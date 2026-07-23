David Ospina recibió consejo de histórico portero de la selección mexicana tras su llegada al Atlante: “La altura se siente”

Campos le pidió paciencia a Ospina y estimó que la aclimatación al fútbol mexicano puede comenzar en una semana-crédito TV Azteca/YouTube

David Ospina llegó a Atlante como nuevo arquero del club que volvió a la primera división del fútbol mexicano. En sus primeras horas en México, recibió de Jorge Campos un consejo directo para afrontar el cambio: adaptarse a la altura y a la velocidad de la pelota, y escribir su propia historia en una liga en la que, según explicó el colombiano, siempre quiso jugar.

El fichaje del exguardameta de la selección de Colombia se produjo después de que Atlante regresara a la máxima categoría tras adquirir la ficha que tenía Mazatlán FC. Esa incorporación lo convirtió, de acuerdo con el texto fuente, en uno de los movimientos más resonantes de la temporada en la Liga MX.

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David Ospina reveló que consultó a Camilo Vargas y Willer Ditta y que ya seguía a Kevin Mier y la Liga MX.-crédito Federación Colombiana de Fútbol

En una entrevista con TV Azteca, Ospina contó que llegó la noche anterior a su presentación y que desde entonces comenzó los exámenes médicos. También dijo que por la mañana ya había asistido al entrenamiento y que esperaba integrarse cuanto antes al plantel para quedar a disposición del cuerpo técnico.

“Estoy muy feliz de estar en México. Llegamos anoche y desde entonces hemos estado realizando todos los exámenes médicos. Esta mañana pude asistir al entrenamiento del equipo y tengo muchas ganas de integrarme y ponerme a disposición del cuerpo técnico”, afirmó el arquero colombiano.

Jorge Campos le pidió paciencia para adaptarse a la Liga MX

El exportero mexicano Jorge Campos le recomendó a David Ospina saber adaptarse a la altitud de Ciudad de México, que está cerca a los 2.240 metros -crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Campos, exarquero mexicano que disputó tres Mundiales con su selección, centró su mensaje en las condiciones de juego que encontrará Ospina en su nuevo destino. El exfutbolista le recomendó paciencia y fijó un plazo de una semana para comenzar la aclimatación.

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“La altura se siente, la pelota viaja mucho más rápido y necesita adaptarse al clima y a las condiciones. Ese sería mi mejor consejo. Sin presión, David. Todo tranquilo, ten paciencia. Han pasado grandes porteros, pero ahora te toca escribir tu propia historia. Disfruta al equipo porque es un club muy grande”, dijo el exportero.

La respuesta de Ospina fue de reconocimiento hacia una de las figuras históricas del puesto en México.

“Todos los consejos los escucho y si vienen de ti, los recibo con mucho gusto”, le dijo a el exportero de Nacional.

El colombiano también subrayó la admiración que siente por Campos y vinculó su llegada a un deseo que arrastraba desde hace tiempo.

“Primero, gracias por tus palabras. También quiero saludarte y decirte que siempre te admiré por todo lo que hiciste. Es un placer conversar contigo. Como decía, siempre tuve el deseo de jugar en México y hoy tengo la oportunidad de hacerlo en un club histórico como Atlante. Espero aportar mi experiencia y ayudar al equipo a cumplir sus objetivos”.

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El arquero dijo que ya seguía el torneo y consultó a otros colombianos

David Ospina afirmó que llega al Atlante FC para sumarse a un proyecto ambicioso en su etapa en la Liga MX-crédito @atlantefc/Instagram

En el mismo diálogo con TV Azteca, Ospina explicó que este paso en su carrera le genera “una expectativa muy grande” y recordó que antes ya había existido interés desde el fútbol mexicano.

“En otras ocasiones hubo conversaciones con algunos equipos, pero no se pudieron concretar. Hoy llego a un club con muchísima historia como Atlante, con muchas ganas de hacer las cosas bien, escribir una nueva historia y aportar mi experiencia para aprovechar esta gran oportunidad”, señaló.

El arquero agregó que no llega sin referencias sobre el campeonato. Contó que durante el Mundial habló con Camilo Vargas, que también conversó con Willer Ditta y que siguió lo hecho por Kevin Mier en Cruz Azul.

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“Muchos jugadores colombianos han pasado por esta liga y, cuando surgió la oportunidad, aproveché para preguntarles sobre el campeonato. Ya seguía la Liga MX desde hace tiempo, así que para mí es un orgullo competir aquí”, sostuvo el nuevo jugador del Atlante.

Estos serán los retos del Atlante FC para el segundo semestre de 2026

Atlante regresa a la Primera División de México-crédito @Atlante/X

El equipo de Ciudad de México tendrá dos de los retos más importantes en su historia reciente: competir al más alto nivel en la Liga MX, y ser uno de los representantes más destacados en la Leagues Cup de la Concacaf.

El próximo juego que tendrán los “Potros del Hierro” (apodo del club) será el 24 de julio de 2026 a las 10:00 p. m. (hora de Colombia), cuando en el estadio Banorte de Ciudad de México reciban al Club América, uno de los clubes más grandes de dicho país.

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En lo que se refiere a su debut continental, será el 4 de agosto de 2026, cuando visiten al Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup de la Concacaf a partir de las 9:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio BC Place.

24 de julio de 2026 - Liga MX: Atlante vs. Club América

1 de agosto de 2026 - Liga MX: Cruz Azul vs. Atlante

4 de agosto de 2026 - Leagues Cup Concacaf: Vancouver Whitecaps vs. Atlante

8 de agosto de 2026 - Leagues Cup Concacaf: Real Salt Lake vs. Atlante

11 de agosto de 2026 - Leagues Cup Concacaf: Minnesota United vs. Atlante

15 de agosto de 2026 - Liga MX: Atlante vs. Toluca

21 de agosto de 2026 - Liga MX: Tigres UANL vs. Atlante

28 de agosto de 2026 - Liga MX: Atlante vs. Club León