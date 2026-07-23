Detenido en España fugitivo buscado en Colombia por homicidio vinculado a enfrentamientos entre bandas criminales

La Policía española aprehendió a un hombre que era requerido por la justicia de Colombia por su presunta implicación en la muerte de una persona y otros delitos cometidos en 2025 - crédito Policía de España

La Policía Nacional de España arrestó en Madrid a un hombre buscado por las autoridades de Colombia como sospechoso de un homicidio relacionado con una disputa entre bandas criminales en 2025.

El individuo, identificado como integrante de la organización denominada Rebeldes, está acusado de los delitos de homicidio, lesiones y detención ilegal, con una petición de pena de hasta 60 años de prisión.

“Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un fugitivo buscado por las autoridades de Colombia por los delitos de homicidio, lesiones y detención ilegal, por los que se enfrenta a una pena de 60 años de prisión”, se lee en el comunicado.

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La Policía Nacional de España arrestó en Madrid a un hombre buscado por las autoridades de Colombia como sospechoso de un homicidio relacionado con una disputa entre bandas en 2025 - crédito Policía de España

Las investigaciones comenzaron en julio de 2026, cuando los servicios policiales españoles recibieron información sobre la posible presencia del fugitivo en territorio nacional. Los agentes lograron ubicar su domicilio en la capital española, donde residía junto a su pareja y una hija, según reportes oficiales.

De acuerdo con los datos disponibles, el arrestado habría participado junto con otros miembros de su banda en la convocatoria de la víctima, a quien pretendían interrogar para determinar si colaboraba con un grupo rival identificado como “Cordillera”.

La víctima fue atada de pies y manos, sometida a golpes e interrogatorios, falleciendo posteriormente por estrangulamiento.

“El arrestado estaba reclamado por su participación en un homicidio cometido en 2025 en el contexto de rivalidades entre bandas colombianas. El prófugo, integrante de la banda “Rebeldes” y en compañía de otros miembros, citó a la víctima con el fin de determinar si era un infiltrado de la banda rival “Cordillera”, atándolo de pies y manos, interrogándolo y golpeándolo con brutalidad entre todos, para posteriormente acabar con su vida mediante estrangulamiento", comunicó la Policía de España.

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El detenido habría intentado mantener una apariencia de normalidad, trabajando y viviendo discretamente en Madrid con su familia, con el objetivo de evitar ser localizado por las autoridades.

“La investigación se inició en el mes de julio tras tener conocimiento de su posible presencia en España. Las pesquisas policiales permitieron localizar el domicilio del fugitivo en Madrid, donde trabajaba y vivía con su pareja y una hija en común, manteniendo un perfil bajo para evitar su arresto“, precisaron las autoridades.

Un individuo, con las manos esposadas a la espalda, es visto frente a un vehículo de la policía, sugiriendo un arresto o detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las labores de vigilancia culminaron el martes 21 de julio, cuando se desplegó un operativo que permitió la captura del sospechoso y su posterior puesta a disposición judicial.

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“Finalmente, se estableció un dispositivo policial el pasado martes 21 de julio, que culminó con la detención del fugitivo y su puesta a disposición judicial”, aseveró la Policía de España.

Una persona declarada culpable en Colombia por los delitos de homicidio, lesiones personales y detención ilegal puede recibir penas severas, según lo dispuesto en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000). La normativa establece diferentes rangos sancionatorios de acuerdo con la gravedad y las circunstancias específicas de cada caso.

Para el delito de homicidio simple, la pena fijada por la ley es de 13 a 25 años de prisión. Si concurren agravantes, como premeditación o la condición de la víctima, la condena puede llegar hasta 50 años de cárcel. El Código Penal detalla las condiciones que elevan la pena y establece parámetros claros para su aplicación en los procesos judiciales.

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Una persona declarada culpable en Colombia por los delitos de homicidio, lesiones personales y detención ilegal puede recibir penas severas, según lo dispuesto en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el caso de las lesiones personales, las sanciones varían entre 1 y 10 años de prisión, dependiendo del daño causado, la incapacidad permanente o el riesgo vital para la víctima. Para la detención ilegal, el castigo previsto oscila entre 4 y 8 años de privación de la libertad, con posibilidad de incremento si existen agravantes.

Las multas asociadas a estos delitos pueden implicar el pago de varios salarios mínimos legales vigentes. La suma de las penas y sanciones económicas resulta de la concurrencia de los delitos y el análisis judicial de cada circunstancia.