Colombia

Lina Tejeiro reveló lo que nunca haría por un hombre y lo que ya no negocia en el amor: “Me costó muchos años”

La actriz respondió sin filtros sobre los límites que hoy pone en sus relaciones sentimentales, dejando claro que ya no está dispuesta a sacrificar varias cosas de su personalidad y rutina de vida

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Lina Tejeiro contó qué ya no negocia por amor y puso la paz mental de primera - crédito @linatejeiro/IG

La actriz y empresaria colombiana Lina Tejeiro volvió a abrir una ventana a su vida personal a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un espacio en el que suele interactuar con sus millones de seguidores.

En esta ocasión, la artista respondió con total sinceridad a una de las inquietudes que más despertó interés entre sus fanáticos: cuáles son los aspectos que nunca más está dispuesta a negociar en una relación sentimental.

Lejos de evitar la situación, ya que su vida sentimental se ha vuelto tema de conversación en varias oportunidades y ha indicado que no es una situación que le guste actualmente, dejó una respuesta larga y contundente con la que quiso evidenciar la reflexión que tuvo sobre las experiencias que la han llevado a establecer límites claros en su vida afectiva y explicó que hoy prioriza su bienestar emocional por encima de cualquier relación.

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Uno de los primeros aspectos que mencionó fue la importancia de proteger su tranquilidad, asegurando que el amor nunca debe convertirse en una fuente constante de angustia o inestabilidad.

La actriz Lina Tejeiro afirma que no volverá a negociar su paz mental en una relación - crédito @linatejeiro/IG
La actriz Lina Tejeiro afirma que no volverá a negociar su paz mental en una relación - crédito @linatejeiro/IG

“Mi paz mental. Yo puedo estar enamorada, tragada perdidamente, pero si siento que estoy perdiendo mi tranquilidad y mi paz mental en la relación, prefiero alejarme. Mi independencia. Llevo muchos años soltera y me encanta sentirme independiente. No me gusta estar reportándome cada segundo dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy o para dónde voy. Claro que me gusta sentirme cuidada, pero no sobreprotegida”, expresó.

Las declaraciones de la actriz generaron conversación entre sus seguidores, especialmente porque desde hace varios años ha hablado abiertamente sobre los aprendizajes que le dejaron sus relaciones pasadas.

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En distintas oportunidades, Lina Tejeiro ha contado que el tiempo viviendo sola le permitió fortalecer su autonomía y redefinir lo que espera de una pareja.

Durante su respuesta también hizo énfasis en uno de los aspectos que considera más sensibles de su vida actual: la privacidad, pues la actriz explicó que, con el paso del tiempo, aprendió a reservar ciertos aspectos de su intimidad y aseguró que no está dispuesta a perder el control sobre aquello que decide mantener lejos del ojo público.

La empresaria Lina Tejeiro dice que no aceptará controles sobre su independencia - crédito @linatejeiro/IG

“El respeto por mis límites es superimportante, como por ejemplo mi privacidad. Llevo muchos años tratando de cultivarla y protegerla porque hoy en día es algo que valoro demasiado. Quiero proteger muchas cosas de mi privacidad y si esa privacidad se ve expuesta y no la cuidan como el tesoro que es para mí, no puedo estar ahí. Eso me rompe porque me costó muchos años entender lo valioso que es tener privacidad. Antes todo lo contaba, antes todo lo compartía y hoy me gusta tener el control de lo que comparto y hasta dónde quiero compartirlo”, afirmó.

La actriz añadió que, para ella, la confianza también implica respetar la información personal de la pareja y no divulgar aspectos íntimos sin autorización, ya que considera que ese tipo de acciones terminan quebrando el vínculo.

Otro de los puntos que más llamó la atención fue cuando aseguró que jamás volvería a sacrificar su dignidad o sus proyectos personales por mantener una relación sentimental.

“La dignidad no la negocio. Yo no voy a estar compitiendo por un lugar o pidiendo un respeto que es obvio o soportando un amor tibio. Mi carrera y mi trabajo hacen parte de mi vida y vienen dentro del paquete. No voy a dejar de cumplir sueños precisamente por estar en una relación. La lealtad no se negocia. Si no hay confianza, no hay nada. Y la admiración… si yo no admiro, se me va el amor. Además de que me parezca lindo físicamente, tiene que haber admiración”, concluyó.

Sus seguidores afirman que luce más hermosa en esta etapa - crédito Lina Tejeiro / Instagram
La privacidad, la dignidad y la lealtad: las reglas que Lina Tejeiro no piensa soltar en una relación - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Las palabras de Lina Tejeiro fueron ampliamente comentadas por sus seguidores, quienes destacaron la forma en que la actriz habló sobre el amor desde la experiencia y el crecimiento personal.

Muchos coincidieron en que sus reflexiones representan una visión más madura de las relaciones, basada en el respeto, la independencia y el bienestar emocional, valores que la actriz aseguró que hoy son innegociables en su vida y que tardó tiempo en aprender.

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