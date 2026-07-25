Colombia

Creador de contenido compartió tips para evitar robos en Transmilenio ante nuevas modalidades: “Antipuñaladas”

Los delincuentes están adaptándose a las medidas de seguridad que implementan los usuarios para evitar ser víctimas de hurtos

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La inseguridad en Bogotá sigue preocupando a los ciudadanos, sobre todo, a aquellos que diariamente se movilizan en Transmilenio. En ese sistema de transporte, la población suele padecer mucho más que la incomodidad de viajar en hora pico; muchas personas son víctimas de robos en distintas modalidades.

De esta manera, pierden objetos de valor como celulares, joyas y maletas con todo tipo de elementos personales. Ante la gravedad de la situación y las nuevas estrategias que están utilizando los delincuentes para hurtar las pertenencias de los ciudadanos, un creador de contenido, conocido en Instagram como Fast Drive (@fastdriveco), dio a conocer tres consejos para evitar ser víctima de estos hechos.

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  1. Hurto de elementos personales guardados en una maleta

En su momento, el influenciador había recomendado a los usuarios de Transmilenio siempre llevar su bolso o maleta al frente, nunca atrás, para así poder estar pendiente de que nadie la abra. Sin embargo, esa estrategia dejó de ser suficiente para evitar ser víctima de hurtos, puesto que los ladrones están implementando una nueva modalidad de robo que ahora tiene en alerta a la ciudadanía.

La compañía instó a los ciudadanos a evitar maniobras que pongan en riesgo su integridad - crédito Transmilenio
Los delincuentes están rompiendo las maletas de los pasajeros de TransMilenio - crédito Transmilenio

“Antes te había dicho que llevaras la maleta al frente para que no te la abrieran y sí que te dieras cuenta. Pues ahora ya no te la abren, sino que la rompen por debajo y te sacan las cosas”, precisó el creador de contenido.

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Por eso, reveló un “tip” que puede ser útil para las personas que lleven la maleta al frente y que, en algún momento, se enfrenten a una situación de ese estilo. El influenciador recomendó utilizar un libro como base para que, en caso de que algún delincuente rompa la maleta por debajo, no pueda sacar ningún elemento de la misma.

“Lo que van a hacer es coger su maletica del trabajo y con un cuaderno o un libro que ya hayan leído, en este caso, Cuando una mujer ama a un hombre, libro importante, lo podemos sortear, lo van a colocar en la parte de abajo de su maleta, que sea la base, y ahí arriba echan todas las cositas. Para que si les llegan a chuzar la maleta por debajo, no les puedan sacar las cosas si no se encuentren el libro o el cuaderno”, detalló.

La operación de la flota se concentrará principalmente en el Patio Portal 'El Vínculo', en el municipio de Soacha, y en el Patio 'La Sexta', en Bogotá, promoviendo una iniciativa de infraestructura moderna y sostenible - crédito Transmilenio
Los delincuentes actúan en grupo para robar en Transmilenio - crédito Transmilenio

El creador de contenido también recomendó invertir en una placa de metal que sirva como base para la maleta, con el fin de proteger los objetos personales que se cargan en el interior. “No sobra, hermano, en Transmilenio hoy en día quedar uno antipuñaladas”, indicó.

  1. Delincuentes que fingen ayudar

Por otro lado, reveló que hay grupos de ladrones que idearon una estrategia para robar a los ciudadanos en el sistema de transporte. Según contó, lanzan una sustancia a las víctimas y luego se ofrecen a ayudarlas con la limpieza. En medio de esa colaboración, empiezan a sacar los elementos personales de las personas.

Los ladrones te lanzan algo como una especie de manteca, como este heavy moco de gorila en la cabeza. Tú sigues y convenientemente algunas señoras o jóvenes se ofrecen a ayudarte con pañitos, empiezan a limpiarte, se te acercan, que: ‘Ay no, que tienes acá, que tienes acá, ven, yo te ayudo, te quito’. Y mientras te ayudan a limpiarte, te sacan las cosas, te sacan la billetera, el celular, las cositas de la maleta”, detalló.

Portal de las Américas-Bogotá-Colombia
Se debe evitar portar joyas en Transmilenio - crédito Alcaldía de Bogotá
  1. Elementos que lucen costosos

Y, aunque el último tip no corresponde a una nueva modalidad de robo, el influenciador recomendó a los usuarios de Transmilenio abstenerse de portar elementos de valor que sean visibles, como joyas que sean de oro y que lo parezcan.

“Uno no viene a Transmilenio a un desfile de modas ni nada. Uno no se sube a Transmilenio ni con cadenas, ni con pulseras, ni con joyas (..) Eso es una tragedia horrible, muy doloroso, pero también es el día a día en Transmilenio, que rapan cadenas, que rapan pulseras”, aclaró.

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