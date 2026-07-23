Colombia

Patrullera de la Policía intentó ingresar droga y celulares a un centro de reclusión: fue capturada mientras ejercía como centinela de la cárcel

Diana Carolina Castañeda Rojas, patrullera de la Policía Nacional, fue capturada cuando cumplía turno como centinela en la Permanente Central de la ciudad y quedó a disposición de la Fiscalía

Guardar
Google icon
Policía condenado pro abuso sexual a compañera - crédito redes sociales
Imagen de referencia - Escándalo en la fuerza pública: detuvieron a agente que intentaba entregar marihuana a reclusos - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Ibagué enfrenta un episodio que genera inquietud entre la ciudadanía tras la captura de una patrullera en el centro de reclusión transitorio Permanente Central.

De acuerdo con fuentes oficiales, la funcionaria, identificada como Diana Carolina Castañeda Rojas, fue sorprendida mientras intentaba ingresar sustancias prohibidas y teléfonos móviles al establecimiento, presuntamente con la intención de destinarlos a personas privadas de la libertad.

Durante las labores rutinarias de vigilancia, la patrullera cumplía funciones como centinela. Su detención se produjo luego de que, al parecer, intentara el ingreso de marihuana y varios dispositivos electrónicos, hechos que motivaron la intervención inmediata de sus compañeros y la apertura de una investigación.

PUBLICIDAD

Tras lo anterior, la Policía Metropolitana de Ibagué emitió un comunicado oficial tras la captura de la patrullera señalada de intentar ingresar sustancias ilícitas y teléfonos móviles a la Permanente Central.

Policía de Ibagué investiga a uniformada sorprendida con estupefacientes en la Permanente Central - crédito Redes sociales
Policía de Ibagué investiga a uniformada sorprendida con estupefacientes en la Permanente Central - crédito Redes sociales

La uniformada, adscrita a la institución, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el marco de una investigación en curso.

El procedimiento se desencadenó durante un control interno cuando el jefe de turno realizó una inspección al bolso de la funcionaria previo al ingreso a las instalaciones.

En ese registro, presuntamente se hallaron estupefacientes junto a cuatro celulares que, según las primeras pesquisas, tendrían como destinatarios a personas privadas de la libertad recluidas en el centro de detención.

PUBLICIDAD

La Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción asumió la investigación disciplinaria correspondiente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. La Policía subrayó que todas las actuaciones respetarán el debido proceso y se desarrollarán conforme a la Constitución y la ley.

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
Fiscalía abre proceso penal contra patrullera acusada de ingresar objetos prohibidos en Ibagué - crédito Colprensa

Adicionalmente, la institución reafirmó su política de cero tolerancia ante cualquier conducta ilícita cometida por integrantes de la fuerza pública y aseguró que mantendrá total colaboración con la justicia en el desarrollo de las pesquisas.

Mientras avanza la investigación judicial y disciplinaria, la situación jurídica de la patrullera será definida por la Fiscalía, que también indaga el destino de los elementos decomisados y si hay más personas implicadas. La noticia ha generado mucha expectativa, pues la funcionaria involucrada ejercía tareas de vigilancia y custodia en la Permanente Central de Ibagué.

Operativo contra el microtráfico dejó detenido a joven de 22 años en el sur de la capital tolimense, llevaba tusi y cocaína

Un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Ibagué en la zona alta del barrio Ricaurte culminó con la captura de un joven de 22 años, sorprendido transportando varias dosis de tusi y cocaína.

Durante patrullajes preventivos, los agentes observaron comportamientos sospechosos y decidieron abordar al sujeto para una inspección personal.

Los uniformados encontraron 16 porciones de tusi y 6 de cocaína, sustancias que, según las primeras averiguaciones, estaban listas para ser distribuidas en la modalidad de menudeo. Al detectar el material, el individuo intentó escapar, generando una persecución a corta distancia que concluyó con su detención.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Policía de Ibagué capturó a joven con tusi y cocaína en operativo en Ricaurte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el proceso de captura, el hombre ofreció resistencia e intentó evitar el accionar policial. Ante la situación, los efectivos emplearon un dispositivo electrónico de control (taser), conforme a los lineamientos institucionales para el uso de la fuerza, logrando neutralizar la amenaza y asegurar al implicado sin mayores incidentes.

Posteriormente, el capturado fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades iniciaron el correspondiente proceso judicial por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan contrarrestar el comercio ilícito de drogas en los barrios de la capital tolimense y fortalecer la convivencia entre los habitantes.

Por último, la institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y anunció la continuidad de los operativos enfocados en combatir el microtráfico y reducir los factores que afectan la tranquilidad de la comunidad en distintos sectores de la ciudad de Ibagué.

Temas Relacionados

PatrulleraPolicía NacionalPermanente Central de IbaguéFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Denuncian nuevo sitio de cautiverio atribuido al frente Jaime Martínez de las disidencias en Jamundí: crecen alertas por su presencia en la zona

Habitantes de un corregimiento de este municipio del Valle del Cauca reportaron movimientos sospechosos en dos predios rurales, mientras persisten las denuncias sobre el dominio que ejerce esa estructura armada en las montañas del sur del departamento

Denuncian nuevo sitio de cautiverio atribuido al frente Jaime Martínez de las disidencias en Jamundí: crecen alertas por su presencia en la zona

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo Cardenal regresa a la acción tras el parón del Mundial de 2026 con el reto de buscar su segunda estrella en la historia en este torneo

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

A tres días de finalizar la competencia, la exigencia llega a la ronda francesa con dos premios de montaña, categorizados como de primera categoría

Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Egan Bernal habló sobre las dificultades que ha afrontado durante el Tour de Francia 2026: “El que no gaste, que no venga”

El ciclista colombiano del Netcompany Ineos reflexionó sobre lo que fue la etapa 17, relacionada con trabajo de su equipo

Egan Bernal habló sobre las dificultades que ha afrontado durante el Tour de Francia 2026: “El que no gaste, que no venga”

Deportivo Cali salió de una desprestigiosa lista de la FIFA y podrá inscribir sus refuerzos para la Liga BetPlay II-2026

El cuadro azucarero, dirigido por Rafael Dudamel, contrató a seis jugadores para el segundo semestre y volver a clasificar a las finales, luego de más de dos años ausente

Deportivo Cali salió de una desprestigiosa lista de la FIFA y podrá inscribir sus refuerzos para la Liga BetPlay II-2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

‘MasterChef 2026’ ya tiene a sus primeras celebridades en riesgo: estos son los primeros famosos con delantal negro

‘MasterChef 2026’ ya tiene a sus primeras celebridades en riesgo: estos son los primeros famosos con delantal negro

Alina Lozano estalló contra el odio en redes y aclaró su ruptura con Jim Velásquez: “Llevo tiempo lidiando con malos comentarios”

Aida Victoria Merlano confesó qué está pasando entre ella y el streamer Escro, con quien se besó apasionadamente en video: “Me hace feliz”

Creador de contenido generó polémica en redes con listado de las cosas costosas que serían importantes para él, sin importar el valor: “Dicen unas estupideces”

Amparo Grisales recordó en ‘Yo me llamo’ su romane con Chayanne y reveló por qué no tuvo una relación más estable con el cantante: “Escapé”

Deportes

Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Egan Bernal habló sobre las dificultades que ha afrontado durante el Tour de Francia 2026: “El que no gaste, que no venga”

Deportivo Cali salió de una desprestigiosa lista de la FIFA y podrá inscribir sus refuerzos para la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio