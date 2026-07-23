Colombia

Prueba Saber 11: esto se debe tener en cuenta para presentar el examen de entrada a la educación superior el domingo 26 de julio

La evaluación para estudiantes de grado 11 también incluye Pre Saber y la Validación del Bachillerato, con la publicación de resultados individuales prevista para el 25 de septiembre de 2026

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El Icfes aplicará la prueba Saber 11 el 26 de julio a estudiantes de grado 11 en Colombia y publicará los resultados individuales el 25 de septiembre de 2026 - crédito Colprensa
El Icfes aplicará la prueba Saber 11 el 26 de julio a estudiantes de grado 11 en Colombia y publicará los resultados individuales el 25 de septiembre de 2026 - crédito Colprensa

El Icfes aplicará la prueba Saber 11 a estudiantes de grado 11 en Colombia el domingo 26 de julio de 2026. La evaluación mide las competencias alcanzadas en la educación media, es requisito para procesos de ingreso a la educación superior y sus resultados individuales se publicarán el 25 de septiembre de 2026.

La jornada del fin de semana también incluye las pruebas Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico. Para estos dos exámenes, los puntajes estarán disponibles desde el 2 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario del Icfes.

La recomendación central para quienes presentan la prueba es consultar con anticipación la citación en la plataforma oficial del Icfes o en Prisma, en la que aparece el lugar, la fecha y la hora de presentación.

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El proceso exige ingresar al portal, acceder a la sección de citaciones de las opciones mencionadas anteriormente e iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados.

La citación de Saber 11 en la plataforma oficial del Icfes y en Prisma define el lugar, la fecha y la hora de presentación del examen - crédito Icfes
La citación de Saber 11 en la plataforma oficial del Icfes y en Prisma define el lugar, la fecha y la hora de presentación del examen - crédito Icfes

Todos los citados deben llevar el documento de identidad original. En el caso de extranjeros residentes en Colombia, se admite la cédula de extranjería o el Permiso por Protección Temporal junto con el documento de identidad del país de origen.

Los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional sólo serán válidos si se muestran desde la aplicación oficial. No se aceptarán fotografías ni copias impresas del documento digital.

El Icfes indicó que los estudiantes únicamente podrán ingresar con lápiz de mina No. 2, borrador de nata y sacapuntas. En una de las recomendaciones difundidas para la jornada también se menciona el esfero como elemento opcional, pero este elemento servirá para firmar el acta de asistencia..

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La entidad pidió llegar al sitio de aplicación 15 minutos antes del inicio de la sesión de la mañana, programada para las 7:00 a. m.. En Bogotá, además, se recomendó planear con tiempo el desplazamiento por los cierres viales asociados a la Media Maratón (MMB).

Así mismo en la capital, la preparación previa incluyó dos frentes: 3.305 estudiantes de 29 instituciones educativas distritales participaron en simulacros presenciales y 11.792 alumnos de 121 colegios oficiales recibieron apoyo virtual dentro del programa “Mi proyecto es Saber”, impulsado por la Secretaría de Educación del Distrito.

El examen se divide en dos sesiones de 4 horas y 30 minutos

Pruebas Saber 11
La prueba Saber 11 se divide en dos sesiones de 4 horas y 30 minutos e incluye Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas, Inglés y un cuestionario socioeconómico - crédito Icfes.

La prueba Saber 11 se desarrolla en dos sesiones obligatorias de 4 horas y 30 minutos cada una. Durante ese tiempo, los estudiantes responden cinco pruebas y un cuestionario socioeconómico.

Las áreas evaluadas son Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas e Inglés. El examen utiliza preguntas de selección múltiple con única respuesta y cada componente tiene un puntaje de cero a 100, mientras que el resultado global se ubica en una escala de cero a 500.

El cuestionario socioeconómico no tiene calificación. Su finalidad es recoger información sobre factores asociados a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La evaluación no se limita a la memorización de conceptos. También busca medir la capacidad de aplicar conocimientos para resolver situaciones de la vida cotidiana y analizar distintos contextos.

Así mismo, el uso de teléfonos celulares y de cualquier otro dispositivo electrónico, como smartwatch, está prohibido durante la aplicación del examen. Quienes ingresen con esos elementos deberán guardarlos en una bolsa de seguridad y solo podrán recuperarlos al final de la jornada.

Pruebas Saber 11, Pre Saber y Validantes
El examen del Icfes evalúa la aplicación de conocimientos en contextos cotidianos y asigna puntajes de 0 a 100 por componente y de 0 a 500 en el resultado global - crédito Icfes

El incumplimiento de esa medida puede ocasionar la anulación del examen. El Icfes también pidió atender en todo momento las indicaciones del personal a cargo y de los jefes de salón.

Al finalizar cada una de las sesiones, los estudiantes deben salir del sitio. En el caso de la jornada de la mañana deberán regresar para la aplicación de la prueba en la tarde. Esa dinámica hace parte de la organización habitual del examen.

Para los aspirantes con discapacidad, la aplicación contempla ajustes definidos en la Resolución 675 de 2019. Durante la inscripción, quienes reportaron una discapacidad diferente a la motriz pudieron elegir entre presentar el cuadernillo estándar o una versión con ajustes razonables.

Quienes seleccionaron la versión adaptada también pudieron decidir si presentaban o no la prueba de inglés. El Icfes señaló que todos los estudiantes con discapacidad recibirán los apoyos solicitados durante la inscripción, y precisó que quienes opten por el cuadernillo estándar deberán responder un mayor número de preguntas, con menos tiempo por cada una frente a quienes presentan la versión adaptada.

El calendario de la entidad también fija para el 6 de septiembre la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre. Sus resultados se publicarán desde el 22 de diciembre.

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