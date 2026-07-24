Colombia

Daniel Briceño afirmó que los gastos de los congresistas que irían a la posesión de De la Espriella no deben pagarlos los colombianos: “Cubriré todos los costos”

El legislador afirmó que la ciudadanía no debe financiar el desplazamiento al acto y cuestionó que se espere un pago desde el Estado

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Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático - crédito @Danielbricen/X

El congresista Daniel Briceño afirmó que los colombianos no deben asumir el traslado de los legisladores que viajen al Cauca para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Además, anunció que pagará sus pasajes con dinero propio.

“Porque yo sí creo que si como congresistas vamos a tomar la decisión de trasladarnos, los congresistas debemos pagar nuestros tiquetes”, dijo en entrevista con el progama Piso 8.

En un fragmento de entrevista que compartió en su cuenta de X, el congresista sostuvo: “Los colombianos no deben pagar el traslado y gastos de los Congresistas que nos traslademos al Cauca para la posesión del presidente Abelardo De La Espriella”.

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Briceño señaló que comprará sus pasajes hacia Popayán el mismo día. “¿Yo qué voy a hacer? Yo hoy ya voy a comprar mis tiquetes hacia, hacia Popayán. Los voy a comprar con mi plata”, afirmó.

En ese intercambio, el legislador cuestionó la expectativa de que el traslado sea cubierto por recursos públicos. “¿Qué están esperando todos los congresistas? Pues que les paguen los tiquetes desde el Congreso, desde la Presidencia”, dijo.

También explicó su plan logístico para asegurar disponibilidad de viaje. “Yo lo que voy a hacer es irme un día antes y venirme un día después”, señaló.

Daniel Briceño afirmó que los colombianos no deben asumir el traslado de los legisladores que viajen al Cauca para la posesión del presidente Abelardo De La Espriella y anunció que pagará sus pasajes con dinero propio - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño afirmó que los colombianos no deben asumir el traslado de los legisladores que viajen al Cauca para la posesión del presidente Abelardo De La Espriella y anunció que pagará sus pasajes con dinero propio - crédito @Danielbricen/X

Briceño pidió que quienes respalden el traslado asuman el costo. “Yo sí voy a hacerle un llamado a todos los congresistas a que si estamos, eh, votando a favor de esto, pues que… que nos metamos la mano al dril, literalmente, y que no esperemos que sea el Congreso, Cámara y Senado, los que nos paguen a nosotros”, sostuvo.

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En la misma línea, vinculó el mensaje político del viaje con el uso de fondos públicos. “Porque de nada nos va a servir dar un mensaje de ayudar a las fuerzas militares si todos van a ser conchudos de decir: ‘Bueno, ¿y qué? ¿El tiquete cuándo me lo manda?’”, afirmó.

El congresista aseguró que no recibirá reembolsos ni pagos por el traslado. “Yo lo voy a decir públicamente y… como yo predigo con el ejemplo, yo no voy a recibir nada, yo voy a pagar”, dijo.

En la publicación en X, cerró con una convocatoria a sus colegas: “Personalmente cubriré todos los costos e invito a todos los congresistas a que hagan lo mismo”.

De la Espriella dejó en claro desde un principio que en caso de ganar las elecciones tomaría juramento en una guarnición militar y no en el Capitolio Nacional - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters
De la Espriella dejó en claro desde un principio que en caso de ganar las elecciones tomaría juramento en una guarnición militar y no en el Capitolio Nacional - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Senado dio luz verde para que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en Cauca

El Senado de la República respaldó el traslado de la corporación al departamento del Cauca tras una votación que arrojó 55 votos a favor y 32 en contra. La decisión allana el camino para que Abelardo de la Espriella, presidente electo, pueda asumir su cargo el 7 de agosto en esa región y no en Bogotá, rompiendo con la tradición del acto en la capital.

Aunque el Senado ya dio su visto bueno, la medida aún necesita el aval de la Cámara de Representantes. El debate en la corporación baja quedó agendado para el martes 28 de agosto, fecha que será clave para definir si la ceremonia de posesión se concreta fuera de Bogotá.

La iniciativa fue impulsada por el senador Enrique Gómez, perteneciente al partido Salvación Nacional, el mismo grupo político que respaldó la candidatura de De la Espriella durante la campaña electoral. Gómez lideró la presentación del documento, que contó con la firma de varios congresistas de su bancada y se ampara en los artículos 140, 141 y 192 de la Constitución, así como en la Ley 5ª de 1992.

La Mesa Directiva del Senado se renueva cada año con un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente - crédito Senado de la República
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El documento presentado sostiene que la sesión será “de carácter excepcional y se realizará como expresión de unidad nacional, integración territorial y respeto por la voluntad democrática de los colombianos”. Así lo afirman los senadores del movimiento Salvación Nacional en el texto radicado.

Para que la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella fuera de Bogotá tenga validez, es obligatorio el respaldo de ambas cámaras del Congreso, cumpliendo con lo que establece la normativa colombiana. La decisión final dependerá, entonces, del resultado de la votación pendiente en la Cámara de Representantes.

El texto aprobado por el Senado no detalla el sitio exacto dentro del Cauca donde se realizará el evento. La autorización se limita a permitir el traslado al departamento, sin especificar la infraestructura ni el recinto para la ceremonia.

La propuesta responde a una solicitud directa del presidente electo. Enrique Gómez explicó que la insistencia de De la Espriella en posesionarse en una base militar en el Cauca es determinante para la estrategia del nuevo mandatario, aunque los motivos exactos no se detallan en el texto aprobado.

De esta manera, la posibilidad de que el próximo presidente de Colombia asuma en territorio caucano depende ahora de una última instancia legislativa, lo que deja abierta la expectativa sobre el desarrollo de la ceremonia constitucional fuera de su sede habitual.

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