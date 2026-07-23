Carlos Lehder confesó que su vida ‘loca’ provocó la pérdida de todo, menos de su famosa estatua de John Lennon: “Yo reté muchas leyes”

Carlos Lehder habló sobre lo que pasó con sus propiedades, sobre todo el famoso hotel Posada Alemana que cayó en manos del Estado colombiano - crédito @masalladelsilenciopodcast/Instagram

El exnarcotraficante colombo-alemán Carlos Lehder, cofundador del cartel de Medellín junto a Pablo Escobar, reapareció en el pódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafa Poveda. Durante la entrevista, realizada en el Quindío, abordó la pérdida de sus propiedades, sus décadas en prisiones de Estados Unidos y el estado de la emblemática Posada Alemana (lujoso complejo turístico y hotel de estilo alpino construido en los años 80 por el excapo).

Tras cumplir más de 30 años de prisión en territorio estadounidense y residir cinco años en Alemania, el excapo regresó a Colombia, donde estableció su centro de operaciones delincuenciales en la década de 1970. Carlos Lehder se refirió al proceso legal que derivó en la pérdida de sus terrenos a favor del Estado.

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En el pódcast, Lehder señaló: “Muchas de las tierras que yo adquirí hoy día han pasado a manos del Estado colombiano. De acuerdo a las leyes, cuando en esos años no existía la Fiscalía ni las agencias que confiscan tierras o casas o propiedades o negocios procedentes de origen ilícito”.

“Indudablemente, la ley he aprendido y creo que la grandeza del hombre es no solamente reconocer sus errores, sino enmendarlos. Entonces, yo acepto todos los dictámenes que ha escrito y ordenado el Gobierno referente a aquellas propiedades”, afirmó Lehder.

Carlos Lehder reconoció que hizo muchas cosas malas y que el narcotráfico fue su perdición, pero que acepta todas las consecuencias - crédito Colprensa

Las memorias de su encarcelamiento en Estados Unidos

Durante el diálogo, el exfundador del cartel de Medellín rememoró las condiciones de aislamiento en las que permaneció tras su extradición en 1987, durante el gobierno de Virgilio Barco.

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Explicó los métodos mentales a los que recurrió para sobrellevar la reclusión en celdas de máxima seguridad: “Yo reté muchas leyes, reté a la agencia más poderosa antidroga del mundo, la DEA, por muchos años en aguas internacionales, en el espacio aéreo internacional, en aguas norteamericanas. Yo violé sus leyes, yo introduje sustancias y ellos me arrestaron y me pusieron en confinamiento solitario”.

“Allí, la memoria, mirando solamente una pared, porque allí no hay este suntuoso, majestuoso panorama ecológico. En mis reminiscencias, tengo yo que era un suplicio carcelario constante”, sostuvo el exnarcotraficante.

Lehder agregó que durante su estancia en la Prisión Federal de Marion (Illinois) buscó mecanismos para aislar los recuerdos de su país y de su familia, con el fin de evitar cuadros de angustia provocados por el encierro.

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Carlos Lehder, exfundado del cartel de Medellín, describió su paso por una prisión de máxima seguridad como una experiencia marcada por la soledad y el encierro extremo - crédito Colprensa/Másalládelsilencio

El deterioro de la Posada Alemana y la estatua de John Lennon

En el desarrollo de la entrevista, Lehder describió su regreso a la Posada Alemana, el complejo hotelero de cinco estrellas que construyó a finales de los años 70 con una inversión cercana a los USD 4 millones -para la época-. El predio, que albergó atracciones como la discoteca John Lennon y zonas de fauna, se encuentra actualmente en ruinas y bajo custodia de la Gobernación del Quindío.

“El impacto emocional para mí fue doloroso ver que algo a lo que le dediqué tanto tiempo y gusto fuera a caer así. El hotel estaba totalmente destruido, vandalizado, saqueado y no quedaba absolutamente nada útil”, describió cómo estaba el lugar.

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Lehder señaló sobre este predio: “Pero tenemos la buena noticia de que la gobernación está tomando pasos muy firmes para rehabilitar no solamente lo habitacional, sino también parece que van a hacer allí un centro comercial y un teleférico”.

Carlos Lehder habló del deterioro de la Posada Alemana, el complejo turístico que construyó en el Quindío durante la década de 1970 - crédito Carlos Lehder Rivas/Facebook

Sobre la escultura de John Lennon creada por el artista Rodrigo Arenas Betancourt, que estuvo ubicada en la Posada Alemana y de la cual existe una fotografía de Lehder junto a la recordada pieza, el antiguo capo explicó que la obra permaneció fuera de su pedestal durante varios años porque un familiar decidió protegerla para evitar que fuera robada y terminara en manos de traficantes de metal.

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“A mi hermano le llegó la noticia de que ladrones o fundidores de metales callejeros se iban a robar la estatua. Y él optó por conseguir una familia cerca de Manizales que tenía una finquita y logró removerla, salvaguardarla y preservarla en esa finquita por muchísimos años. La estatua es invaluable, no tiene precio. O sea que las ofertas que hagan no son aceptables. La estatua es colombiana”, enfatizó.

La famosa estatua de John Lennon que estaba en la Posada Alemana fue protegida durante años por un familiar para evitar que fuera robada - crédito Carlos Lehder Rivas/Facebook

¿De qué vive económicamente Carlos Lehder?

Tras pasar más de tres décadas en prisión, recuperar su libertad en 2020 y regresar a Colombia a comienzos de 2025, una de las preguntas que surgieron alrededor de Carlos Lehder fue cómo sostiene actualmente su vida y cuál es su fuente de ingresos. El propio excapo aseguró que los recursos obtenidos por la venta de su libro autobiográfico son, por ahora, su principal sustento económico.

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“Yo vivo de vender libros. Escribí un libro, Vida y muerte del cartel de Medellín. Yo vivo de la venta de mi libro, de vender libros, de promover cultura. Y el libro de por sí enseña a las nuevas generaciones que en el asunto de la exportación de cocaína y narcóticos, ahí no hay vida fácil, ahí no hay vida dichosa. Fui obstinado, fui rebelde y desobediente de las leyes y continué. Pero eso era en esa época”, señaló Lehder.