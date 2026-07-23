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Deportivo Cali salió de una desprestigiosa lista de la FIFA y podrá inscribir sus refuerzos para la Liga BetPlay II-2026

El cuadro azucarero, dirigido por Rafael Dudamel, contrató a seis jugadores para el segundo semestre y volver a clasificar a las finales, luego de más de dos años ausente

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Deportivo Cali ha ganado los cuatro partidos de pretemporada que ha jugado en el segundo semestre del 2026 - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali ha ganado los cuatro partidos de pretemporada que ha jugado en el segundo semestre del 2026 - crédito Deportivo Cali

El Deportivo Cali quedó habilitado por la FIFA para inscribir refuerzos antes del inicio del segundo semestre de 2026, después de que el Departamento Disciplinario levantó de inmediato una sanción que, de mantenerse, le habría impedido registrar jugadores ante la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor en plena conformación del plantel dirigido por Rafael Dudamel.

El primer partido oficial del club en esta etapa ya tiene fecha: será el viernes 24 de julio de 2026, a las 8:15 p. m., cuando reciba a Jaguares de Córdoba en el estadio Palmaseca. La decisión despeja así un obstáculo que incidía de forma directa en la planificación deportiva para el arranque de la Liga BetPlay.

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La semana pasada el Departamento Disciplinario de la FIFA notificó formalmente al equipo verdiblanco una decisión que lo inhibía para inscribir futbolistas. Esa restricción alcanzaba los registros ante la federación y la Dimayor.

Pedro Gallese podría irse para Alianza Lima en la misma semana en la que iniciará el fútbol profesional colombiano - crédito Deportivo Cali
Pedro Gallese podría irse para Alianza Lima en la misma semana en la que iniciará el fútbol profesional colombiano - crédito Deportivo Cali

La medida fue revertida después de la intervención del equipo jurídico de la institución. El club presentó sus argumentos ante el organismo disciplinario, dentro de un procedimiento en el que, de acuerdo con la publicación, se garantizó el derecho a la defensa de las partes.

La posición del club fue que los hechos mencionados en la decisión ya estaban contemplados dentro del acuerdo de reestructuración al que está sometido el Deportivo Cali, bajo la legislación colombiana. Ese argumento fue aceptado por la FIFA.

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Altas y bajas del Deportivo Cali para la Liga BetPlay II-2025

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya, Leonardo Suárez.

Deportivo Cali entre los ocho equipos que reclaman nuevo modelo de repartición de dinero por derechos de TV en el FPC

Dimayor - Derechos de televisión - G8
Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA

El G8 del fútbol colombiano planteó que el dinero de la televisión deje de repartirse por completo en partes iguales y pase a un esquema mixto: 50% para todos los clubes afiliados a la Dimayor y el otro 50% según mérito deportivo y capacidad de conectar con los aficionados, una discusión que quedó instalada antes del próximo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión.

La propuesta surgió en medio de la disputa abierta por ocho clubes sobre el modelo vigente, que hoy distribuye esos ingresos por partes iguales entre los 36 equipos del fútbol colombiano. Ese es el sistema que América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas pidieron revisar de inmediato antes de avanzar hacia un nuevo contrato.

Joe Bonilla, abogado encargado de representar al grupo, explicó que la fórmula busca “mantener una base solidaria para todos” y al mismo tiempo premiar el rendimiento deportivo y el aporte comercial de cada institución. La declaración fue difundida en X por Alexis Rodríguez, en una publicación que expuso el alcance de la iniciativa defendida por los ocho clubes.

Ilustración acuarela de un documento con la palabra ACUERDO y el logo de Liga BetPlay, rodeado por diez escudos de equipos de fútbol colombiano y tres plumas.
Una ilustración acuarela representa el acuerdo entre los equipos de fútbol profesional colombiano para la gestión de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga BetPlay - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto central del planteamiento es que una mitad de los recursos se mantenga bajo un criterio igualitario, como ocurre actualmente, para asegurar una base económica común. La otra mitad se distribuiría con variables objetivas ligadas a resultados en la cancha y a la capacidad de cada club para generar valor para el campeonato.

Tras la difusión del pronunciamiento, la Dimayor convocó una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Clubes para el 29 de julio de 2026. Entre los puntos anunciados figuran el estado de las negociaciones con Starts Sports Group Limited, la invitación para ofertas sobre derechos audiovisuales y digitales, y la apertura de un espacio para discutir métodos de distribución de ingresos entre los clubes afiliados.

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