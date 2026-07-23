Así reaccionaron los políticos a la propuesta de Abelardo de la Espriella para convertir a Barranquilla en la “capital alterna” de Colombia: “Va a pagar favores”

El presidente electo Abelardo de la Espriella se sitúa en una ilustración con la ciudad de Barranquilla de fondo, donde se aprecian el río, un parque público y edificaciones urbanas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el miércoles 22 de julio de 2026 que promoverá un acto legislativo para convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia y afirmó que su gobierno operará desde las regiones como respuesta a lo que llamó “abandono centralista”.

La propuesta fue presentada durante el empalme territorial en Montería y aparece ligada a una decisión operativa que ya empezó a tomar forma: De la Espriella se ha reunido en dos ocasiones con sus ministros designados en la capital del Atlántico, donde instaló su centro de operaciones para coordinar el gabinete entrante.

En sus redes sociales, el mandatario electo condensó el planteo en una consigna política y territorial. “¡Se acabó el abandono centralista! En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar. Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. ¡Firme por la Patria!”, escribió.

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El presidente electo de los colombianos anunció su intención de combatir el centralismo y gobernar desde las regiones, proponiendo a Barranquilla como la capital alterna de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La iniciativa abrió una discusión inmediata sobre el alcance real de la descentralización que promete. Las reacciones combinaron respaldo a la idea de sacar el poder ejecutivo de Bogotá con críticas que cuestionan si el traslado político hacia Barranquilla corrige el centralismo o solo cambia su sede.

La discusión se centró en si Barranquilla representa descentralización o un nuevo eje de poder

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara 2022-2026 y senador electo 2026-2030, a través de sus rede sociales vinculó la propuesta con alianzas políticas en el Caribe. “Barranquilla es una ciudad que aprecio mucho junto con su gente, pero ese cuento de descentralizar Colombia no se le creo a Abelardo. Qué casualidad que ponga la ciudad donde están los Char como la capital alterna, justo de las maquinarias de los nunca que le dieron un empujón”.

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Ocampo fue más allá y ubicó la medida en una disputa por gobernabilidad en el Congreso. “Va a mirar cómo pagar favores políticos en el Congreso”, afirmó, después de recordar sus advertencias sobre la pelea del presidente electo con Álvaro Uribe.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara 2022-2026 y senador electo 2026-2030, a través de sus rede sociales vinculó la propuesta con alianzas políticas en el Caribe - crédito @alejoocampog/X

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández cuestionó que el anuncio modifique las condiciones del centralismo en los territorios con mayores carencias estatales. “Eso no cambia el centralismo. Son anuncios vagos y sin medidas concretas”, sostuvo.

Hernández agregó un reparo territorial preciso: Barranquilla, dijo, “ha sido una de las ciudades que más inversión ha recibido del Gobierno Nacional en las últimas décadas”. A partir de ese punto, planteó otra vara para medir el compromiso del nuevo gobierno con la descentralización: “Si de verdad quiere demostrar un compromiso con una Colombia menos centralista, gobierne desde el Chocó, el Vichada o el Guainía, donde el abandono estatal sí ha sido una realidad”.

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El edil de Bogotá Juan Carlos Realpe leyó la propuesta como una señal de distanciamiento con la capital del país. “Primero dijo que no le gustaba Bogotá. Después anunció que no viviría en la capital. Ahora quiere que Barranquilla sea una capital alterna”, expresó.

Realpe convirtió esa secuencia en una crítica de alcance nacional. “Quedó claro: el problema nunca fue Bogotá, el problema es el desprecio con el que la mira. Colombia necesita un presidente para todo el país, no solo para una región”, afirmó.

Abelardo de la Espriella habló como presidente electo y reveló que buscará darle a Barranquilla un rango institucional nuevo mediante un acto legislativo. La consecuencia inmediata fue una tensión política doble: el debate sobre si gobernar desde las regiones rompe el centralismo y la sospecha de que esa mudanza favorece un enclave político concreto.

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El respaldo regional defendió la idea de sacar la gestión de Bogotá

La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro apoyó la propuesta en declaraciones a Noticias Caracol. “A mí me parece muy acertada esa decisión, porque ese ha sido un reclamo de toda la vida”, dijo.

Toro conectó su respaldo con reclamos previos de los mandatarios regionales por una relación menos dependiente de la capital. Señaló que durante el actual gobierno fue cuando más se pidió descentralización y remarcó que “el país se construye desde las regiones, desde los barrios, las comunas, los municipios”.

La gobernadora también defendió el cambio por su efecto práctico sobre la gestión pública. Sostuvo que las decisiones pueden tomarse “sin necesidad de estar en Bogotá y tener que ir los alcaldes, los gobernadores y todos allá a Bogotá a hacer sus gestiones”.

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En esa misma línea, cerró con una expectativa sobre el modo de gobierno del presidente electo: “Ahora vamos a tener un presidente que va a estar en las regiones y que va a estar escuchando a las comunidades”.