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Corte frena intento del Gobierno de dar órdenes al Banco de la República por decreto

El alto tribunal avaló parte del Decreto 175, pero tumbó apartes que intervenían competencias de la Junta Directiva del BanRep

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Banco de la República - Gustavo Petro | crédito Banco de la República - Presidencia

La Corte Constitucional frenó parte del Decreto Legislativo 175 de 2026, con el que el Gobierno buscaba ajustar mecanismos de crédito y alivio financiero para productores agropecuarios afectados por lluvias e inundaciones durante las emergencias del primer semestre del año.

Aunque el alto tribunal avaló la mayor parte de la norma, retiró los apartes que podían interferir en las competencias de la Junta Directiva del Banco de la República. La decisión marca un límite al uso de decretos de emergencia para modificar reglas que involucran a una entidad autónoma.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el decreto pretendía ampliar las herramientas de financiamiento para el sector agropecuario y permitir que los recursos llegaran con mayor rapidez al campo. Para lograrlo, el Gobierno incluyó cambios temporales al régimen de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, instrumento mediante el cual bancos y otras entidades de crédito cumplen la obligación de destinar parte de sus recursos al sector rural.

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Corte Constitucional - crédito Colprensa

La Corte, sin embargo, concluyó que algunas disposiciones no guardaban relación directa con las causas que dieron origen a la emergencia y, además, establecían limitaciones sobre las funciones propias del Banco de la República.

El punto que chocó con la autonomía del Banco

Uno de los artículos cuestionados fue el 9. Allí, el Gobierno establecía que, durante la vigencia de la emergencia económica, social y ecológica, el 20 % de los créditos otorgados a grandes productores podría computarse como colocaciones sustitutivas de la inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario.

La medida buscaba ampliar el margen de acción de las entidades financieras para prestar directamente al campo, especialmente en zonas afectadas por las emergencias climáticas. Sin embargo, el mismo artículo incluía una orden directa a la Junta Directiva del Banco de la República para adecuar su reglamentación a más tardar el 1.º de abril de 2026.

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El artículo 10 también fue objeto de revisión. En ese punto, el Gobierno dispuso que la Junta Directiva del Banco adoptara las condiciones financieras necesarias para facilitar una mayor financiación del crédito agropecuario y fijara la tasa de interés de los Títulos de Desarrollo Agropecuario. Nuevamente, el plazo máximo fijado era el 1.º de abril de 2026.

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Banco de la República - crédito Colprensa

Para la Corte, esos apartes no solo modificaban reglas del sistema de financiamiento agropecuario, sino que impartían instrucciones al Banco de la República sobre decisiones regulatorias que forman parte de sus competencias.

Corte avaló alivios, pero tumbó instrucciones al BanRep

El alto tribunal declaró inexequibles las disposiciones que establecían limitaciones a las competencias de la Junta Directiva del Banco de la República. La razón principal fue que esas medidas no estaban vinculadas de manera suficiente con las causas que justificaron la emergencia.

La decisión no tumba todo el decreto. La Corte avaló la mayor parte de las herramientas diseñadas para facilitar créditos y alivios financieros al sector agropecuario afectado por lluvias e inundaciones. Lo que rechazó fue el intento de usar una norma de excepción para ordenar al Banco cómo debía regular ciertos instrumentos.

El mensaje jurídico es claro: el Gobierno puede adoptar medidas urgentes durante un estado de excepción, pero no puede aprovechar esa vía para intervenir competencias de una entidad autónoma si la medida no está directamente conectada con la crisis que pretende atender.

El fallo también deja una advertencia sobre los límites de los decretos legislativos. Las emergencias permiten respuestas rápidas, pero no eliminan los controles constitucionales ni autorizan cambios que desborden la finalidad específica de la declaratoria.

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