas" que hablen ante la Fiscalía - crédito Colprensa y @jguerrero112/Instagram

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar se refirió al nuevo escándalo de corrupción que salpica a Juliana Guerrero, la joven que, con títulos falsos, intentó llegar al Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con una investigación periodística que llevó a cabo la revista Semana, Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero habrían liderado una red de corrupción relacionada con el direccionamiento de contratos de distintas carteras y el cobro de coimas. El medio de comunicación reveló que, presuntamente, las hermanas Guerrero hicieron millonarios cobros a empresarios con la promesa de acceder a contratos que se suscribirían en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio del Interior.

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Al parecer, estas acciones delictivas habrían empezado a gestarse en el segundo semestre de 2024. Juliana Guerrero se habría encargado de hacer gestiones irregulares con el Gobierno para direccionar los contratos y favorecer a los empresarios. Por otro lado, Verónica Guerrero, presuntamente, se dedicaba a mantener el contacto con los empresarios para dar a conocer el estado en el que se encontraban sus “procesos”.

Denuncian que Verónica Guerrero se tomó atribuciones que no le correspondían en una reunión del Ministerio de la Igualdad - crédito @VeroGuerrero_1/X
Al parecer, Verónica Guerrero se mantenía en contacto con los empresarios a los que se les habría prometido contratos - crédito @VeroGuerrero_1/X

El exdirector del DPS, que hizo parte de la administración Petro, aseguró que la Fiscalía General de la Nación debe investigar los hechos expuestos por la revista Semana. Desde su perspectiva, aunque Juliana Guerrero estuvo involucrada en el Gobierno, se debe reconocer la gravedad de los señalamientos en su contra y adoptar una postura crítica al respecto.

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En este otro caso de las hermanas Guerrero no se puede ser tibio. Que la Fiscalía investigue y que caiga el que tenga que caer. Y que los contratistas engañados hablen. Me tranquiliza que, a pesar del lobby y el tráfico de influencias, las entidades no les hayan otorgado contratos”, precisó el exfuncionario en una publicación en su cuenta de X.

El exidirector del DPS Gustavo Bolívar pidió a que la Fiscalía investigue el presunto actuar delictivo de Juliana Guerrero - crédito @GustavoBolivar/X
El exidirector del DPS Gustavo Bolívar pidió a que la Fiscalía investigue el presunto actuar delictivo de Juliana Guerrero - crédito @GustavoBolivar/X

El otro escándalo que sacude a Juliana Guerrero: títulos académicos irregulares

Juliana Guerrero está involucrada también en otros hechos irregulares que ya son investigados por las autoridades. La joven, que habría llegado a tener un muy amplio poder en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, habría obtenido títulos académicos de manera irregular para poder acceder al Viceministerio de Juventudes del Ministerio del Interior.

Guerrero habría gestionado la entrega de títulos en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública en la Fundación de Educación Superior San José sin haber presentado las Pruebas Saber Pro y TyT, que son un requisito para poder graduarse e incluso, sin haber asistido a clases.

La institución anuló los títulos que le fueron otorgados y la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal por estos hechos. El 5 de agosto a las 4:00 p. m., el ente acusador acusará formalmente a la joven por el delito de fraude procesal.

Juliana Guerrero habría tramitado de manera irregular títulos académicos en la Fundación Universitaria San José - crédito Fundación Universitaria San José
Juliana Guerrero habría tramitado de manera irregular títulos académicos en la Fundación Universitaria San José - crédito Fundación Universitaria San José

“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad”, indicó la delegada de la Fiscalía que está al frente de la investigación.

Al igual que el exdirector del DPS, la congresista Jennifer Pedraza, que fue la persona que denunció las anomalías en la obtención de títulos por parte de Juliana Guerrero, reaccionó a las revelaciones que hizo la revista Semana sobre el presunto direccionamiento de contratos y el cobro de coimas en el que también estaría implicada Verónica Guerrero.

La senadora afirmó que la presunta comisión de más delitos por parte de la joven no sorprende y criticó al presidente Gustavo Petro por haberla respaldado en todo momento.

La congresista Jennifer Pedraza se refirió al presunto cobro de coimas por parte de Juliana Guerrero - crédito @JenniferPedraz/X
La congresista Jennifer Pedraza se refirió al presunto cobro de coimas por parte de Juliana Guerrero - crédito @JenniferPedraz/X

Obvio, si Guerrero compró títulos falsos (como lo demostré en la Fiscalía), no sorprende que cobrara coimas para repartir contratos. El clan Guerrero formó un concierto para delinquir y hasta el último día de este Gobierno, Juliana siguió siendo delegada y protegida de @petrogustavo. No vamos a parar hasta que haya justicia. Este 5 de agosto es su audiencia de acusación en Fiscalía”, señaló.

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