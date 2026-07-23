Patrullera de la Policía intentó ingresar droga y celulares a un centro de reclusión: fue capturada mientras ejercía como centinela de la cárcel

Imagen de referencia - Escándalo en la fuerza pública: detuvieron a agente que intentaba entregar marihuana a reclusos - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Ibagué enfrenta un episodio que genera inquietud entre la ciudadanía tras la captura de una patrullera en el centro de reclusión transitorio Permanente Central.

De acuerdo con fuentes oficiales, la funcionaria, identificada como Diana Carolina Castañeda Rojas, fue sorprendida mientras intentaba ingresar sustancias prohibidas y teléfonos móviles al establecimiento, presuntamente con la intención de destinarlos a personas privadas de la libertad.

Durante las labores rutinarias de vigilancia, la patrullera cumplía funciones como centinela. Su detención se produjo luego de que, al parecer, intentara el ingreso de marihuana y varios dispositivos electrónicos, hechos que motivaron la intervención inmediata de sus compañeros y la apertura de una investigación.

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Tras lo anterior, la Policía Metropolitana de Ibagué emitió un comunicado oficial tras la captura de la patrullera señalada de intentar ingresar sustancias ilícitas y teléfonos móviles a la Permanente Central.

Policía de Ibagué investiga a uniformada sorprendida con estupefacientes en la Permanente Central - crédito Redes sociales

La uniformada, adscrita a la institución, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el marco de una investigación en curso.

El procedimiento se desencadenó durante un control interno cuando el jefe de turno realizó una inspección al bolso de la funcionaria previo al ingreso a las instalaciones.

En ese registro, presuntamente se hallaron estupefacientes junto a cuatro celulares que, según las primeras pesquisas, tendrían como destinatarios a personas privadas de la libertad recluidas en el centro de detención.

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La Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción asumió la investigación disciplinaria correspondiente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. La Policía subrayó que todas las actuaciones respetarán el debido proceso y se desarrollarán conforme a la Constitución y la ley.

Fiscalía abre proceso penal contra patrullera acusada de ingresar objetos prohibidos en Ibagué - crédito Colprensa

Adicionalmente, la institución reafirmó su política de cero tolerancia ante cualquier conducta ilícita cometida por integrantes de la fuerza pública y aseguró que mantendrá total colaboración con la justicia en el desarrollo de las pesquisas.

Mientras avanza la investigación judicial y disciplinaria, la situación jurídica de la patrullera será definida por la Fiscalía, que también indaga el destino de los elementos decomisados y si hay más personas implicadas. La noticia ha generado mucha expectativa, pues la funcionaria involucrada ejercía tareas de vigilancia y custodia en la Permanente Central de Ibagué.

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Operativo contra el microtráfico dejó detenido a joven de 22 años en el sur de la capital tolimense, llevaba tusi y cocaína

Un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Ibagué en la zona alta del barrio Ricaurte culminó con la captura de un joven de 22 años, sorprendido transportando varias dosis de tusi y cocaína.

Durante patrullajes preventivos, los agentes observaron comportamientos sospechosos y decidieron abordar al sujeto para una inspección personal.

Los uniformados encontraron 16 porciones de tusi y 6 de cocaína, sustancias que, según las primeras averiguaciones, estaban listas para ser distribuidas en la modalidad de menudeo. Al detectar el material, el individuo intentó escapar, generando una persecución a corta distancia que concluyó con su detención.

Policía de Ibagué capturó a joven con tusi y cocaína en operativo en Ricaurte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el proceso de captura, el hombre ofreció resistencia e intentó evitar el accionar policial. Ante la situación, los efectivos emplearon un dispositivo electrónico de control (taser), conforme a los lineamientos institucionales para el uso de la fuerza, logrando neutralizar la amenaza y asegurar al implicado sin mayores incidentes.

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Posteriormente, el capturado fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades iniciaron el correspondiente proceso judicial por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan contrarrestar el comercio ilícito de drogas en los barrios de la capital tolimense y fortalecer la convivencia entre los habitantes.

Por último, la institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y anunció la continuidad de los operativos enfocados en combatir el microtráfico y reducir los factores que afectan la tranquilidad de la comunidad en distintos sectores de la ciudad de Ibagué.

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