Colombia

Gustavo Petro no escuchó la réplica de la oposición durante la instalación del Congreso: esto dice la ley sobre posibles sanciones para el mandatario

El presidente saliente prefirió, por tercera vez, salir del recinto legislativo para evitar las declaraciones de Julio Cesar Triana y Andrés Forero, en representación de la oposición

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El mandatario colombiano hizo una intervención de cerca de dos horas donde presentó un informe sobre su gestión - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El mandatario colombiano hizo una intervención de cerca de dos horas donde presentó un informe sobre su gestión - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Durante una hora y 48 minutos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino por última vez en el Congreso de la República como mandatario, en medio de la instalación de sesiones para el periodo 2026-2030.

No obstante, una vez culminó su pronunciamiento ante los senadores y representantes a la Cámara, decidió retirarse del Salón Elíptico, lugar en el que se realizó la sesión del Congreso en pleno, con el fin de evitar las declaraciones de los sectores políticos declarados en oposición.

El espacio fue utilizado por los congresistas Julio Cesar Triana, de Cambio Radical, y de Andrés Forero, del Centro Democrático.

El gesto fue altamente cuestionado por los dirigentes políticos, a tal punto de que lo consideraran como un incumplimiento a su fuero presidencial.

Con este episodio ya son tres las veces en que el mandatario abandona el recinto sin escuchar la respuesta de los sectores opositores. Petro solo permaneció para oírlos en 2023, mientras que en 2024, 2025 y ahora en 2026 salió del Capitolio al terminar su discurso.

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Ante esta situación, se ha indagado sobre la posibilidad de que el mandatario saliente pueda tener sanciones o medidas disciplinarias sobre su comportamiento ante los parlamentarios.

Esto dice la ley

Según lo estipulado en la Constitución Política colombiana y en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), el presidente no puede ser sancionado ni destituido por retirarse del Congreso, ya que no está estipulado en las normativas mencionadas.

En el artículo 24 del Estatuto de la Oposición, se reconoce a los partidos contradictores el derecho a responder las declaraciones del mandatario colombiano en las mismas condiciones de tiempo y difusión.

Sin embargo, el texto no incluye una cláusula de consecuencias para el presidente si abandona el debate parlamentario.

La diferencia entre “garantía del espacio” y “presencia obligatoria” explica buena parte del limbo. Desde el punto de vista institucional, el derecho de réplica se considera cumplido cuando la mesa directiva del Congreso concede el uso de la palabra a los voceros de la oposición y la señal pública transmite sus discursos en vivo, aunque el presidente ya no esté allí.

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En esa interpretación, la asistencia física del jefe de Estado no es un requisito legal autónomo. El estatuto no ordena que permanezca en su silla del Salón Elíptico, de modo que retirarse no encaja, por sí mismo, en una prohibición escrita.

Para que sea aplicable una medida disciplinaria contra el presidente de la república, se debe presentar un proyecto de ley estatutaria que debe superar con éxito cuatro debates parlamentarios, y luego será estudiada por la Corte Constitucional para un control previo y automático de constitucionalidad.

En la actualidad, la única entidad que puede emitir sanciones contra el fuero presidencial es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aunque ese filtro está concebido para tramitar denuncias por delitos penales graves o casos de indignidad política extrema.

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