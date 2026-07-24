Colombia

La mansión de Shakira en Barcelona ya tiene nuevo dueño: Lamine Yamal ahora vive en la propiedad de millones de euros

El jugador del FC Barcelona adquirió la residencia que perteneció a Shakira y Gerard Piqué, una propiedad valorada en 11 millones de euros y ubicada en Esplugues de Llobregat

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La mansión de Shakira en Barcelona, en la mira de la estrella del Barcelona Lamine Yamal - crédito @shakira /Instagram - REUTERS/Albert Gea
Lamine Yamal compró la antigua casa de Shakira y Piqué en Barcelona - crédito @shakira /Instagram - REUTERS/Albert Gea

La mansión donde Shakira y Gerard Piqué vivieron los años más intensos de su relación en Barcelona, España, ha vuelto a situarse en el centro del interés mediático, pero esta vez bajo la mirada de Colombia y los seguidores de la artista barranquillera.

Ahora, el nuevo dueño de la emblemática residencia es Lamine Yamal, joven estrella del fútbol español y reciente campeón del mundo con España, quien adquirió la propiedad en una operación valorada en cerca de 11 millones de euros.

Esta residencia, ubicada en la exclusiva zona de Esplugues de Llobregat, fue mucho más que un simple hogar para Shakira. Durante casi una década, funcionó como el refugio personal y profesional de la cantante, quien compaginaba allí su maternidad y su carrera internacional.

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La mansión, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller y construida en 2012, fue testigo de numerosos momentos familiares junto a Piqué y sus hijos, además de convertirse en un escenario de inspiración para varias de las canciones más icónicas de la artista colombiana.

El complejo residencial, concebido como el hogar definitivo de la familia, abarca cerca de 4.000 metros cuadrados y tres viviendas interconectadas - crédito Google Maps
Situada en Esplugues de Llobregat, la casa fue durante años el refugio y espacio creativo de Shakira, donde combinó su vida familiar con su carrera internacional - crédito Google Maps

La venta de la propiedad se concretó a finales de 2025, apenas unos meses antes de que Yamal, con 19 años recién cumplidos, se consagrara campeón mundial y se consolidara como una de las figuras más prometedoras del FC Barcelona. El joven futbolista, cuya popularidad se ha disparado tras el Mundial 2026, no dudó en invertir parte de su creciente fortuna en uno de los inmuebles más codiciados de la ciudad, dotado de toda clase de lujos y comodidades.

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La casa, que durante años fue el epicentro de la vida familiar de Shakira, se extiende sobre un terreno de más de 3.800 metros cuadrados y cuenta con cinco niveles que albergan seis habitaciones, varias salas de estar y zonas de esparcimiento tanto en el interior como en los jardines. Entre las numerosas amenidades destacan dos piscinas —una cubierta y otra exterior con cascada—, gimnasio privado, estudio de grabación, sala de cine, bodega, cancha de pádel, campo de fútbol y un garaje con espacio para varios vehículos. Todos estos espacios fueron concebidos para responder a las exigencias de una vida pública expuesta, pero también para facilitar el recogimiento y la privacidad.

Lamine Yamal, figura emergente del fútbol español y campeón mundial con España, es el nuevo propietario de la mansión, tras una operación cercana a los 11 millones de euros - crédito @lamineyamal/ Instagram
Lamine Yamal, figura emergente del fútbol español y campeón mundial con España, es el nuevo propietario de la mansión, tras una operación cercana a los 11 millones de euros - crédito @lamineyamal/ Instagram

La historia de esta propiedad está profundamente ligada a Shakira, quien encontró en la mansión un punto de apoyo durante los años de mayor exposición mediática. Allí crió a sus hijos Milán y Sasha, diseñó rutinas familiares y desarrolló parte de su trabajo musical, utilizando el estudio de grabación de la casa para ensayar y producir algunos de sus temas. La vivienda también fue escenario de celebraciones, encuentros con artistas y deportistas, así como de momentos difíciles tras la ruptura con Piqué en 2022.

Durante el proceso de venta, la mansión permaneció varios meses en el mercado inmobiliario sin encontrar comprador, hasta que finalmente se cerró la operación con Yamal. El interés del futbolista no solo respondía a la exclusividad y el tamaño del inmueble, sino también a su cercanía con la Ciudad Deportiva del Barcelona y la presencia de otros jugadores del club en el vecindario, lo que facilita la logística diaria de los deportistas.

La mansión de Shakira en Barcelona, en la mira de la estrella del Barcelona Lamine Yamal - crédito @shakira y @metrocuadrado/Instagram - REUTERS/Albert Gea
La historia de la mansión está vinculada a la vida personal y profesional de Shakira, que la utilizó como espacio familiar, estudio musical y lugar de reuniones con figuras del espectáculo y el deporte - crédito @shakira y @metrocuadrado/Instagram - REUTERS/Albert Gea

El impacto mediático de la operación fue inmediato. Tras la final del Mundial 2026 y la consagración de Yamal, la noticia de que el joven campeón reside en la antigua casa de Shakira y Piqué se viralizó, reavivando recuerdos de la etapa dorada de la pareja en Barcelona. La residencia, que en el pasado fue blanco de intentos de robo y de especulaciones sobre la vida privada de sus ocupantes, ahora vuelve a la actualidad, pero con la mirada puesta en la herencia colombiana que dejó su antigua dueña.

Hace unos meses, la atención mediática se centró en la posibilidad de que Lamine Yamal se mudara a la mansión junto a Nicki Nicole, con quien mantenía una relación sentimental en ese momento.

Finalmente, Yamal concretó la adquisición de la casa en solitario, cerrando un nuevo capítulo en la historia de una propiedad ligada a grandes figuras de la música y el deporte - crédito REUTERS/Hannah Mckay
Finalmente, Yamal concretó la adquisición de la casa en solitario, cerrando un nuevo capítulo en la historia de una propiedad ligada a grandes figuras de la música y el deporte - crédito REUTERS/Hannah Mckay

Diversos medios señalaron que el futbolista planeaba compartir el inmueble con la artista argentina y adaptar la propiedad a sus necesidades. Sin embargo, la noticia de la compra se conoció poco después de que ambos pusieran fin a su relación, y finalmente Yamal concretó la adquisición de la casa en solitario. El interés inicial por mudarse en pareja quedó en el pasado, sumando un nuevo capítulo a la historia de una residencia marcada por figuras de la música y el deporte.

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