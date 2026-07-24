Incautación de material de guerra en Caquetá: decomisaron granadas, un mortero artesanal y Anfo en un corredor vial del sur del país

El material incautado se localizó en la jurisdicción de San José del Fragua y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Transito y Transporte

Un operativo realizado por la Policía Nacional en el eje vial que conecta San José del Fragua y Piamonte, en el departamento de Caquetá, permitió la incautación de un arsenal de guerra y explosivos atribuidos al grupo armado organizado Comandos de Frontera.

En la intervención, las autoridades decomisaron cuatro granadas de 40 milímetros, un mortero artesanal de 81 milímetros, 11 granadas artesanales para mortero, cerca de 12 kilogramos de Anfo, pólvora negra y 83 detonadores. Además, el hallazgo incluyó nueve uniformes camuflados completos, prendas de uso privativo y elementos de intendencia y comunicaciones.

El material incautado se localizó en la jurisdicción de San José del Fragua y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El organismo judicial asumirá las investigaciones por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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La Policía detalla que este procedimiento representa un golpe a la logística y capacidad criminal de los grupos armados que intentan usar las vías del país para el traslado y ocultamiento de explosivos y armamento.

Un operativo realizado por la Policía Nacional en el eje vial que conecta San José del Fragua y Piamonte, en el departamento de Caquetá, permitió la incautación de un arsenal de guerra y explosivos atribuidos al grupo armado organizado Comandos de Frontera - crédito Policía Tránsito y Transporte

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, afirmó: “Con este resultado afectamos de manera contundente la capacidad logística y criminal de los grupos armados organizados que pretenden utilizar nuestras vías para el transporte y ocultamiento de material bélico y explosivo”.

Las autoridades precisan que el material incautado será clave para los procesos judiciales y representa un avance en la estrategia de seguridad en los corredores viales del sur del país.

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La Policía Nacional anunció que continuará intensificando los controles y operativos sobre las vías para impedir que organizaciones armadas utilicen estos corredores para movilizar armas y explosivos, buscando así proteger a las comunidades y garantizar la seguridad de la población.

El operativo evidencia la presencia y riesgos asociados a grupos armados en la región, así como la importancia de los controles policiales en rutas estratégicas para frenar el fortalecimiento de su estructura criminal.

Según el reporte oficial, el golpe redujo la capacidad armada, logística y explosiva de la estructura Jhon Linares, con la incautación de fusiles y pistolas, y con el decomiso de municiones - crédito Ejército Nacional

El hallazgo de 220 kilogramos de pentolita en la vereda La Hermita, jurisdicción de Puerto Rico (Meta), marca un golpe relevante contra el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 del Ejército Nacional, junto con la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, localizaron el depósito ilegal durante una acción coordinada con la Sijín de la Policía Nacional.

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La operación, que también permitió la captura de alias Jimmi, presunto miembro de la estructura Jhon Linares, significó la incautación de dos fusiles calibre 5,56 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola traumática, cinco proveedores y 215 cartuchos de distintos calibres.

La destrucción controlada del explosivo fue confirmada por las autoridades militares, quienes advirtieron que ese material representaba “un riesgo para la población civil y para la Fuerza Pública”.

El Ejército Nacional destacó que la incautación debilita la capacidad “armada, logística y explosiva” del bloque disidente, evitando que los recursos fueran utilizados en actos ilícitos en la zona.

El Ejército Nacional afirmó que la incautación en Meta reduce la capacidad armada, logística y explosiva del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

El resultado de la operación conjunta permite comprender el impacto inmediato sobre las disidencias: la eliminación del explosivo y la captura de uno de sus presuntos integrantes reduce la amenaza sobre las comunidades rurales y la fuerza pública en el Meta. El operativo es fruto de labores enfocadas en contrarrestar la expansión y accionar de los grupos armados organizados residuales que operan en esa región.

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La diligencia se desarrolló, según el Ejército, cumpliendo con el respeto al debido proceso y los elementos decomisados, junto al capturado, quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.